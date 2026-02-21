'Đội' nắng 40 phút viếng miếu Bà Chúa Xứ dịp Tết

Miếu Bà Chúa Xứ (phường Vĩnh Tế, An Giang) chật kín người đến viếng trong ngày 20-21/2 (mùng 4-5 Tết). Để di chuyển trên đoạn đường 500 m dẫn đến miếu, du khách phải mất khoảng 40 phút.

Hàng nghìn người chờ dân hương tại sân miếu. Ảnh: Linh Bùi.

Khoảng 9h, ngày 21/2 (mùng 5 Tết), dù không "vỡ trận" như ngày 20/1 (mùng 4 Tết), dòng người vẫn đổ về miếu Bà Chúa Xứ dưới chân núi Sam (phường Vĩnh Tế, An Giang) để dâng hương, xin lộc đông đúc.

Theo Yến Nhi (Đồng Tháp), xe máy của cô phải di chuyển chậm trên đoạn đường Tân Lộ Kiều Lương dẫn vào miếu, cô mất khoảng 15 phút cho quãng đường khoảng 300 m. Bên trong miếu, lượng người dâng hương kín, phải mất thêm 10 phút mới có thể chen vào.

"Những năm trước, tôi đều đến miếu vào mùng 5 Tết, nhưng không đông bằng năm nay. Năm sau, tôi sẽ đến trả lễ trước Tết", Nhi nói.

Khách đông kín chánh điện miếu Bà lúc 2h30, ngày 21/2 (mùng 5 Tết). Ảnh: Ánh Nguyệt.

Trong khi đó, gia đình Ánh Nguyệt (TP.HCM) chọn đến viếng miếu Bà Chúa Xứ từ 2h30 sáng ngày 21/2 (mùng 5 Tết) để tránh chen chúc, nhưng khu vực chánh điện - nơi đặt tượng Bà - đã chật kín từ 2h sáng. Cô và người thân phải tách nhau, luồng lách trong dòng người. Càng về sáng lại càng đông, gia đình Nguyệt cũng nhanh chóng dâng hương và rời miếu vì sợ cảnh kẹt xe.

Trước đó, ngày 20/2 (mùng 4 Tết), các tuyến đường dẫn vào Khu du lịch Quốc gia núi Sam rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ.

Đoạn đường Tân Lộ Kiều Lương dẫn vào miếu Bà Chúa Xứ kẹt cứng người và phương tiện, có thời điểm không thể di chuyển, nhất là khung giờ 9-10h và 15-17h. Nhiều du khách phải "đội" nắng gần một tiếng mới đến nơi.

Tuyết Nhi (Kiên Giang cũ) cho biết cô thường duy trì thói quen đi viếng miếu Bà Chúa Xứ đầu xuân cầu bình an trong nhiều năm, nhưng đây là năm đông "chưa từng có". Giữa trưa, thời tiết nắng nóng, cô phải nhích từng chút một trong đám đông, dù chỉ còn cách miếu khoảng 400-500 m. Càng gần miếu, lượng người càng dày đặc.

"Đông không tưởng, mất 40 phút mới đến cổng miếu, mồ hôi tôi đổ ướt áo. Khi vào bên trong, không thể chen nổi để dâng hương, tôi mệt lả nên chỉ cầu khấn bên ngoài rồi ra về. Tôi xuất phát từ Kiên Giang lúc 4h sáng và phải đến hơn 22h mới về đến nhà, chỉ kịp đi thêm một ngôi chùa khác", Nhi kể lại.

Cảnh đông đúc trên con đường dẫn vào miếu và sân miếu vào ngày 20/2 (mùng 4 Tết). Ảnh: Linh Bùi, Đây Đó An Giang.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, lãnh đạo Ban quản trị lăng miếu núi Sam, cho biết từ đêm giao thừa, lượng khách tham quan, viếng miếu bắt đầu tăng dần, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước Mức đông đỉnh điểm từ sáng ngày 20/2 (mùng 4 Tết).

Ban quản trị đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp cao điểm. Đồng thời, Công an phường Vĩnh Tế cũng bố trí nhiều tổ công tác tại các ngã 3, ngã 4 để điều tiết giao thông, không để xảy ra trộm cắp, móc túi hay các hành vi cò mồi, chèo kéo du khách.

Trong 3 ngày Tết, Khu du lịch Cáp treo núi Sam và miếu Bà Chúa Xứ đã đón hơn 50.000 lượt người đến tham qua và cúng viếng. Dù số lượng chưa tổng hợp đầy đủ, nhưng thực tế cho thấy lượng du khách ở chiều hướng tăng cao.

Cùng miếu Bà, tượng Bà cũng được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận là tượng Bà bằng đá sa thạch xưa và lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Trần Năm.

Bà Chúa Xứ được cộng đồng dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm tại khu vực Tây Nam Bộ cùng tôn thờ. Tục thờ cúng bắt nguồn từ đầu thế kỷ 17, khi người dân thỉnh tượng Bà Chúa Xứ từ đỉnh núi Sam xuống chân núi để nhang khói.

Ngày 25/5/2008, miếu Bà Chúa xứ được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập là ngôi miếu lớn nhất Việt Nam. Năm 2025, lễ hội vía Bà Chúa Xứ chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bên cạnh miếu Bà Chúa Xứ, các điểm du lịch lân cận tại An Giang như rừng tràm Trà Sư, hồ Tà Pạ, chùa núi nổi... cũng ghi nhận lượng khách tham quan tăng mạnh trong dịp Tết.

An Giang ghi nhận lượng khách và doanh thu tăng cao trong giai đoạn 14-20/2 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết). Theo Sở Du lịch An Giang, tỉnh ước đón hơn 1,1 triệu lượt khách, tăng gần 63% so với cùng kỳ, trong đó có gần 78.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 1.995 tỷ đồng .