Khách Tây 'tan chảy' vì một câu nói của cụ bà 97 tuổi Hà Giang

Câu chào "Hello" vỏn vẹn 6 giây của cụ bà vẽ sáp ong ở Hà Giang khiến du khách nước ngoài "tan chảy". Khoảnh khắc này lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút 12 triệu lượt xem.

12 triệu người tan chảy trước câu 'xin chào' của cụ bà Hà Giang Khoảnh khắc nghệ nhân Sùng Thị Cờ cất tiếng chào du khách quốc tế bất ngờ gây bão mạng xã hội, thu hút hơn 12 triệu lượt xem.

Trong chuyến du lịch Hà Giang cách đây một năm, du khách Anjel ghé thăm hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám (xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang). Tại đây, khoảnh khắc cụ bà mỉm cười và cất tiếng "hello" (xin chào) khiến cô không khỏi xúc động.

"Chính câu chào này làm tôi tan chảy. Cụ bà thực sự là một trong những người phụ nữ dễ thương và chăm chỉ nhất mà tôi từng gặp", Anjel chia sẻ.

Đoạn video vỏn vẹn 6 giây ghi lại hình ảnh cụ bà thân thiện chào du khách nước ngoài nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 12 triệu lượt xem.

Dưới phần bình luận, nhiều du khách quốc tế bày tỏ sự yêu mến trước nét giản dị, hiền hậu của người phụ nữ vùng cao. Một số người còn ví hình ảnh cụ bà như bước ra từ những câu chuyện cổ tích hoặc phim hoạt hình Disney.

Nghệ nhân dành cả cuộc đời vẽ sáp ong ở xã Lùng Tám, Hà Giang, nay là Tuyên Quang. Ảnh: Hà Giang Tours.

Nghệ nhân vẽ sáp ong

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, cụ bà trong video là cụ Sùng Thị Cờ, dân tộc H'Mông, 97 tuổi, nghệ nhân vẽ sáp ong trên vải lanh cao tuổi nhất xã Lùng Tám. Cụ bà gắn bó với nghề từ năm 13 tuổi.

Dù bàn tay trái bị biến dạng sau hơn 80 năm cầm bút vẽ, cụ vẫn kiên trì tạo nên những hoa văn tinh tế trên những tấm vải lanh thấm đẫm hương chàm.

Du khách chụp ảnh cùng nghệ nhân Sùng Thị Cơ trong hành trình khám phá Hà Giang tháng 3/2025. Ảnh: Hồ Thiên Nga.

Lùng Tám nằm dưới chân những dãy núi, bên dòng sông Miện, cách trung tâm phường Hà Giang khoảng 50 km. Ngôi làng nhỏ giữa thung lũng Quản Bạ là nơi nghề dệt lanh của người H'Mông được gìn giữ suốt hàng trăm năm.

Theo truyền thống, phụ nữ H'Mông ở xã Lùng Tám lưu giữ kỹ thuật vẽ sáp ong và nhuộm chàm. Người thợ dùng sáp ong đun nóng vẽ họa tiết lên vải trắng. Khi đem nhuộm, phần sáp không thấm màu sẽ làm nổi hoa văn. Kỹ thuật nhuộm chàm tạo ra những gam màu tự nhiên, hoàn toàn từ nguyên liệu bản địa.

"Đến đây, tôi không chỉ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mộc mạc, yên bình của núi rừng mà còn ấn tượng với sự tỉ mỉ, khéo léo trong từng tấm vải lanh và hình ảnh cụ bà vẽ sáp ong", du khách Nguyễn Đức nói.

Nghệ nhân Sùng Thị Cờ là thành viên của Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám, được thành lập từ năm 2001. Hợp tác xã không chỉ góp phần bảo tồn nghề dệt lanh truyền thống mà còn giúp cải thiện thu nhập cho người dân địa phương.

Cách đây vài năm, nơi đây trở thành điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn trên hành trình khám phá Hà Giang. Du khách có thể tìm hiểu toàn bộ quy trình làm vải và trực tiếp trải nghiệm các công đoạn thủ công.

Bàn tay trái cụ bà biến dạng sau hơn 80 năm cầm bút vẽ. Ảnh: Phương Đặng.

Quy trình làm vải lanh gồm 41 công đoạn, từ trồng lanh, thu hoạch, tước sợi, se sợi, nhuộm màu đến dệt vải, đòi hỏi nhiều thời gian và tâm sức. Vải lanh không chỉ hiện diện trong trang phục truyền thống mà còn được ứng dụng trong nhiều sản phẩm như khăn trải bàn, túi xách, ví.

Trong văn hóa và đời sống tâm linh của người H'Mông, vải lanh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Biết dệt lanh được xem là thước đo sự khéo léo, chăm chỉ của người phụ nữ. Khi về nhà chồng, người con gái phải mặc trang phục bằng vải lanh để được tổ tiên phù hộ.

Phụ nữ H'Mông dệt vải lanh tại Hợp tác xã Lùng Tám. Ảnh: Phương Đặng.

Hà Giang đáng nhớ

Không chỉ ghé thăm làng Lùng Tám, Anjel còn trải nghiệm nhiều hoạt động tại Hà Giang như được trẻ em vùng cao tết tóc và thử nhảy bachata (điệu nhảy lãng mạn có nguồn gốc từ Cộng hòa Dominica) trong lúc ngồi thuyền khám phá sông Nho Quế.

Khoảnh khắc được tết tóc khiến cô "cảm giác như quay lại thời thơ ấu". Nữ du khách xem đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của chuyến đi.

Anjel đến Hà Giang vào thời điểm giá rét, cho biết thời tiết lạnh hơn nhiều so với tưởng tượng và khuyên du khách nên chuẩn bị kỹ, hoặc lựa chọn đi vào mùa ấm hơn nếu có thể.

Cô cũng bày tỏ ấn tượng trước phong cảnh hùng vĩ, choáng ngợp của vùng cao nguyên đá.

Những cung đường đèo hiểm trở tại Hà Giang. Ảnh: Châu Sa.

Những năm gần đây, "Hà Giang Loop" (cung đường Hà Giang) nhận được sự quan tâm lớn từ du khách quốc tế, chủ yếu là thị trường châu Âu và châu Mỹ. Cùng với Hội An, Hà Giang nằm trong danh sách 44 điểm đến đẹp nhất thế giới do Time Out công bố hồi tháng 4/2025.

Tạp chí này đánh giá cao các cung đường đèo như dốc Thẩm Mã với 6 khúc cua liên tiếp hay đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống sông Nho Quế, xem đây là những biểu tượng cảnh quan hiếm có.

Sau Hà Giang, Anjel tiếp tục hành trình khám phá Hà Nội. Trước nhịp sống sôi động với mật độ xe cộ dày đặc, Anjel gọi thủ đô là "sự hỗn loạn có tổ chức" mà cô yêu thích.

"Ở Việt Nam, đi xe máy giống như một kỹ năng sinh tồn. Tôi thì vui vẻ làm 'công chúa ngồi sau' xe máy của hướng dẫn viên khi khám phá phố phường", cô chia sẻ.

Đường Trần Quang Khải hướng lên cầu Chương Dương (Hà Nội) ken đặc phương tiện vào khung giờ cao điểm ngày 24/7. Ảnh: Đinh Hà.