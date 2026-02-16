Vì sao khách ngoại đến Việt Nam cao nhất từ trước đến nay?

Số liệu năm 2025 và tháng 1/2026 cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, phản ánh sự chuyển dịch về cơ cấu thị trường, động lực tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Du khách Mos (áo đỏ, đến từ Azerbaijan) cùng bạn theo dõi trận đấu bóng đá tại phố Tây Bùi Viện (TP.HCM) tối 21/1. Ảnh: Linh Huỳnh.

Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm 2024 và cao hơn 17,8% so với năm 2019 - thời điểm "hoàng kim" trước đại dịch Covid-19.

Cục Du lịch Quốc gia nhận định đây là lần đầu ngành du lịch vượt mốc 21 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn tăng trưởng mới. Việt Nam được Tổ chức Du lịch thế giới (UN Tourism) xếp vào nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch quốc tế cao nhất thế giới.

Đà tăng tiếp tục duy trì ngay đầu năm 2026. Tháng 1 ghi nhận gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay từng có trong một tháng. Con số này cho thấy quy mô thị trường mở rộng và niềm tin của du khách quốc tế đối với điểm đến Việt Nam.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM CÁC THÁNG NĂM 2025 VÀ THÁNG 1/2026 Nguồn: Cục du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tháng 1/2025 Tháng 2/2025 Tháng 3/2025 Tháng 4/2025 Tháng 5/2025 Tháng 6/2025 Tháng 7/2025 Tháng 8/2025 Tháng 9/2025 Tháng 10/2025 Tháng 11/2025 Tháng 12/2025 Tháng 1/2026 Lượt khách Triệu lượt 2.07 1.89 2.05 1.66 1.53 1.46 1.56 1.68 1.5 1.73 1.98 2.02 2.5

Cơ cấu thị trường chuyển dịch

Cơ cấu thị trường khách quốc tế đang dịch chuyển theo hướng đa dạng và bền vững hơn, theo Cục Du lịch Quốc gia.

Châu Á tiếp tục là trụ cột, chiếm gần 80% tổng lượng khách. Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trường lớn nhất. Trong đó, Trung Quốc phục hồi mạnh với mức tăng trên 40% trong năm 2025. Hàn Quốc duy trì quy mô lớn và tăng trưởng ổn định, là thị trường có mức chi tiêu cao và tỷ lệ quay lại lớn.

Ấn Độ nổi lên là thị trường tăng trưởng nhanh, tăng gần 50% trong năm 2025 và tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong tháng đầu năm 2026. Diễn biến này cho thấy hiệu quả của chiến lược mở rộng sang các thị trường mới nổi có quy mô dân số lớn và tầng lớp trung lưu gia tăng.

Khu vực Đông Nam Á cũng trở thành động lực tăng trưởng với nhiều thị trường tăng hai con số, phản ánh hiệu quả liên kết nội khối ASEAN, lợi thế khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý và kết nối giao thông thuận tiện.

TOP 10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH ĐẾN VIỆT NAM ĐÔNG NHẤT THÁNG 1 Nguồn: Cục Thống kê quốc gia Nhãn Hàn Quốc Trung Quốc đại lục Campuchia Nga Mỹ Đài Loan (Trung Quốc) Ấn Độ Nhật Bản Australia Malaysia Lượt khách Lượt khách 489.669 459.435 223.025 125.449 103.597 101.292 87.604 84.532 75.021 62.441

Châu Âu là khu vực tăng trưởng chất lượng cao. Năm 2025, lượng khách từ khu vực này tăng gần 40% và tiếp tục duy trì đà tăng trong tháng 1.

Nga, Ba Lan và một số quốc gia Tây Âu ghi nhận mức tăng vượt trội. Nhóm khách châu Âu thường lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu cao, đóng góp lớn vào giá trị gia tăng của ngành.

Các thị trường đường dài như Mỹ và Australia duy trì tăng trưởng ổn định, góp phần cân bằng cơ cấu, giảm phụ thuộc vào thị trường truyền thống.

Lực đẩy

Cục nhận định tăng trưởng khách quốc tế không chỉ đến từ nhu cầu phục hồi mà còn gắn với hiệu quả chính sách.

Chính sách thị thực thông thoáng được xem là yếu tố then chốt. Việc mở rộng diện miễn thị thực, triển khai thị thực điện tử cho phép nhập cảnh nhiều lần, kéo dài thời gian lưu trú và bổ sung cửa khẩu áp dụng thị thực điện tử giúp Việt Nam trở nên dễ tiếp cận hơn.

Tăng trưởng mạnh từ Ba Lan, Séc, Thụy Sỹ và các thị trường châu Âu khác cho thấy tác động tích cực của chính sách này.

Mạng lưới đường bay quốc tế, nhất là các đường bay thẳng dài, tiếp tục được mở rộng, tạo thuận lợi cho dòng khách từ thị trường xa. Kết nối hàng không ngày càng giữ vai trò chiến lược trong nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến.

Khách quốc tế tập trung đông tại Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Châu Sa, Linh Huỳnh.

Bên cạnh đó, môi trường chính trị - xã hội ổn định, hình ảnh điểm đến an toàn và thân thiện là lợi thế trong bối cảnh du khách toàn cầu ưu tiên yếu tố an ninh và trải nghiệm bền vững.

Đa dạng hóa sản phẩm cũng trở thành động lực mở rộng phân khúc khách. Ngoài du lịch biển đảo, văn hóa, thiên nhiên, các sản phẩm như MICE (hội nghị), chăm sóc sức khỏe, golf, đường sắt và du lịch điện ảnh đang thu hút nhóm khách có khả năng chi tiêu cao.

Hoạt động xúc tiến quảng bá được đổi mới về nội dung và phương thức, theo hướng tăng cường hợp tác công - tư và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Lần đầu tiên, Cục phối hợp địa phương, doanh nghiệp xây dựng và công bố chương trình xúc tiến quảng bá du lịch quốc gia năm 2026 trên cơ sở tổng hợp hoạt động của các bên, cho thấy cách tiếp cận đồng bộ trong quảng bá thương hiệu.

Du khách Ấn Độ check-in hoàng hôn Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến toàn cầu gia tăng, đà tăng trưởng hiện nay không chỉ phản ánh sự phục hồi về quy mô mà còn cho thấy vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Ngành du lịch hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2026, kỳ vọng đóng góp lớn hơn cho tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh quốc gia.

