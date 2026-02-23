Hoàn thành dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Đêm 22/2 (mùng 6 Tết), Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 bước vào giai đoạn tháo dỡ sau 8 ngày phục vụ người dân và du khách. Khu vực nhanh chóng được quây kín bằng hàng rào an ninh, không khí thi công diễn ra khẩn trương, tất bật. Đến 0h10, đại cảnh Lý ngựa ô - một trong những điểm nhấn nổi bật của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay - đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Các nhóm công nhân được phân ca, phân việc cụ thể: người thu gom hoa kiểng, người tháo dỡ khung sắt, người vận chuyển vật liệu lên xe chuyên dụng, phối hợp nhịp nhàng để kịp tiến độ.

Những chậu hoa, cây kiểng được phân loại kĩ càng trước khi tháo dỡ khỏi đường hoa. Những chậu còn đạt chất lượng sẽ được chuyển về các công viên, khu vực mảng xanh trên địa bàn TP.HCM để tiếp tục phục vụ người dân sau Tết.

Phương tiện cơ giới và nhân viên điện lực của Công ty chiếu sáng công cộng TP.HCM tất bật tháo dỡ hệ thống điện chiếu sáng cho đường hoa, nhiều thiết bị điện chuyên dụng được vận chuyển ngay trong đêm.

Nhiều đại cảnh quy mô lớn như "Nhất Mã Thong Dong", "Đèn Kéo Quân", "Ngựa chín Hồng Mao"... tốn nhiều thời gian để dỡ bỏ.

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu 23 năm tổ chức thành công, phục vụ tổng cộng hơn 26 triệu lượt khách. Riêng năm nay, không gian Đường hoa đã đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan và thưởng lãm.

Theo thông báo của BTC, linh vật ngựa Thánh Gióng tại cổng chào và đại cảnh "Giang sơn cẩm tú" được giữ lại đến 21h ngày 22/3 (tròn một tháng kể từ thời điểm bế mạc).

