Kỷ lục trên đỉnh Yên Tử

Hơn 171.000 lượt khách đổ về Yên Tử trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tăng gấp 2,2 lần cùng kỳ năm ngoái, góp phần đưa Quảng Ninh vượt mốc 1 triệu lượt khách đầu năm.

Du khách thập phương hành hương về chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử ngày 19/2 (mùng 3 Tết). Ảnh: Chùa Yên Tử.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (14-21/2), địa phương đón hơn 1,1 triệu lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm tâm linh, danh thắng ghi nhận lượng khách tăng mạnh qua từng ngày, nổi bật là quần thể di tích và danh thắng Yên Tử.

Dịp này, Yên Tử đón khoảng 171.769 lượt khách, gấp 2,2 lần so với dịp Tết 2025, mức cao nhất từ trước đến nay. Dù một số thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ do lượng khách tăng đột biến, công tác an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo.

Để tạo thuận lợi cho du khách, tỉnh Quảng Ninh và doanh nghiệp triển khai nhiều chính sách kích cầu như: miễn phí vé tham quan danh thắng Yên Tử; miễn phí trông giữ ôtô, xe máy tại bến xe Hạ Kiệu đến hết năm 2026; mua bảo hiểm miễn phí cho toàn bộ du khách; lắp đặt hệ thống AI nhận diện tự động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn.

Ken đặc người dân và du khách trên đỉnh Yên Tử dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Chùa Yên Tử.

Theo kế hoạch, Hội Xuân Yên Tử 2026 sẽ khai hội vào ngày 26/2 (mùng 10 tháng Giêng) tại Cung Trúc Lâm, phường Yên Tử, quy mô khoảng 5.000 người và kéo dài đến 16/5 (hết tháng 3 năm Bính Ngọ).

Năm 2026, Yên Tử đặt mục tiêu đón ít nhất một triệu lượt khách. Việc quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, cùng chính sách miễn phí tham quan và trông giữ xe, được kỳ vọng là động lực thu hút du khách.

LƯỢNG KHÁCH TẠI CÁC ĐIỂM DU LỊCH Ở QUẢNG NINH DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nhãn Khu di tích Yên Tử Khu di tích Nhà Trần Khu Di tích Bạch Đằng Vịnh Hạ Long Đền Cửa Ông Chùa Cái Bầu Lượt khách Nghìn lượt 172 81 104 74 80 158

Song song với du lịch tâm linh, vịnh Hạ Long tiếp tục là điểm sáng của du lịch Quảng Ninh dịp đầu năm, nhất là ở phân khúc khách quốc tế.

Trong kỳ nghỉ Tết, vịnh đón 74.428 lượt khách tham quan, tăng 124% so với cùng kỳ 2025; trong đó khách quốc tế đạt 65.470 lượt, khách Việt Nam 8.958 lượt. Tổng doanh thu đạt hơn 22 tỷ đồng .

Khách tham quan vịnh chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc). Các điểm hút khách gồm đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt, hang Luồn, động Mê Cung.

Từ ngày 14-22/2, Quảng Ninh cũng dẫn đầu "làn sóng" đón 6 chuyến tàu biển quốc tế từ châu Âu, Hong Kong (Trung Quốc) và nhiều thị trường khác. Ngay mùng 1 Tết, hai tàu hạng sang cập cảng, đưa gần 2.400 du khách quốc tế "xông đất" Hạ Long.

Thuyền buồm đỏ 3 vách ven vịnh Hạ Long hút khách dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Nam Hoàng/Quảng Ninh Trending.