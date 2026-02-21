Vì sao Hà Giang 'thất thủ' ngày Tết?

Lượng khách tăng mạnh dịp Tết khiến Hà Giang (Tuyên Quang) trở nên nhộn nhịp, song cũng đặt ra bài toán về hạ tầng khi ùn tắc và cháy phòng xuất hiện ở nhiều điểm nóng.

Khu vực dốc Thẩm Mã cũng trở thành “nút thắt cổ chai”, hàng trăm xe máy, ô tô chen nhau trên mặt đường hẹp. Ảnh: Nguyễn Thuật.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Thuật, Giám đốc Công ty Du lịch Mapileng Hozizon, cho biết lượng khách đổ về Hà Giang (Tuyên Quang) tăng mạnh vào những ngày cuối kỳ nghỉ Tết, trong đó cao điểm rơi vào mùng 4 và mùng 5 âm lịch.

"Là người làm du lịch, dẫn tour nhiều năm tại địa phương, với tôi cảnh ùn ứ ở các điểm nổi tiếng dịp lễ, Tết vốn không còn xa lạ. Nhưng mỗi năm lượng khách lại tăng thêm, đồng nghĩa với cảnh đông đúc, tắc đường thường diễn ra", ông nói.

Theo ông Thuật, khi dòng người dồn về cùng thời điểm, tình trạng ùn tắc không chỉ kéo dài hơn mà còn lan rộng ra nhiều cung đường.

Thực tế ngày mùng 4 Tết (20/2), hầu hết tuyến dẫn đến các điểm check-in nổi tiếng như dốc Thẩm Mã, sông Nho Quế, làng Mông Pả Vi, đèo Mã Pí Lèng hay cột cờ Lũng Cú đều xảy ra tắc cục bộ. Nhiều đoạn xe cộ phải đứng yên hoặc di chuyển chậm trong 1-2 giờ, khiến hành trình du xuân của không ít du khách bị kéo dài ngoài dự tính.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Giang "tắc nghẽn" ngày mùng 4 Tết. Ảnh: Nguyễn Thuật.

Với những người du xuân vào kỳ nghỉ lễ, việc “đi chơi mà như tan làm đúng giờ cao điểm” trở thành trải nghiệm chung khi lịch trình liên tục bị gián đoạn bởi dòng xe đông nghịt trên các cung đường núi.

Áp lực từ lượng khách tăng cao cũng thể hiện rõ ở dịch vụ cho thuê phương tiện. Ông Thuật cho biết riêng mùng 3, đơn vị ghi nhận khoảng 80 xe máy được thuê, tương đương 160 khách tự lái, cùng hơn 100 khách di chuyển bằng ôtô du lịch.

Sang mùng 4, con số tăng lên 120 xe máy, tương đương 240 khách, trong khi lượng khách thuê ôtô vẫn duy trì trên 100 người. Đến mùng 5 Tết, thị trường thuê xe máy tại TP Hà Giang rơi vào tình trạng “cháy xe”, không còn phương tiện để đáp ứng nhu cầu phát sinh.

Các điểm lưu trú trở thành điểm nghẽn khiến nhiều người cảm nhận rõ cảnh “vỡ trận”. Tối mùng 4, không ít du khách vẫn mòn mỏi đi tìm phòng, nhưng hầu như homestay nào cũng thông báo đã hết chỗ.

Khách đi tìm phòng tối mùng 4 Tết. Ảnh: Nguyễn Thuật.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang, cho biết dịp Tết, lượng khách tăng cao là điều khó tránh khỏi, trong khi hạ tầng du lịch tại Hà Giang vẫn còn nhiều giới hạn.

Theo ông, địa phương không thể mở rộng ồ ạt các tuyến đường do đặc thù địa hình và yêu cầu bảo tồn cảnh quan.

“Hà Giang là vùng cao nguyên đá với nhiều đèo dốc quanh co, mặt đường hẹp nên khả năng ‘chịu tải’ của hạ tầng giao thông có giới hạn. Khi lượng xe dồn vào cùng thời điểm, việc ùn ứ cục bộ là khó tránh”, ông nói.

Ngoài ra, ùn tắc giao thông thường xuất hiện trước ở những cung đường nổi tiếng bởi du khách có xu hướng dồn về các cung đường “đẹp nhất” để ngắm cảnh, chụp ảnh như dốc Thẩm Mã, khu vực đèo Mã Pí Lèng hay những điểm nhìn xuống sông Nho Quế. Dù lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng và gợi ý các tuyến thay thế, không ít người vẫn kiên quyết đi đúng cung đường nổi tiếng, khiến tắc nghẽn cục bộ lặp đi lặp lại.

Về lưu trú, ông Tĩnh cho biết nhiều cơ sở kín phòng từ trước Tết 1-2 tháng. Hà Giang chủ yếu là homestay quy mô nhỏ, số lượng khu nghỉ dưỡng lớn không nhiều, nên quỹ phòng vốn đã không rộng. Khi khách tăng đột biến, khả năng ‘đệm’ cho nhu cầu phát sinh gần như không có.

Nhóm du khách đi xe máy trên con đèo 9 khúc cua nổi tiếng ở Hà Giang. Ảnh: Vladimir Borzykin.

Một bộ phận du khách vẫn mang tâm lý chủ quan, cho rằng lên đến nơi sẽ dễ tìm homestay giá rẻ hoặc đặt trực tiếp để tránh lo bị “chặt chém”, nên không chốt phòng từ sớm, dễ dẫn đến cảnh “lang thang” giữa đêm mà vẫn không có chỗ nghỉ.

Lãnh đạo hiệp hội du lịch địa phương khuyến cáo du khách muốn có trải nghiệm trọn vẹn cần lên kế hoạch sớm, đặt dịch vụ trước, đồng thời linh hoạt lộ trình thay vì dồn vào một vài tuyến “đinh”.

Ông cũng mong du khách thông cảm với những hạn chế về hạ tầng trong giai đoạn cao điểm, khi lượng khách tăng khoảng 10-20% so với cùng kỳ năm trước, khiến áp lực lên giao thông và lưu trú đều tăng mạnh.