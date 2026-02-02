Gia Lai có gì để đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026?

Với lợi thế không gian du lịch mở rộng sau sáp nhập, hệ sinh thái tài nguyên đa dạng và chiến lược phát triển dài hạn, Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Du khách khám phá Kỳ Co, Eo Gió. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa.

Gia Lai là tỉnh đầu tiên trong 34 tỉnh sau sắp xếp, sáp nhập được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia (NDLQG), trong bối cảnh vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 và mưa lũ kéo dài trong tháng 11/2025.

Đây được xem là "cơ hội vàng" để Gia Lai tạo đột phá, khẳng định được vị thế và hình ảnh, giới thiệu tiềm năng du lịch đến với du khách trong và ngoài nước. Địa phương đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, đạt doanh thu du lịch 35.000 tỷ đồng trong năm nay.

"Việc lựa chọn Gia Lai đăng cai NDLQG 2026 dựa trên các tiêu chí về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, khả năng tổ chức sự kiện và sự sẵn sàng của địa phương trong bối cảnh không gian hành chính mới sau sáp nhập", Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh nhận định.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại sự kiện công bố Gia Lai đăng cai NDLQG 2026 tại Hà Nội, ngày 2/2. Ảnh: Châu Sa.

Gia Lai có gì?

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết những con số của năm 2025 cho thấy du lịch Gia Lai đang trên đà tăng trưởng ấn tượng.

Toàn tỉnh đón 12,4 triệu lượt khách, tăng gần 17% so với năm 2024, trong đó có 125.000 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch ước đạt 29.000 tỷ đồng , tăng 10%.

Đặc biệt, Quy Nhơn được tạp chí Lonely Planet (Australia) bình chọn là một trong 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026, góp phần nâng cao hình ảnh và sức hút của du lịch Gia Lai trên trường quốc tế.

TỔNG LƯỢNG KHÁCH ĐẾN GIA LAI TỪ 2021-2025 Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Nhãn Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 (sau sáp nhập) Lượt khách Triệu lượt 0.33 0.96 1.2 1.3 12.4

Từ đó, bà Hạnh khẳng định địa phương hội tụ đầy đủ điều kiện để đăng cai NDLQG với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh".

Ngày 1/7/2025, tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định chính thức sáp nhập, hình thành tỉnh Gia Lai (mới) với trung tâm hành chính đặt tại Quy Nhơn. Sau sáp nhập, Gia Lai nằm ở trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích hơn 21.500 km2, lớn thứ hai cả nước.

Theo bà Hạnh, không gian địa lý mở rộng tạo điều kiện kết hợp cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của Tây Nguyên với nét duyên dáng của vùng biển miền Trung, hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng hiếm có.

Ngoài ra, địa phương sở hữu nhiều giá trị sinh thái - văn hóa tiêu biểu như Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - Vườn di sản ASEAN, cùng không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2005.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phát biểu tại sự kiện ở Hà Nội, ngày 2/2. Ảnh: Châu Sa.

Bên cạnh đó là hệ thống di tích văn hóa Chăm Pa, nghệ thuật Bài chòi được UNESCO ghi danh năm 2017, hát bội, võ cổ truyền Bình Định. Đường bờ biển dài 134 km với các danh thắng nổi tiếng như vịnh Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh, Đầm Thị Nại.

"Những yếu tố này tạo nên hệ sinh thái du lịch tổng hợp gồm biển, núi, văn hóa, lịch sử, khoa học, ẩm thực, lễ hội, vừa bổ trợ vừa mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách", bà Hạnh nói.

Du khách khám phá Kỳ Co, Eo Gió. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa.

244 sự kiện trải dài

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch, NDLQG 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho giai đoạn triển khai đề án phát triển du lịch Gia Lai giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045, trong đó du lịch được xác định là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế.

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu đón 18,5 triệu lượt khách/ năm, trong đó hơn một triệu lượt khách quốc tế.

Dự kiến, NDLQG tại Gia Lai có 244 sự kiện, gồm 18 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 sự kiện do tỉnh Gia Lai tổ chức; 117 sự kiện hưởng ứng của các tỉnh, thành phố khác.

Các hoạt động được triển khai theo chủ đề từng quý, bảo đảm tính liên tục và đa dạng: từ chuỗi sự kiện khởi động đầu năm, lễ khai mạc quy mô lớn, các lễ hội du lịch - thể thao - điện ảnh trong mùa cao điểm, đến các sự kiện văn hóa bản sắc và lễ bế mạc vào cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại sự kiện ở Hà Nội, ngày 2/2. Ảnh: Châu Sa.

Quý I: "Gia Lai - Ngày mới" , khởi động bằng chuỗi các sự kiện ý nghĩa như công bố năm du lịch quốc gia, chương trình Countdown chào năm mới 2026 gắn với lễ đón chuyến bay đầu tiên; chuỗi hoạt động Tết Gia Lai - Xuân Bính Ngọ 2026.

, khởi động bằng chuỗi các sự kiện ý nghĩa như công bố năm du lịch quốc gia, chương trình Countdown chào năm mới 2026 gắn với lễ đón chuyến bay đầu tiên; chuỗi hoạt động Tết Gia Lai - Xuân Bính Ngọ 2026. Quý II: "Quy Nhơn - Thiên đường biển", "Gia Lai - Điểm đến kỳ thú" , là giai đoạn cao điểm với lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026; các hoạt động hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh điểm đến, tăng cường kết nối, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

, là giai đoạn cao điểm với lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026; các hoạt động hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh điểm đến, tăng cường kết nối, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững. Quý III: "Gia Lai - Trải nghiệm miền đất võ" , với lễ hội du lịch hè, giải chạy quốc tế, liên hoan phim Cánh Diều Vàng…, qua đó đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách du lịch trong mùa cao điểm.

, với lễ hội du lịch hè, giải chạy quốc tế, liên hoan phim Cánh Diều Vàng…, qua đó đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách du lịch trong mùa cao điểm. Quý IV: "Gia Lai - Chạm nhịp cồng chiêng", "chạm hồn Tây Nguyên", tập trung các sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa như: Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên; Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya; lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

"Điểm nhấn của NDLQG 2026 không chỉ nằm ở số lượng hoạt động, mà còn ở mục tiêu khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai gắn với bản sắc dân tộc độc đáo", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định.

Mùa hoa dã quỳ dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya vào tháng 11/2025. Ảnh: Đô Đô.

NDLQG 2026 được kỳ vọng mở ra không gian liên kết phát triển du lịch liên vùng, liên tỉnh, phát huy thế mạnh tổng hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần khẳng định thương hiệu Việt Nam là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.

Thông qua sự kiện này, Gia Lai từng bước hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực, đồng thời tạo dựng niềm tin đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

"Chúng tôi hy vọng trong tương lai, Gia Lai sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước", bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.