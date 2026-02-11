Toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ đã thành hình

Cận kề ngày mở cửa đón khách tham quan, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đã và đang hoàn thiện những khâu lắp đặt, bố trí cuối cùng. Hàng chục linh vật ngựa đã xuất hiện, các đại cảnh hiện gấp được gấp rút thi công.

Nổi bật là linh vật ngựa lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời, cao 11 m (tính cả giá đỡ), có thể cử động đầu và chân.

Có nhiều linh vật ngựa khác nhau về kích cỡ và màu sắc, được tạo hình từ vật liệu nhẹ và thân thiện môi trường.

Điểm nhấn khác của đường hoa là mô hình đèn kéo quân cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m thuộc đại cảnh Rực rỡ miền ký ức. Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về Tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.

Đáng chú ý, lần đầu tiên sau 23 năm tổ chức, đường hoa Nguyễn Huệ ứng dụng công nghệ Mapping, trình chiếu trên linh vật ngựa có bề mặt không bằng phẳng. Trong hình, ở cụm Lý ngựa ô, bề mặt linh vật phủ sơn mài kết hợp hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo nên hiệu ứng óng ánh nhẹ dưới nắng.

Dù chưa chính thức mở cửa, khu vực xung quanh đường Nguyễn Huệ đã thu hút nhiều người dân dừng chân theo dõi quá trình thi công. Không ít người tranh thủ chụp ảnh từ bên ngoài, ghi lại hình ảnh đường hoa trong giai đoạn hoàn thiện.

Thời điểm này, các hạng mục đang được hoàn thiện nhằm đảm bảo diện mạo hoàn chỉnh khi chính thức đón khách.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là công trình sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" do UBND TP.HCM chỉ đạo, Saigontourist Group chủ trì tổ chức, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp lớn. Theo kế hoạch, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa phục vụ người dân tham quan từ tối 15/2 đến 22/2 (nhằm 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình