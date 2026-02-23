Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Phép thử' từ 14 triệu lượt khách du lịch dịp Tết

  • Thứ hai, 23/2/2026 05:50 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày ghi nhận 14 triệu lượt khách trên khắp cả nước. Một số điểm đến quá tải cục bộ, chi phí vận chuyển tăng cao, hạ tầng chịu áp lực lớn.

Tet anh 1

Du khách trải bạt, chờ tham dự lễ khai mạc hội xuân dưới chân núi Bà Đen ngày 20/2 (mùng 4 Tết). Ảnh: Nguyễn Minh Tú.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ngày 14-22/2, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025, theo báo cáo của Cục Du lịch Quốc gia.

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt 55-60%. Một số điểm đến ghi nhận tỷ lệ cao hơn mặt bằng chung như Vũng Tàu (TP.HCM) khoảng 80%; Đà Lạt, Phan Thiết (Lâm Đồng) 80-90%; Sa Pa (Lào Cai) 90-95%; Phú Quốc (An Giang) 95%; Lô Lô Chải (Tuyên Quang) đạt 100%.

Khởi sắc

Cục Du lịch đánh giá Tết Bính Ngọ cho thấy bức tranh du lịch khởi sắc toàn diện trên cả nước. Thời gian nghỉ Tết kéo dài 9 ngày là điều kiện thuận lợi để người dân lên kế hoạch du lịch và là cơ hội để các hãng lữ hành, khách sạn, cơ sở ăn uống, đơn vị vận chuyển… khởi động một năm kinh doanh dịch vụ du lịch sôi động.

Nhiều địa phương làm mới sản phẩm, tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội, như Hà Nội tổ chức chương trình Happy Tết 2026, chợ hoa Xuân Phố cổ, lễ hội Xuân Bính Ngọ, trưng bày trên tuyến "Con đường Di sản Nam Thăng Long - Hà Nội".

TP.HCM tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ, trong khi Đà Nẵng triển khai không gian Tết cổ truyền, phiên chợ ngày Tết - rước mã khai xuân. Quảng Ninh xây dựng đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh Hạ Long. Khánh Hòa tổ chức gần 30 hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm xuyên suốt dịp Tết.

Tet anh 2

Linh vật ngựa ở cổng chính đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) dịp Tết. Ảnh: Khương Nguyễn.

Một trong những điểm đáng chú ý là sự tăng trưởng đồng đều giữa khách nội địa và quốc tế, giữa các trung tâm lớn và địa phương mới nổi.

Tại Huế, địa phương này ghi nhận 238.200 lượt khách quốc tế và 261.800 lượt khách nội địa. Đà Nẵng đón 510.000 lượt khách quốc tế và 590.000 lượt khách nội địa.

Số lượng khách quốc tế đến tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2025 nhờ hiệu ứng từ chính sách thị thực, hoạt động xúc tiến quảng bá hiệu quả và nỗ lực làm mới sản phẩm của doanh nghiệp, địa phương.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG NGÀY 14-22/2
Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia
NhãnĐà NẵngHuếHà Nội TP.HCMAn Giang
Lượt khách Nghìn lượt 510.000238.200217.000170.00098.588

Thứ hai, tổng thu du lịch tại nhiều địa phương tăng trên 30%, thậm chí cao hơn tốc độ tăng khách, phản ánh xu hướng nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ.

Thứ ba, xu hướng tiêu dùng du lịch thay đổi rõ nét. Ở thị trường nội địa, lượng khách đăng ký tour trong nước tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng lớn hơn so với tour nước ngoài.

Du khách đặt dịch vụ qua nền tảng trực tuyến nhiều hơn, ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa, gắn với văn hóa - lịch sử - bản sắc địa phương, lưu trú dài ngày.

Xu hướng này phản ánh việc chất lượng sản phẩm du lịch trong nước được nâng lên theo hướng đa dạng, giàu trải nghiệm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.

LƯỢNG KHÁCH, DOANH THU TẠI CÁC MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TỪ 14-22/2
Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia
NhãnTP.HCMAn GiangHà NộiĐà NẵngLâm ĐồngLào CaiHuế
Lượt khách Triệu lượt 4.31.71.31.10.90.550.5
Tỷ đồng Tỷ đồng 1215026224870396018001618736.5

Hạn chế

Cục Du lịch cho biết trong 9 ngày nghỉ, không ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan khách du lịch trên phạm vi cả nước. An ninh trật tự tại các điểm đến ổn định, cơ sở dịch vụ niêm yết và bán đúng giá, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, một số điểm đến xuất hiện tình trạng quá tải cục bộ như: Tràng An (Ninh Bình), Đồng Văn (Tuyên Quang), chùa Hương (Hà Nội), chùa Đồng (Quảng Ninh). Tình trạng này làm giảm chất lượng trải nghiệm và tạo áp lực lên hạ tầng.

Tet anh 3

Du khách Ennio Fioramonti (55 tuổi, người Italy) trải nghiệm mua gà đen tại chợ Âm Dương cạnh nghĩa trang làng Ó (Bắc Ninh) ngày mùng 4 Tết (20/2). Ảnh: Trần Hiền.

Ngoài ra, chi phí vận chuyển, đặc biệt giá vé máy bay, tăng cao trong dịp Tết. Các hãng phải thực hiện nhiều chuyến "lệch đầu" ở thời điểm đầu và cuối kỳ nghỉ. Dù còn tình trạng hoãn, dồn chuyến tại một số sân bay lớn, không xảy ra chen lấn, mất trật tự.

Hàng không bổ sung hàng trăm nghìn chỗ, tăng chuyến trên nhiều chặng nội địa và quốc tế. Các cảng hàng không lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng ghi nhận lượng khách kỷ lục. Du lịch tàu biển khởi sắc với trên 10.000 lượt khách trong dịp Tết, nhiều tàu quốc tế cập cảng tại các địa phương ven biển.

Bên cạnh đó, tình trạng ùn ứ giao thông cũng xuất hiện tại các tuyến cao tốc dẫn vào đô thị lớn trong ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ.

"Nhìn chung, không khí sôi động tại các điểm đến, những con số tăng trưởng ấn tượng và chất lượng tăng trưởng bền vững là minh chứng cho bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành", đại diện Cục Du lịch nhận định.

Tết Tết dịp Tết Tết Nguyên đán Tết Nguyên đán 2026 Tết Bính Ngọ 14 triệu lượt khách du khách Hà Nội TP.HCM Huế doanh thu du lịch doanh thu cục du lịch chùa hương tràng an yên tử chùa đồng quá tải hạn chế

