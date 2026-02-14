Một ngày 'chạy sô' đưa khách cưỡi ngựa, chụp ảnh Tết ở TP.HCM

Tôi là Hoàng Văn Vinh, sinh năm 2001, quê Lâm Đồng, hơn 3 năm qua làm huấn luyện viên cưỡi ngựa tại một câu lạc bộ ở TP.HCM . Cái duyên với ngựa đến rất tình cờ. Ban đầu tôi chỉ theo bạn bè tới chơi, cưỡi thử cho biết, rồi gắn bó lúc nào không hay.

Năm nay Tết con ngựa, lượng khách tại câu lạc bộ tăng đột biến. Người học cưỡi đông hơn khoảng 60%, khách chụp ảnh Tết tăng gấp 2-3 lần ngày thường.

Từ sáng đến tối, huấn luyện viên xoay vòng giữa chuẩn bị yên, dây đai, dắt ngựa ra bãi, hướng dẫn khách mới rồi lại quay vào cho ăn, tắm rửa, chăm sóc đàn ngựa.

Một ngày làm việc của tôi chia thành hai khung giờ chính: 8h-12h và 14h-18h. Đệm yên, topper giảm xóc, bộ yên, dây cương… đều phải được kiểm tra kỹ trước khi vị khách đầu tiên xuất hiện. Con nào chân yếu sẽ mang thêm giáp bảo vệ. Roi vẫn có, nhưng tôi gần như không dùng, trừ khi thật sự cần thiết.

Đồ bảo hộ là bắt buộc: nón, giáp ngực, găng tay, giày boot. Đã có lúc khách té khỏi yên, nhưng may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ. Sự cố xảy ra, trách nhiệm thuộc về huấn luyện viên và con ngựa. Dù vậy, đây vẫn là môn thể thao mạo hiểm, người chơi phải sẵn sàng đối diện với rủi ro.

Một con ngựa Việt Nam trưởng thành khoảng 12-13 tuổi thường nặng khoảng 270 kg, chỉ nên tải tối đa khoảng 30% trọng lượng cơ thể. Vì vậy tôi phải phân loại khách khá kỹ: khách nam cưỡi con ngựa trẻ, to con, khách nữ nhẹ cân chọn ngựa phù hợp hơn.

Ngựa không thể làm việc liên tục. Sau hai tiết liền, tôi luôn cho chúng về chuồng nghỉ, ăn dặm, uống nước để hồi sức. Ngoài dạy học, ngựa còn được đưa đi chụp hình, quay quảng cáo hoặc tham gia biểu diễn.

Tôi luôn nhắc học viên: cưỡi ngựa không phải để được chở đi, mà là đồng hành cùng nó. Người cưỡi phải thả lỏng, truyền tín hiệu rõ ràng để con ngựa tự nguyện di chuyển theo ý mình.

Các bài học cơ bản gồm tư thế ngồi, đi thẳng, dừng, rẽ và lên xuống ngựa. Nghe đơn giản nhưng chỉ cần ngồi sai hoặc gồng cứng người là mất trụ, khó kiểm soát. Tôi phải nhắc liên tục: "Không co tay… hạ thấp xuống… giữ nhịp… tắc lưỡi để nó đi tới". Hiện, câu lạc bộ có các khóa từ trải nghiệm đến chuyên nghiệp, học phí từ 2,9 triệu đến 15,9 triệu đồng.

Chúng tôi có khoảng 20 con ngựa, mỗi con một nhiệm vụ. Có con chuyên chụp ảnh, có con chuyên dạy học. Con nào chấn thương thì giảm lịch hoặc cho nghỉ hẳn để hồi phục.

Tôi thân với vài "đồng nghiệp" đặc biệt: Pauline là một con ngựa cái 12 tuổi, hiền nhưng hơi lười. Chubby trẻ hơn, khoảng 5-6 tuổi, nhìn răng là biết ngay. Còn Magic, giống Friesian nhập từ Hà Lan, gây ấn tượng với dáng cao lớn, bộ lông đen tuyền cùng bờm và đuôi dài dày đặc trưng.

Ngựa ăn hai bữa cám sáng và tối, buổi trưa là rơm và cỏ tươi. Cỏ sấy khô nhập khẩu được ưu tiên hơn vì giữ được dinh dưỡng, còn rơm giúp ngựa nhai lâu, giảm stress. Thức ăn cũng được bổ sung muối khoáng và men tỏi để tăng sức đề kháng.

Khoảng 70% khách đến đây là nữ. Những hôm đông, 6 huấn luyện viên tại câu lạc bộ phải xoay vòng liên tục giữa hướng dẫn khách cưỡi và dắt ngựa cho khách chụp ảnh.

Những ngày cuối năm, bên cạnh đón khách, câu lạc bộ còn đón nhiều anh chị phóng viên, nhà đài đến làm phóng sự, phỏng vấn về tình hình kinh doanh và hoạt động đón khách dịp Tết Bính Ngọ.

Khi vắng khách, tôi cùng anh em cắt móng, tắm rửa, kiểm tra chấn thương cho ngựa và phối hợp thú y chăm sóc. Với tôi, ngựa càng hiền càng phải thương. Nó làm việc với mình mỗi ngày, nên phải chăm như một người bạn.

Trước đây tôi khá nóng tính. Làm việc với ngựa khiến tôi chậm lại và bình tĩnh hơn. Ngựa không hiểu tiếng người nhưng rất nhạy. Chúng cảm nhận được cả hành động lẫn cảm xúc của người bên cạnh. Nếu mình căng thẳng, nó cũng căng theo.

Cuối ngày, tôi cùng anh em trong trại cho ngựa ăn và chăm sóc chúng trước khi nghỉ. Công việc huấn luyện rất vất vả, có lúc tôi mệt đến mức muốn bỏ nghề, nhưng khi vượt qua lại càng gắn bó. Ngựa dần trở thành một phần cuộc sống của tôi.

Giữa TP.HCM náo nhiệt, công việc này khiến tôi sống chậm lại. Ở cạnh ngựa, tôi tập trung vào bản thân nhiều hơn. Dù vậy, đôi khi vẫn thấy cô đơn, nên tôi nuôi Sữa - một con mèo nhỏ nhưng rất tình cảm.

Ngày kết thúc khi trời đã tối, vị khách cuối cùng rời đi. Tôi tháo yên, vuốt ve con ngựa vừa làm việc cả ngày. Mệt nhưng vui. Sáng hôm sau, vòng quay lại bắt đầu - giữa tiếng vó ngựa và không khí Tết rộn ràng.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'