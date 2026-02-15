'Cuộc chiến' karaoke ở Bùi Viện

TP.HCM bước vào “cuộc chiến karaoke” khi tiếng ồn đô thị vượt ngưỡng chịu đựng. Quy định siết âm lượng phản ánh nhu cầu sống yên tĩnh ngày càng lớn giữa thành phố không ngủ.

Quán bar dày đặc ở phố Tây Bùi Viện (TP.HCM) cùng tình trạng ô nhiễm tiếng ồn đã biến nơi đây thành khu giải trí đại chúng, thiếu chọn lọc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cuộc “tấn công” bằng âm thanh thường bắt đầu ngay sau bữa tối tại Bùi Viện. Tiếng hát chênh phô, những tràng hò hét say sưa và âm bass dội lên từ các quán cà phê hay quán bar có thể kéo dài đến tận rạng sáng.

Với ông Trịnh Hưng Sơn, một giám đốc điều hành 51 tuổi sống tại TP.HCM, điều này đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Sau một ngày làm việc căng thẳng, điều ông mong mỏi chỉ là một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, nhưng thực tế lại là những đêm mất ngủ vì karaoke vang dội.

Theo Bloomberg, những lời than phiền như của ông Sơn ngày càng phổ biến tại thành phố hơn 10 triệu dân này, nơi tiếng còi xe máy, động cơ rú ga và âm nhạc công suất lớn tạo nên bức tranh âm thanh gần như không ngừng nghỉ.

Báo cáo năm 2022 của "Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc" từng nhắc đến TP.HCM là một trong những đô thị có mức ồn đáng chú ý trên thế giới. Áp lực từ cuộc sống hiện đại khiến nhiều cư dân bắt đầu đặt câu hỏi về ranh giới giữa quyền giải trí và quyền được nghỉ ngơi.

Trước làn sóng phản ánh ngày càng gia tăng, tháng 12/2025, chính quyền thành phố ban hành quy định kiểm soát tiếng ồn nghiêm ngặt hơn, áp dụng suốt ngày đêm thay vì chỉ sau 22h như trước. Những trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt tới 160 triệu đồng nếu mức âm thanh vượt quá 40 dBA - ngưỡng được ví như không gian yên tĩnh của thư viện.

Động thái này được xem là dấu hiệu của một xã hội đang thay đổi, khi tầng lớp trung lưu ngày càng chú trọng đến sức khỏe tinh thần, sự riêng tư và chất lượng môi trường sống, Bloomberg đưa tin.

Những con phố rực sáng ánh đèn neon ở TP.HCM mỗi đêm sôi động như một lễ hội. Ảnh: Wilfried Strang/Alamy.

Alexander Vuving, chuyên gia về Việt Nam tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á - Thái Bình Dương Daniel K. Inouye, nhận định sắc lệnh mới phản ánh sự chuyển dịch của một quốc gia đang phát triển nhanh.

Theo ông, trong quá khứ, ranh giới giữa không gian chung và riêng tại các khu dân cư đông đúc khá linh hoạt, nhưng sự khác biệt về thu nhập và lối sống đang khiến tiêu chuẩn về tiếng ồn trở nên khắt khe hơn. Ngày càng nhiều cư dân mô tả tiếng ồn đô thị là yếu tố gây hại cho sức khỏe, đặc biệt khi các nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra mối liên hệ giữa ô nhiễm tiếng ồn và nguy cơ bệnh tim mạch.

Không chỉ ông Sơn, bà Lê Thị Thu, một thợ làm tóc 55 tuổi, cũng phải chịu đựng tiếng karaoke kéo dài suốt nhiều năm. Ngôi nhà của bà nằm cạnh một quán bar thường xuyên bật nhạc lớn, còn hàng xóm thì hát từ sáng đến tối muộn. Những buổi hát cạnh tranh nhau bằng micro khiến âm thanh càng lúc càng lớn, khiến bà thường xuyên đau đầu và mệt mỏi.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những xung đột như vậy đang làm lộ rõ sự thay đổi trong văn hóa đô thị Việt Nam. Trong bối cảnh chính phủ thúc đẩy tầm nhìn về một quốc gia “văn minh và đáng sống”, các chính sách kiểm soát tiếng ồn được xem như một phần của nỗ lực rộng hơn, tương tự việc siết chặt quy định về lái xe khi say rượu hay xử lý ô nhiễm môi trường.

Các câu lạc bộ karaoke ở TP.HCM trở thành điểm nóng trong nỗ lực mới nhằm giảm bớt tiếng ồn ở Việt Nam. Ảnh: Godong/Alamy.

Số liệu từ cổng thông tin khiếu nại của TP.HCM cho thấy hơn 9.000 phản ánh về tiếng ồn được ghi nhận chỉ trong nửa cuối năm 2025, cùng hàng nghìn trường hợp khác trong năm nay.

Tuy vậy, việc thực thi vẫn còn nhiều thách thức. Không ít vụ việc căng thẳng đã xảy ra khi người dân tự giải quyết mâu thuẫn, từ những cuộc tranh cãi gay gắt đến các hành động bạo lực. Thành phố đang thử nghiệm bản đồ số các điểm nóng tiếng ồn và dự kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện vi phạm, nhưng bài toán cân bằng giữa văn hóa giải trí quen thuộc và nhu cầu sống yên tĩnh vẫn chưa có lời giải đơn giản.

Khi Tết Nguyên đán đến gần - thời điểm karaoke và các buổi tụ họp gia đình tăng mạnh - nỗi lo về tiếng ồn lại càng hiện rõ. Với nhiều cư dân như ông Sơn, câu chuyện karaoke không chỉ là vài đêm mất ngủ, mà là phép thử cho cách một đô thị đang phát triển nhanh học cách chung sống văn minh hơn trong tương lai.