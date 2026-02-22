Nữ khách Việt tử vong trên núi tuyết Nhật Bản

Du khách Việt được phát hiện bất tỉnh gần đỉnh núi Ryozen (tỉnh Shiga, Nhật Bản) sau khi gọi điện cầu cứu vì không thể xuống núi. Cô được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Du khách trải nghiệm tour đi bộ trên tuyết trên dãy Taisetsu, Hokkaido, Nhật Bản. Ảnh: Adventure Japan.

Trực thăng phòng chống thiên tai của tỉnh Shiga (Nhật Bản) phát hiện một phụ nữ nằm bất tỉnh gần khu vực đỉnh núi Ryozen (cao 1.094 m), thuộc địa phận thành phố Maibara và thị trấn Taga.

Theo tờ Chunichi, nạn nhân được xác định là H.T.N.T., 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là nhân viên chăm sóc người cao tuổi tại thành phố Yao, tỉnh Osaka. Cô được tìm thấy trong tình trạng chết lâm sàng, ngưng tim ngưng thở và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Shiga nhưng đã tử vong sau ba tiếng.

Theo Sở cảnh sát Hikone, nữ du khách lên núi một mình khoảng 13h ngày 19/2. Đến khoảng 22h cùng ngày, cô gọi số khẩn cấp thông báo "không thể xuống núi" và yêu cầu được cứu hộ.

Sau cuộc gọi, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã tổ chức tìm kiếm trong đêm. Đến sáng hôm sau, trực thăng phòng chống thiên tai phát hiện nạn nhân gần khu vực đỉnh núi. Cảnh sát cho biết nạn nhân mặc đồ leo núi nhưng có thể "không đủ khả năng chống chọi với giá rét" ban đêm trên núi tuyết.

Núi Ryozen cao gần 1.100 m, thuộc dãy núi Suzuka, trải dài qua địa phận Maibara và Taga, tỉnh Shiga. Với độ cao 1.094 m, ngọn núi không quá hiểm trở nhưng đủ tạo nên tầm nhìn thoáng đãng, thu hút đông đảo người leo núi quanh năm.

Ryozen được biết đến là một trong những "Hoa của 100 ngọn núi" của Nhật Bản nhờ hệ thực vật phong phú. Vào mùa xuân và đầu hè, nhiều loài hoa dại nở rộ trên sườn núi, tạo nên thảm màu sinh động giữa nền đá vôi đặc trưng.

Mỗi mùa, Ryozen mang một diện mạo khác biệt. Từ đỉnh núi, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, du khách có thể phóng tầm mắt ra vùng đồng bằng xung quanh và xa hơn là hồ Lake Biwa - hồ nước ngọt lớn nhất Nhật Bản.

Khách Việt chinh phục đỉnh núi Yari cao 3.180 m nằm tạiphía Nam dãy núi Hida, trên biên giới 2 quận Nagano và Gifu, năm 2024. Ảnh: Hiền Boll.

Ryozen có nhiều lối trekking, phù hợp cả với người mới bắt đầu lẫn người có kinh nghiệm:

Tuyến Kuregahata : Phổ biến nhất, độ dốc vừa phải

: Phổ biến nhất, độ dốc vừa phải Tuyến Kashiwabara: Địa hình gồ ghề hơn, phù hợp với người đã có kinh nghiệm trekking

Thời gian leo trung bình từ vài giờ tùy theo tuyến và thể lực. Trên núi có nhà trú ẩn (hinan-goya) để nghỉ tạm khi thời tiết xấu.

Du khách được khuyến cáo chuẩn bị giày leo núi phù hợp do một số đoạn có đá vôi trơn hoặc nền đất ẩm. Vào mùa hè, khu vực có thể xuất hiện sên núi; mùa đông cần trang bị giữ ấm và chống trượt.

Kết hợp hành trình leo Ryozen, du khách có thể tham quan các điểm du lịch quanh hồ Biwa hoặc ghé thăm những thành phố giàu di sản ở Shiga như Hikone và Nagahama.