Giữ 2 đại cảnh ngựa ở đường hoa Nguyễn Huệ đến ngày 22/3

Sau khi đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) bế mạc vào tối ngày 22/2 (mùng 6 Tết), khu vực đại cảnh có linh vật ngựa ở cổng chính và cuối đường được giữ lại thêm một tháng.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" khai mạc ngày 15/2 (28 tháng Chạp) và bế mạc 21h ngày 22/2 (mùng 6 Tết). Mỗi ngày, nơi đây thu hút hàng chục nghìn lượt khách đổ về chụp ảnh và hòa vào không khí Tết.

Theo Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (đơn vị tổ chức), để tiếp tục phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của người dân và du khách, hai đại cảnh linh vật ngựa tại cổng chính (vòng xoay Lê Lợi - Nguyễn Huệ) và cuối đường được giữ lại đến ngày 22/3. Các đại cảnh, tiểu cảnh còn lại sẽ được thu dọn, trả lại mặt bằng thông thoáng như trước đây.

Linh vật ngựa ở cổng chính đường hoa Nguyễn Huệ ngày và đêm.

Tại cổng chính, linh vật ngựa lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời với tone vàng nổi bật. Mô hình phần thân cao 7 m, ngang 9 m, đặt trên bệ cao 4 m, chế tác bằng mút xốp, có thể cử động đầu và chân để tạo hiệu ứng chào đón khách.

Cuối đường là đại cảnh Giang sơn cẩm tú, gây ấn tượng mạnh với 9 con ngựa vĩnh cửu phi nước đại, trong đó 3 con ngựa ở vị trí trung tâm đại diện cho TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương với tạo hình nguyên khối vững chãi, thể hiện sự kết nối trong cùng một tổng thể, mở ra thông điệp về sự hội tụ, mạnh mẽ, bứt phá.

Sáu con ngựa còn lại thiết kế nhiều lớp, đón ánh sáng theo từng tầng, tạo cảm giác chuyển động liên tục trên "con đường ánh sáng" dẫn đến tương lai.

Đại cảnh Giang sơn cẩm tú cuối đường được giữ lại thêm một tháng.

Lần đầu trong 23 năm, đường hoa Nguyễn Huệ có 2 phiên bản trải nghiệm ngày - đêm, nơi nghệ thuật sắp đặt, công nghệ 3D mapping, AR và câu chuyện đô thị song hành. Trong đó, công nghệ AR được tích hợp trên nền tảng TikTok, cho phép người dân và du khách tương tác trực tiếp với linh vật và các đại cảnh bằng điện thoại.

Không gian đường hoa chia thành 3 chương, gồm Xuân hội nhập, Cội nguồn gấm hoa và Tương lai vững bước, tái hiện chặng đường phát triển và tầm vóc mới của TP.HCM. Ngoài 2 đại cảnh được giữ lại, các đại cảnh khác gồm Ngựa chín hồng mao, Nhất mã thong dong, Lý ngựa ô và khu Rực rỡ miền ký ức.

Khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục trang trí mai vàng rực rỡ từ làng mai Bình Lợi. Đồng thời, đường hoa năm nay cũng là công trình sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.

Đèn kéo quân khổng lồ ở khu Rực rỡ miền ký ức cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m, quay chậm rãi.