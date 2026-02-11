Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ đã thành hình

  • Thứ tư, 11/2/2026 06:00 (GMT+7)
Hàng chục linh vật ngựa độc đáo đã xuất hiện tại đường hoa Nguyễn Huệ. Các hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện, chờ ngày mở cửa đón khách tham quan vào tối 15/2 (28 Tết).

duong hoa Nguyen Hue anh 1

Cận kề ngày mở cửa đón khách tham quan, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đã và đang hoàn thiện những khâu lắp đặt, bố trí cuối cùng. Hàng chục linh vật ngựa đã xuất hiện, các đại cảnh hiện gấp được gấp rút thi công.
duong hoa Nguyen Hue anh 2

Nổi bật là linh vật ngựa lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời, cao 11 m (tính cả giá đỡ), có thể cử động đầu và chân.

duong hoa Nguyen Hue anh 3
Năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ được thiết kế với hai phiên bản ngày và đêm, tích hợp công nghệ 3D và AR (thực tế tăng cường). Khi thành phố lên đèn, không gian đường hoa chuyển sang diện mạo khác, nổi bật với thiết kế hiệu ứng ánh sáng.
duong hoa Nguyen Hue anh 4

Có nhiều linh vật ngựa khác nhau về kích cỡ và màu sắc, được tạo hình từ vật liệu nhẹ và thân thiện môi trường.
duong hoa Nguyen Hue anh 5

Điểm nhấn khác của đường hoa là mô hình đèn kéo quân cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m thuộc đại cảnh Rực rỡ miền ký ức. Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về Tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.
duong hoa Nguyen Hue anh 6

Đáng chú ý, lần đầu tiên sau 23 năm tổ chức, đường hoa Nguyễn Huệ ứng dụng công nghệ Mapping, trình chiếu trên linh vật ngựa có bề mặt không bằng phẳng. Trong hình, ở cụm Lý ngựa ô, bề mặt linh vật phủ sơn mài kết hợp hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo nên hiệu ứng óng ánh nhẹ dưới nắng.

duong hoa Nguyen Hue anh 7

Dù chưa chính thức mở cửa, khu vực xung quanh đường Nguyễn Huệ đã thu hút nhiều người dân dừng chân theo dõi quá trình thi công. Không ít người tranh thủ chụp ảnh từ bên ngoài, ghi lại hình ảnh đường hoa trong giai đoạn hoàn thiện.

duong hoa Nguyen Hue anh 8

6 linh vật ngựa trong tư thế phi nước đại cho đại cảnh Giang sơn cẩm tú của đường hoa.
duong hoa Nguyen Hue anh 9

Thời điểm này, các hạng mục đang được hoàn thiện nhằm đảm bảo diện mạo hoàn chỉnh khi chính thức đón khách.
duong hoa Nguyen Hue anh 10

Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là công trình sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.

duong hoa Nguyen Hue anh 11

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" do UBND TP.HCM chỉ đạo, Saigontourist Group chủ trì tổ chức, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp lớn. Theo kế hoạch, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa phục vụ người dân tham quan từ tối 15/2 đến 22/2 (nhằm 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) đang gấp rút hoàn thiện Đường hoa Tết. Không khí thi công diễn ra khẩn trương, các hạng mục chính đồng loạt được hoàn tất để kịp thời gian mở cửa.

Lần đầu trong 23 năm, Đường hoa Nguyễn Huệ có hai phiên bản trải nghiệm ngày - đêm, nơi nghệ thuật sắp đặt, công nghệ 3D mapping, AR và câu chuyện đô thị cùng song hành.

Khương Nguyễn

đường hoa Nguyễn Huệ linh vật ngựa đường hoa công viên hoa Tết TP.HCM Nguyễn Huệ

