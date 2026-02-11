Khách Việt không còn ồ ạt lên du thuyền đón Tết

Tết đến muộn, sát mùa hoa anh đào là lý do du khách "để dành" tour du thuyền cho dịp sau Tết, khi hoa đã nở rộ tại các nước Đông Bắc Á.

Du khách Việt check-in trên du thuyền Spectrum of the Seas. Ảnh: Phan Thiên Tâm.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay ghi nhận sự "giảm nhiệt" đối với hình thức du lịch trên du thuyền của khách Việt.

Năm trước, cách Tết khoảng 2-3 tháng, nhiều du khách đã ồ ạt đặt tour đón giao thừa trên du thuyền quốc tế. Lượng khách lấp đầy từ ngày 23/1/2025 (24 tháng Chạp) đến 8/2/2025 (mùng 9 Tết). Thời điểm đó, việc mua tour là không dễ, dù liên hệ trước ngày khởi hành 1-2 tuần.

Nhưng ở hiện tại, nhiều du thuyền 5 sao không còn chứng kiến khách Việt đặt phòng.

Lý giải với Tri Thức - Znews về việc gián đoạn tour mùa cao điểm, bà Jenny Goh, quản lý phát triển kinh doanh của Công ty du thuyền quốc tế Fly Cruises, cho biết năm nay Tết muộn, sát mùa hoa anh đào tại các nước Đông Bắc Á, vì vậy du khách có xu hướng dành chuyến đi cho giai đoạn sau Tết kết hợp ngắm hoa.

Trong Tết, công ty chỉ mở cabin lẻ đến châu Á, lượng khách chủ lực là gia đình, nhưng tỷ lệ đặt tour không cao, chỉ khoảng 30-40%.

Nhóm du khách Việt check-in trên boong du thuyền Spectrum of the Seas vào tháng 2/2025. Ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Ly.

Hiện các tour dịp 8/3 và 30/4-1/5 được tập trung khai thác để khớp với mùa hoa, có thêm lễ hội trong lịch trình và phù hợp nhu cầu của khách Việt. Mùa hoa là yếu tố hút khách hơn mùa cao điểm. Trong quý I, công ty cũng khai thác một số hải trình Đông Nam Á, nhưng không trùng với lịch nghỉ Tết.

Theo bà Jenny Goh, các hải trình Singapore - Malaysia, Singapore - Phuket (Thái Lan) sau Tết vẫn hút hơn một nửa lượng khách. Đặc biệt, hải trình Đài Loan (Trung Quốc) - Hàn Quốc - Nhật Bản rộ lên từ mùa hè năm 2025 cũng được chọn nhiều. Hiện tại, khách bắt đầu đặt các tour này và chỗ dần kín.

Trong khi đó, tại Lữ hành Saigontourist, chỉ có duy nhất hải trình 6N5Đ Singapore - Penang (Malaysia) - Phuket (Thái Lan) trên du thuyền Ovation Of The Seas khởi hành ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), mức giá 57 triệu đồng/khách.

Hiện hải trình đã đạt tỷ lệ lấp chỗ 100% từ đầu tháng 1, khách không còn đặt tour quá sớm. Số lượng tour khai thác dịp Tết Nguyên đán 2026 ít hơn so với cùng kỳ năm trước.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng giám đốc Công ty, cho biết hải trình Đông Nam Á khai thác đều do được nhiều du khách Việt ưa chuộng qua các năm. Sức hút đến từ mức giá dễ tiếp cận, tour mở bán xuyên suốt, thủ tục dễ dàng, sức chứa du thuyền lớn (4.000-6.000 khách) và nhiều dịch vụ tốt.

Tiện ích trên du thuyền Ovation Of The Seas, hải trình Đông Nam Á. Ảnh: The New Age Parents.

Hạ Vy, quản lý tour của một công ty du thuyền tại TP.HCM, cũng cho rằng Tết đến muộn, cận kề mùa hoa là lý do hải trình du thuyền Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản khai thác "nhỏ giọt", riêng công ty cô không khai thác những hải trình này vào dịp Tết.

Theo quản lý này, du khách có xu hướng chờ đến tháng 3 và 4 đi ngắm hoa anh đào nên hải trình Đông Nam Á dịp Tết bán chậm, chững khách. Năm trước, hải trình này ghi nhận tốc độ bán nhanh.

"Hải trình Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang được dồn lực điều hành dịch vụ (vé máy bay, cabin) từ sớm, tìm mức giá ưu đãi cho 2 tour khởi hành ngày 28/3 và 11/4. Hiện đã lấp đầy 50%", cô thông tin.

Phía đơn vị chuyên tour du thuyền 5 sao Startravel cũng chỉ mở 6 tour trong dịp Tết, đa phần là tour Đông Nam Á và Dubai - Doha - Bahrain - Abu Dhabi - Sir Bani Yas Island, chỉ có một hải trình từ Thượng Hải (Trung Quốc) đi Fukuoka - Kumamoto (Nhật Bản), khởi hành ngày 21/6 (tức mùng 5 Tết). Nguyên nhân chủ yếu vẫn do lệch mùa hoa và lễ hội.