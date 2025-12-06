Đồng lúa An Giang 'dát vàng' mùa gặt

Cuối tháng 11 và đầu tháng 12, khi cánh đồng Tà Pạ đến độ thu hoạch, nhiếp ảnh gia Trần Đức Hoàng về An Giang tận mắt ngắm "mùa vàng" miền Tây. Anh vừa chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống và làm việc, đây là lần đầu chiêm ngưỡng cảnh một khoảng không gian rộng lớn vàng ươm như rót mật. Buổi sáng sớm, ánh nắng nhẹ chiếu xiên là thời khắc cánh đồng đẹp nhất.

An Giang là một trong những tỉnh trồng lúa trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long với nhiều thửa ruộng lớn nối liền nhau dưới chân núi Tô, đồi Tà Pạ. Anh cho biết người dân địa phương trồng những cây thốt nốt cao xen kẽ trên lối nhỏ của những thửa ruộng, tôn lên nét đẹp đặc trưng của vùng đất Tri Tôn. Tổng diện tích cánh đồng Tà Pạ rộng gần 1.200 ha.

Những thửa ruộng chuyển sắc vàng rất nhanh, đến vào đầu tháng 11, du khách có thể thấy những mảng xanh xen kẽ của lúa ngậm sữa, nhưng chỉ sau vài tuần, màu vàng đã nhuộm toàn bộ cánh đồng. Tập quán canh tác của nông dân tại đây là trồng lúa theo vụ và tập trung thành từng ô liền kề, kéo dài đến tận chân núi. Khi lúa chín đồng loạt vô tình tạo thành khung cảnh đẹp mắt. Riêng những thửa ruộng màu nâu là gốc rạ sau khi gặt.

Tại đây có trên 75% dân tộc Khmer, đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, gồm trồng lúa. Những hộ gia đình khó khăn gặt lúa, đập lúa còn thủ công, những hộ khá giả hơn lái máy gặt đập để tăng năng suất. Vào mùa bận rộn nhất trong năm, họ thức dậy từ 3-4h sáng, khoác sơ mi dài tay bạc màu, người đi ủi lại bờ ruộng để dẫn máy vào, người đứng sau dùng bao hứng từng hạt lúa vàng óng trước khi nắng gắt. Với Hoàng, không có gì thú vị hơn khi sáng sớm thong dong qua những thửa ruộng để chụp ảnh và trải nghiệm nhịp sống của người lao động.

Sau khi gặt đập, từng bao lúa đầy ắp được buộc chặt, mang về nhà trải ra bạt nhựa hoặc sân nhà, phơi trong 1-2 ngày để hạ độ ẩm mới bán cho thương lái. Từ tờ mờ sáng, những người nông dân làm không nghỉ tay đến khi mặt trời sắp lên đỉnh đầu. Hàng chục rồi hàng trăm bao lúa lần lượt vận chuyển theo từng đợt.

Rơm khô được tết thành cuộn, tận dụng làm thức ăn cho gia súc, phủ gốc cây trồng, làm chất đốt... Đến An Giang mùa này, không khó để bắt gặp những xe chở đầy rơm, chạy trên những con đường nhỏ.

Du khách thích trải nghiệm có thể leo núi, cắm trại trên núi Tô và đứng ở điểm cao Vồ Hội để quan sát được toàn cảnh bóng núi đổ lên cánh đồng Tà Pạ và nghe tiếng gió lùa qua đám lúa còn sót lại. Gió thổi từ hồ Tà Pạ cũng mang theo mùi lúa chín thơm ngọt.

"Tà Pạ mùa gặt không chỉ đẹp, mà còn mang hồn mộc mạc, hiền hòa, và đầy sức sống lao động của vùng Bảy Núi", Hoàng nói. Dù mồ hôi ướt áo, cường độ làm việc liên tục, người nông dân vẫn nở nụ cười và trò chuyện rôm rả.

Xã Tri Tôn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, nhờ vị trí địa lý, văn hóa Khmer, lịch sử, danh lam thắng cảnh, trong đó có cánh đồng Tà Pạ hút khách mỗi mùa gặt. Sở Du lịch tỉnh An Giang cùng chính quyền địa phương đã tập trung quy hoạch, tôn tạo các điểm, tuyến tham quan trên cơ sở khai thác tiềm năng về du lịch tâm linh và sinh thái, phối hợp với các doanh nghiệp du lịch tổ chức tour, tuyến du lịch, sản phẩm mới lạ. Đồng thời, triển khai dự án hạ tầng giao thông liên kết du lịch Tà Pạ - hồ Soài Chek.

Một điểm nhấn cảnh quan là ngôi chùa Tà Pạ nổi tiếng của người Khmer nằm trên đồi cao. Từ sân chùa, du khách dễ dàng ngắm bao quát cánh đồng. Không gian nơi đây yên tĩnh, phù hợp để dừng chân, hít thở bầu không khí trong lành và ngắm đường chân trời loang sắc nắng cuối ngày. Theo nhiều du khách, chỉ cần đứng ở chùa vài phút cũng đủ để cảm nhận vẻ đẹp trọn vẹn của Tà Pạ trong mùa vàng.

