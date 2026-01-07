Người bán kem An Giang nổi tiếng vì nhiệt tình quay video giúp khách

Một người bán kem dạo trên đảo Hòn Sơn (An Giang) được nhiều du khách "truy tìm" nhờ khả năng quay video mượt mà, lại miễn phí. Có người quyết định đến đảo để gặp anh.

Văn Tuấn thường bán kem ở thác nước không tên hoặc bãi biển Bãi Bàng. Ảnh: Trần Văn Tuấn.

Trần Văn Tuấn (40 tuổi), người bán kem dạo tại đảo Hòn Sơn thuộc đặc khu Kiên Hải (An Giang), được gọi là "anh bán kem trong truyền thuyết" bởi những đoạn video ngắn ghi lại hậu trường anh miệt mài quay, chụp giúp du khách đến đảo đều đạt hàng triệu lượt xem trên MXH.

Để có những đoạn video mượt mà, người bán kem cầm chắc chiếc điện thoại trên tay, khéo léo di chuyển từ cao xuống thấp, chạy từ xa lại gần để ghi lại khung cảnh bầu trời, thác nước. Trong lúc quay, anh còn liên tục nhắc du khách phải tươi cười, vẫy tay. Kết lại bằng một cú lia máy ngang để thấy toàn bộ đoàn khách. Sau khi quay xong, anh tiếp tục bán kem cho khách đang đợi.

Nhiều người truyền tai nhau nếu đến Hòn Sơn phải tìm anh bán kem để nhờ quay video. Có người thấy được tâm huyết của anh trong những video hậu trường mà quyết định đến đảo.

Người bán kem giúp du khách quay video trong chuyến du lịch Hòn Sơn Du khách thường mua kem ủng hộ sau khi hoàn thành video, bởi người bán kem chỉ quay miễn phí.

Dịp Tết Dương lịch vừa qua, du khách The Trần cùng gia đình đến đảo Hòn Sơn để gặp gỡ người bán kem này. Cô cho biết anh rất vui tính và nhiệt tình, vừa quay vừa hướng dẫn tạo dáng, quay đến khi đẹp mới dừng lại. Khi cô ngỏ ý gửi thêm chi phí thay lời cảm ơn, anh không nhận, chỉ muốn hỗ trợ du khách có kỷ niệm ở đảo.

Sau gia đình của The còn một số nhóm khách đang chờ quay video. Để ủng hộ, cô mua một cây kem giá 10.000 đồng, hương vị rất ngon.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Văn Tuấn nói rằng quay video giúp du khách là cách quảng bá quê hương Hòn Sơn và kéo thêm khách du lịch, khi những video này lan tỏa trên MXH. Mặt khác, thấy nhiều du khách cất công đến đây nhưng chưa biết quay và chụp, anh cũng giúp họ có video, ảnh đẹp mang về.

Văn Tuấn nói rằng chỉ muốn kiếm tiền từ việc bán kem, chưa bao giờ có ý định kiếm thêm thu nhập từ việc quay, chụp cho du khách.

"Tôi quay video đã 3-4 năm nay, điện thoại nào cũng dùng được. Sau này, tôi hay đi chân đất để lia máy mượt hơn. Với du khách chưa quen, tôi giữ máy chậm vài giây để hướng dẫn họ cách tạo dáng. Để thấy được thác nước đang chảy, tôi kéo điện thoại từ trên cao xuống theo chiều thác đổ. Tôi thích quay, chụp nên cũng tự học một số kĩ năng", anh bày tỏ.

Hậu trường người bán kem quay, chụp cho du khách tại thác nước không tên. Ảnh: Hòn Sơn Island, Chú Bé Chụp Ảnh.

Anh cho biết thêm có ngày mải mê quay và chụp, đến khi chiều xuống thùng kem vẫn còn nguyên. Mùa cao điểm ở đảo (tháng 5-10), mỗi ngày có thể quay đến 300-400 video.

Mỗi ngày, Văn Tuấn bán kem từ 6h, thu nhập từ việc bán kem giúp gia đình có cuộc sống ổn định. Kem hoàn toàn do gia đình tự làm từ sữa, đường và dừa, theo công thức của cha anh truyền lại.

Mỗi mẻ kem hoàn chỉnh mất hơn 10 tiếng. Hiện anh bán kem dừa, sầu riêng, chocolate, đậu đỏ, đậu đen, bán chạy nhất là kem dừa.

Sau sáp nhập, đảo Hòn Sơn là một phần của đặc khu Kiên Hải. Hòn đảo được bao bọc bởi 6 bãi biển, cảnh sắc còn hoang sơ. Trên đảo chủ yếu là ngư dân sống bằng nghề chài lưới, trồng trọt. Đến đây, du khách có thể tắm biển ở Bãi Bàng, ngắm bình minh trên đỉnh Ma Thiên Lãnh hoặc thưởng thức hải sản tươi.

Năm 2025, An Giang đón hơn 24 triệu lượt khách, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Trong đó có gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 90,3% so với cùng kỳ. Tổng thu đạt khoảng 67.944 tỷ đồng , tăng 92% so với cùng kỳ.