Mảng xanh trên miệng núi lửa triệu năm tuổi ở Gia Lai

  • Thứ năm, 13/11/2025 07:28 (GMT+7)
Giữa cao nguyên Gia Lai, núi lửa Chư Đăng Ya khoác lên mình "tấm áo vàng" rực rỡ mùa dã quỳ, thu hút du khách và nhiếp ảnh gia tìm đến săn sắc hoa giữa trời trong gió lạnh.

Nằm ở xã Biển Hồ (Gia Lai), Chư Đăng Ya là một trong những ngọn núi lửa cổ độc đáo nhất Việt Nam. Hàng triệu năm sau khi ngừng hoạt động, ngọn núi vẫn giữ nguyên miệng phễu khổng lồ trên đỉnh và lớp đất bazan màu mỡ phủ kín sườn, tạo nên cảnh quan vừa hùng vĩ vừa trù phú.
Đầu tháng 11, khi những bông dã quỳ đồng loạt bung nở, Chư Đăng Ya như khoác lên mình "tấm áo vàng" rực rỡ. Sắc hoa tươi sáng hòa cùng thảm cỏ xanh mướt mang đến sức sống mới cho phố núi, biến nơi đây thành điểm hẹn lý tưởng của du khách và nhiếp ảnh gia mỗi mùa săn ảnh. Mùa hoa cũng là lúc Gia Lai bước vào những ngày đầu mùa khô - nắng vàng, trời trong, và gió cao nguyên se lạnh.
Dã quỳ là một loài hoa dại của vùng đất Tây Nguyên. Mỗi bông có khoảng 13 cánh, vàng tươi pha ánh cam, xếp đều quanh nhụy vàng sậm như những tia nắng nhỏ. Được nuôi dưỡng từ lớp đất bazan màu mỡ của núi lửa Chư Đăng Ya, hoa ở đây nở to và khỏe khoắn hơn, đường kính bông có thể đạt 10-12 cm, lớn hơn hẳn dã quỳ ở nhiều vùng khác.
Dưới chân núi, những khóm dã quỳ mọc thành từng luống, phủ kín hai bên con đường dẫn vào Chư Đăng Ya. Sắc hoa vàng điểm tô trên nền lá xanh tốt, trở thành phông nền hoàn hảo cho những khung hình mùa hoa khiến du khách không thể rời mắt. Hoa bắt đầu nở rộ từ giữa tháng 11 và kéo dài đến đầu tháng 12, nhuộm vàng cả vùng cao nguyên trong những ngày đầu mùa khô.

Nhìn từ trên cao, những thửa ruộng vuông vức nối tiếp nhau, tạo nên bức tranh thiên nhiên ngoạn mục với gam màu xanh, vàng đan xen giữa lòng cao nguyên.
Từ sáng sớm, nhóm du khách đến từ TP.HCM, Hungary và Cần Thơ đã có mặt tại Chư Đăng Ya để ghi lại khoảnh khắc hoa dã quỳ nở rộ. Thời điểm này, nhiệt độ Gia Lai dao động từ 18 đến 27 độ C - lý tưởng cho những chuyến tham quan và săn ảnh mùa hoa.
Dưới chân núi là nơi sinh sống của các cộng đồng dân tộc thiểu số như Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai... Du khách có thể lưu trú tại những homestay mộc mạc, tìm hiểu nhịp sống thường ngày của người dân, thưởng thức ẩm thực bản địa và trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng của vùng cao nguyên Gia Lai.

Đô Đô - người làm du lịch tại xã Măng Đen (Quảng Ngãi) - chia sẻ dù đã nhiều lần chiêm ngưỡng cảnh hoa dã quỳ phủ vàng núi lửa Chư Đăng Ya, anh vẫn không khỏi say mê mỗi khi trở lại. Theo Đô, ngoài ngắm dã quỳ, du khách có thể kết hợp tham quan rừng thông trăm tuổi và Biển Hồ ở trung tâm Pleiku để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của vùng đất Gia Lai mùa khô.
Từ ngày 14 đến 16/11, Lễ hội Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya 2025 sẽ diễn ra ngay dưới chân núi. Trong không gian vàng rực của mùa hoa, du khách có thể vừa ngắm dã quỳ, vừa hòa mình vào tiếng cồng chiêng rộn rã, xem tái hiện lễ mừng chiến thắng của người Ba Na và thưởng thức những món đặc sản đậm hương vị Gia Lai.

Linh Huỳnh

Ảnh: Đô Đô/Ghiền Măng Đen

