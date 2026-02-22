Dù lượn động cơ rơi trúng ôtô ở Hà Giang ngày Tết

Dù lượn gắn động cơ rơi trúng ôtô ở xã Quản Bạ (Hà Giang cũ) khiến phương tiện bẹp nóc, vỡ kính chắn gió. Địa phương cho biết đây là chuyến bay tập luyện, chưa khai thác du lịch.

Khoảng 11h30 ngày 21/2, một chiếc dù lượn gắn động cơ gặp sự cố, rơi trúng nóc ôtô đang di chuyển chậm trên quốc lộ 4C, đoạn qua xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang (huyện Quản Bạ, Hà Giang cũ). Sự việc khiến ôtô bẹp nóc, vỡ kính chắn gió phía trước và thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Ngày 22/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết qua kiểm tra, xác minh bước đầu, hoạt động bay nói trên là bay tập luyện, chưa tổ chức khai thác kinh doanh du lịch dù lượn, không phải hoạt động phục vụ khách du lịch.

Dù lượn gắn động cơ do anh L.V.L., 35 tuổi, thuộc Công ty TNHH Dù lượn Hà Giang điều khiển. Trong quá trình bay tập luyện ở độ cao khoảng 20 m so với mặt đất, động cơ bị hụt ga, khiến thiết bị mắc vào đường dây cáp viễn thông trước khi va chạm với ôtô.

Dù lượn động cơ rơi trúng ôtô tại quốc lộ 4C, đoạn qua xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang, ngày 21/2. Ảnh: OFFB.

Thời điểm xảy ra sự cố, người điều khiển đã được cấp phép và hoàn thành chương trình tập huấn chuyên môn dành cho người hướng dẫn tập luyện môn dù lượn. Sự việc không gây thiệt hại về người, tài xế ôtô không bị thương. Người điều khiển dù lượn bị thương nhẹ ở bàn tay.

Sau sự cố, các bên liên quan đã chủ động trao đổi, thống nhất phương án bồi thường thiệt hại đối với phương tiện bị ảnh hưởng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Công ty TNHH Dù lượn Hà Giang đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đối với loại hình bay dù gắn động cơ. Trước khi tổ chức bay tập luyện, đơn vị này xây dựng kế hoạch bay và báo cáo cấp có thẩm quyền về vị trí, tọa độ theo quy định.

Sở đề nghị các công ty, cơ sở và cá nhân có hoạt động bay dù lượn rút kinh nghiệm, tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình tập luyện; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khi tổ chức hoạt động, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ 14 - 21/2, tổng lượng khách du lịch đến Tuyên Quang ước đạt 252.090 lượt, gồm 15.100 lượt khách quốc tế và 236.990 lượt khách nội địa.

Tại các xã Quản Bạ, Yên Minh và Mèo Vạc, công suất sử dụng phòng đạt từ 75-80%. Riêng đối với xã Đồng Văn và xã Lũng Cú, công suất sử dụng buồng phòng luôn đạt 100%.

Dòng phương tiện chen chân ở Hà Giang mùng 4 Tết. Ảnh: A Táo Hà Giang.