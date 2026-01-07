Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Người bán kem An Giang nổi tiếng vì nhiệt tình quay video giúp khách

  • Thứ tư, 7/1/2026 07:08 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Một người bán kem dạo trên đảo Hòn Sơn (An Giang) được nhiều du khách "truy tìm" nhờ khả năng quay video mượt mà, lại miễn phí. Có người quyết định đến đảo để gặp anh.

Văn Tuấn thường bán kem ở thác nước không tên hoặc bãi biển Bãi Bàng. Ảnh: Trần Văn Tuấn.

Trần Văn Tuấn (40 tuổi), người bán kem dạo tại đảo Hòn Sơn thuộc đặc khu Kiên Hải (An Giang), được gọi là "anh bán kem trong truyền thuyết" bởi những đoạn video ngắn ghi lại hậu trường anh miệt mài quay, chụp giúp du khách đến đảo đều đạt hàng triệu lượt xem trên MXH.

Để có những đoạn video mượt mà, người bán kem cầm chắc chiếc điện thoại trên tay, khéo léo di chuyển từ cao xuống thấp, chạy từ xa lại gần để ghi lại khung cảnh bầu trời, thác nước. Trong lúc quay, anh còn liên tục nhắc du khách phải tươi cười, vẫy tay. Kết lại bằng một cú lia máy ngang để thấy toàn bộ đoàn khách. Sau khi quay xong, anh tiếp tục bán kem cho khách đang đợi.

Nhiều người truyền tai nhau nếu đến Hòn Sơn phải tìm anh bán kem để nhờ quay video. Có người thấy được tâm huyết của anh trong những video hậu trường mà quyết định đến đảo.

Người bán kem giúp du khách quay video trong chuyến du lịch Hòn Sơn Du khách thường mua kem ủng hộ sau khi hoàn thành video, bởi người bán kem chỉ quay miễn phí.

Dịp Tết Dương lịch vừa qua, du khách The Trần cùng gia đình đến đảo Hòn Sơn để gặp gỡ người bán kem này. Cô cho biết anh rất vui tính và nhiệt tình, vừa quay vừa hướng dẫn tạo dáng, quay đến khi đẹp mới dừng lại. Khi cô ngỏ ý gửi thêm chi phí thay lời cảm ơn, anh không nhận, chỉ muốn hỗ trợ du khách có kỷ niệm ở đảo.

Sau gia đình của The còn một số nhóm khách đang chờ quay video. Để ủng hộ, cô mua một cây kem giá 10.000 đồng, hương vị rất ngon.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Văn Tuấn nói rằng quay video giúp du khách là cách quảng bá quê hương Hòn Sơn và kéo thêm khách du lịch, khi những video này lan tỏa trên MXH. Mặt khác, thấy nhiều du khách cất công đến đây nhưng chưa biết quay và chụp, anh cũng giúp họ có video, ảnh đẹp mang về.

Văn Tuấn nói rằng chỉ muốn kiếm tiền từ việc bán kem, chưa bao giờ có ý định kiếm thêm thu nhập từ việc quay, chụp cho du khách.

"Tôi quay video đã 3-4 năm nay, điện thoại nào cũng dùng được. Sau này, tôi hay đi chân đất để lia máy mượt hơn. Với du khách chưa quen, tôi giữ máy chậm vài giây để hướng dẫn họ cách tạo dáng. Để thấy được thác nước đang chảy, tôi kéo điện thoại từ trên cao xuống theo chiều thác đổ. Tôi thích quay, chụp nên cũng tự học một số kĩ năng", anh bày tỏ.

dao Hon Son anh 1dao Hon Son anh 2

Hậu trường người bán kem quay, chụp cho du khách tại thác nước không tên. Ảnh: Hòn Sơn Island, Chú Bé Chụp Ảnh.

Anh cho biết thêm có ngày mải mê quay và chụp, đến khi chiều xuống thùng kem vẫn còn nguyên. Mùa cao điểm ở đảo (tháng 5-10), mỗi ngày có thể quay đến 300-400 video.

Mỗi ngày, Văn Tuấn bán kem từ 6h, thu nhập từ việc bán kem giúp gia đình có cuộc sống ổn định. Kem hoàn toàn do gia đình tự làm từ sữa, đường và dừa, theo công thức của cha anh truyền lại.

Mỗi mẻ kem hoàn chỉnh mất hơn 10 tiếng. Hiện anh bán kem dừa, sầu riêng, chocolate, đậu đỏ, đậu đen, bán chạy nhất là kem dừa.

Sau sáp nhập, đảo Hòn Sơn là một phần của đặc khu Kiên Hải. Hòn đảo được bao bọc bởi 6 bãi biển, cảnh sắc còn hoang sơ. Trên đảo chủ yếu là ngư dân sống bằng nghề chài lưới, trồng trọt. Đến đây, du khách có thể tắm biển ở Bãi Bàng, ngắm bình minh trên đỉnh Ma Thiên Lãnh hoặc thưởng thức hải sản tươi.

Năm 2025, An Giang đón hơn 24 triệu lượt khách, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Trong đó có gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 90,3% so với cùng kỳ. Tổng thu đạt khoảng 67.944 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Toàn khách ngoại trên biển Phú Quốc

Đến bãi Khem (Phú Quốc, An Giang) những ngày cuối tháng 12, du khách ngỡ như đang "xuất ngoại" khi xung quanh toàn là khách quốc tế.

16:01 24/12/2025

Đồng lúa An Giang 'dát vàng' mùa gặt

Được tận mắt nhìn thấy đồng lúa An Giang mùa gặt, Đức Hoàng miêu tả không gian như "dát vàng" trong nắng sớm, xen giữa là những người nông dân cần mẫn lái máy gặt đập, cuộn mớ rơm khô.

06:01 6/12/2025

Trúc Hồ

đảo Hòn Sơn An Giang Hòn Sơn du lịch An Giang anh bán kem mạng xã hội

    Đọc tiếp

    Viet Nam don luong khach quoc te 'lich su' hinh anh

    Việt Nam đón lượng khách quốc tế 'lịch sử'

    22 giờ trước 09:51 6/1/2026

    0

    Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất trong lịch sử, vượt xa thời điểm trước dịch. Trong đó, khách Trung Quốc chiếm tỷ lệ cao nhất.

    Viet Nam danh dau ky luc tai Phu Quoc hinh anh

    Việt Nam đánh dấu kỷ lục tại Phú Quốc

    14:59 13/12/2025 14:59 13/12/2025

    0

    Giữa tháng 12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ đón du khách quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý