Khách Tây nhìn Hà Nội 'bằng con mắt khác' sau gần 20 năm

Sau gần 20 năm, nhiếp ảnh gia người Mỹ Lester V. Ledesma nhìn Hà Nội "bằng con mắt khác". Thành phố vẫn giữ nét cổ kính quen thuộc, thân thiện và dễ chịu hơn với du khách.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Lester V. Ledesma tại Hà Nội. Ảnh: Business Insider.

30 năm chu du khắp Đông Nam Á, nhiếp ảnh gia Lester V. Ledesma (quốc tịch Mỹ) cho biết một số điểm đến từng được xem là "viên ngọc du lịch" nay phải đối mặt với tình trạng quá tải, trong đó Bali là ví dụ điển hình.

Tuy vậy, theo ông, Siem Reap (Campuchia), Ipoh (Malaysia) và Hà Nội (Việt Nam) là 3 thành phố hiếm hoi có sự thay đổi theo hướng tích cực theo thời gian.

"Giống như rượu dừa ủ kỹ, ba thành phố này dường như càng để lâu càng hấp dẫn", ông chia sẻ trên Business Insider.

Lần đầu đến Hà Nội năm 2007, Ledesma thừa nhận ông không có nhiều thiện cảm. Khi đó, thủ đô Việt Nam chưa phải điểm đến phổ biến. Dù có những khu phố thú vị và đời sống đường phố sôi động, ông cảm nhận người dân "khá lạnh lùng", còn du khách dễ bị hét giá.

Sau 18 năm, Hà Nội trong mắt ông đã khác. Thành phố vẫn giữ nguyên nét cổ kính với đền chùa, biệt thự Pháp cổ và nhịp sống đặc trưng. Xe máy chiếm ưu thế trên đường, những gánh hàng rong đội nón lá len lỏi khắp phố phường.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2019-2025 Nguồn: Sở Du lịch Hà Nội Nhãn 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 7.03 1.11 0 1.5 4 6.35 7.82

Tuy nhiên, Hà Nội ngày nay "dễ chịu hơn". Cơ sở hạ tầng và dịch vụ được nâng cấp theo chuẩn quốc tế, với tuyến metro kết nối ngoại ô, taxi niêm yết giá và xe buýt phục vụ khách từ sân bay.

Theo Ledesma, người trẻ Hà Nội tỏ ra cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ du khách. Ông kể có lần được một khách địa phương lên tiếng khi người bán bún định tính giá cao, hay một cặp vợ chồng tại quán tráng miệng nhiệt tình hướng dẫn cách gọi cà phê bằng tiếng Việt.

"Những tương tác nhỏ như một lời chỉ dẫn, một cuộc trò chuyện ngắn đã làm thay đổi cách tôi nhìn về thành phố cổ kính và đẹp đẽ này", ông chia sẻ.

Năm 2025, Hà Nội đón 33,7 triệu lượt khách, trong đó hơn 7,82 triệu lượt khách quốc tế. Thành phố được các tổ chức du lịch uy tín thế giới bình chọn, vinh danh các giải thưởng danh giá.

Sở Du lịch Hà Nội nhận định những giải thưởng này cho thấy vị thế của thủ đô là điểm đến du lịch hàng đầu và sự vươn lên mạnh mẽ của du lịch Hà Nội trên bản đồ quốc tế và khu vực.

Du khách nước ngoài xếp hàng chờ mua matcha latte ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: Châu Sa.

Không riêng Hà Nội, Ledesma cho rằng Siem Reap (Campuchia) đã thay đổi rõ rệt sau hai thập kỷ, với sự xuất hiện của các khách sạn boutique, quán cà phê, nhà hàng quốc tế.

Thành phố được chỉnh trang hậu Covid-19, đường sá mở rộng, công viên cải tạo, trong khi sân bay quốc tế Siem Reap - Angkor, khai trương tháng 10/2023, giúp kết nối thuận tiện hơn. Dù lượng khách tăng, quần thể Angkor được quản lý chặt chẽ hơn nhờ bán vé trực tuyến và điều tiết đám đông.

Tại Ipoh (Malaysia), thành phố từng bị đánh giá là nhếch nhác sau khi ngành khai thác thiếc suy thoái, làn sóng phục hồi di sản đã mang lại diện mạo mới.

Các công trình cổ được trùng tu, tranh tường xuất hiện, trong khi những điểm đến như Concubine Lane hay quán bar Sinhalese hơn 90 năm tuổi vẫn giữ được nét hoài niệm. Theo Ledesma, du lịch Ipoh phát triển ở mức vừa phải, giúp thành phố này bảo toàn bản sắc.