Con số lịch sử của du lịch Tết

Hà Nội, TP.HCM, An Giang, Đà Nẵng… đồng loạt ghi nhận lượng khách và doanh thu tăng mạnh trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, xác lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Du khách trải bạt, chờ tham dự lễ khai mạc hội xuân dưới chân núi Bà Đen ngày 20/2 (mùng 4 Tết). Ảnh: Nguyễn Minh Tú.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày (14-22/2) chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của ngành du lịch trên cả nước. Nhiều địa phương đồng loạt ghi nhận lượng khách và doanh thu tăng cao, thậm chí lập kỷ lục mới trong dịp Tết.

Công suất phòng tại nhiều nơi đạt mức gần như tuyệt đối, trong khi một số điểm tham quan rơi vào tình trạng quá tải cục bộ do lượng du khách tăng đột biến.

Kỷ lục

Sở Du lịch Hà Nội cho biết thành phố ước đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay trong kỳ nghỉ Tết. Trong đó có khoảng 217.000 lượt khách quốc tế và 1,13 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch ước đạt 4,87 nghìn tỷ đồng , tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước.

10 thị trường khách quốc tế hàng đầu đến Hà Nội dịp này gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Anh, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Philippines và Australia.

Điểm nhấn là việc Hà Nội miễn phí vé tham quan tại 17 di tích, danh thắng trên địa bàn, tạo điều kiện để người dân và du khách vui chơi đến hết kỳ nghỉ.

LƯỢNG DU KHÁCH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN (14-22/2) Nguồn: Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương Nhãn TP.HCM An Giang Hà Nội Đà Nẵng Lâm Đồng Tây Ninh Huế Lượt khách Triệu lượt 4.3 1.7 1.43 1.1 0.91 0.7 0.52

Tại TP.HCM, tổng lượng khách ước đạt 4,3 triệu lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 170.000 lượt, tăng 51,7%. Công suất phòng lưu trú đạt khoảng 75%, doanh thu du lịch ước đạt 12.150 tỷ đồng .

Khách nội địa đến TP.HCM chủ yếu là nhóm thăm thân kết hợp du lịch, gia đình - bạn bè, với xu hướng đi ngắn ngày, tham quan nội đô như đường hoa, phố đi bộ, chợ Tết, mua sắm, ẩm thực và sự kiện. Đường hoa Nguyễn Huệ tiếp tục là điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách.

Tại khu vực biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc, lượng khách lưu trú tăng cao, nhất là khách từ trung tâm TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ. Hoạt động du lịch tại phường Bình Dương ghi nhận tín hiệu tích cực, tập trung tại khu du lịch Đại Nam Văn Hiến.

Dòng người ken đặc tại đường hoa Nguyễn Huệ chiều mùng 1 Tết. Ảnh: Khương Nguyễn.

TP. Đà Nẵng đón hơn 1,1 triệu lượt khách, với các hoạt động thu hút du khách như Cầu Rồng phun lửa, phun nước nhiều đêm trước và sau giao thừa; cầu sông Hàn quay nhịp thông thuyền phục vụ tham quan.

Tại Quảng Ninh, trong 8 ngày nghỉ (14-21/2), địa phương đón khoảng 1.128.000 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ 2025; trong đó khách quốc tế ước đạt 248.000 lượt.

Các điểm đến nổi bật như Vịnh Hạ Long đón gần 80.000 lượt; Khu vui chơi giải trí Sun World khoảng 13.000 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh khoảng 8.000 lượt; Đền Cửa Ông khoảng 80.000 lượt. Khách nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái ước đạt 35.000 lượt.

Tại Huế, thành phố đón hơn 523.600 lượt khách, tăng 245% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế hơn 249.260 lượt (tăng 219%), khách nội địa hơn 274.370 lượt (tăng 273%). Công suất phòng bình quân 78%. Riêng mùng 3 Tết, công suất phòng đạt 99%, cao nhất kỳ nghỉ.

Sản phẩm thuyền buồm đỏ ba vách chạy ven vịnh Hạ Long hút khách dịp Tết vừa qua. Ảnh: Nam Hoàng/Quảng Ninh Trending.

Quá tải

Tại Tây Ninh, địa phương đón khoảng 705.000 lượt khách, tăng 19,5%. Riêng hội xuân núi Bà Đen với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh năm 2026", khai mạc ngày 20/2, thu hút hơn 300.000 người tham dự. Khoảnh khắc biển người trải bạt, kiên nhẫn chờ khai hội dưới chân núi Bà Đen tạo nên khung cảnh choáng ngợp.

Tuyên Quang ghi nhận 252.090 lượt khách (từ 14-21/2), gồm 15.100 khách quốc tế và 236.990 khách nội địa. Công suất phòng toàn tỉnh đạt 55-60%, tại Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc đạt 75-80%; riêng Đồng Văn và Lũng Cú đạt 100%.

Dịp Tết Nguyên đán, toàn tỉnh tổ chức hơn 90 hoạt động văn hóa, lễ hội. Một số điểm đến nổi bật như dốc Thẩm Mã, sông Nho Quế, Cột cờ Lũng Cú, Lô Lô Chải rơi vào tình trạng ùn tắc, quá tải, nhiều du khách phải bỏ dở hành trình.

Trong 6 ngày (14-19/2), toàn tỉnh Ninh Bình đón hơn 1,36 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt trên 2.040 tỷ đồng . Bên cạnh các thị trường truyền thống, lượng khách từ Ấn Độ và một số quốc gia châu Âu tăng rõ rệt.

Tại các điểm đến như Quần thể danh thắng Tràng An, phố cổ Hoa Lư, chùa Bái Đính, khu du lịch sinh thái Thung Nham, Thung Ui, lượng khách tăng ngay từ sáng gây quá tải.

Núi Bà Đen (Tây Ninh), Hà Giang, Thung Ui, di sản Tràng An (Ninh Bình) quá tải du khách dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Đinh Hà, Hải Triều.

Quảng Ngãi từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết đón khoảng 610.000 lượt khách, tăng 24%; khách lưu trú đạt 390.000 lượt, công suất phòng bình quân 65%.

Các điểm thu hút đông khách gồm Măng Đen, Lý Sơn, biển Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Bình Sơn, Mộ Đức, Đông Sơn và các làng du lịch cộng đồng. Tại Lý Sơn, công suất phòng đạt 80-90%, nhiều cơ sở kín chỗ; Măng Đen đạt 90-95%; một số khách sạn trung tâm Kon Tum trên 90%.

Khánh Hòa ghi nhận hơn một triệu lượt khách (từ ngày 15-21/2), tăng 112,17% so với cùng kỳ. Công suất phòng khách sạn 4-5 sao đạt 83,11%; nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển và trên đảo kín phòng từ mùng 2 đến mùng 5 Tết.

Trong khi đó, tỉnh An Giang đón 1,7 triệu lượt khách trong 9 ngày nghỉ Tết. Riêng Phú Quốc đón gần 366.000 lượt, trong đó khách quốc tế chiếm tỷ trọng lớn.

Ngày 18/2 (mùng 2 Tết), đảo Ngọc đón 93 chuyến bay với gần 17.000 lượt khách, gồm 47 chuyến nội địa và 46 chuyến quốc tế. Đây là một trong những ngày có lưu lượng cao nhất từ trước đến nay.

Khách Ấn Độ xuất hiện dày đặc tại Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Lâm Đồng đón khoảng 910.000 lượt khách, trong đó 60.000 khách quốc tế. Cao điểm rơi vào 18-20/2 (mùng 2-4 Tết), nhiều cơ sở lưu trú tại Đà Lạt gần như "cháy phòng".

Công suất phòng toàn tỉnh đạt 75-80%; phân khúc 3-5 sao đạt 85-95%. Giá phòng và dịch vụ tăng 1,5-3 lần nhưng vẫn trong khung cho phép, không xảy ra biến động bất thường. Giao thông cơ bản thông suốt, riêng quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh có thời điểm ùn ứ do thi công.