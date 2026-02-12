Khách Tây khen cắt tóc, massage ở Việt Nam 'tốt bậc nhất thế giới'

Tay nghề thợ tóc ở Việt Nam vượt ngoài kỳ vọng của Christian Weizenegger (Đức). Anh cho biết cắt tóc, gội đầu, massage có thể khiến du khách nước ngoài chi nhiều hơn khi du lịch tại đây.

Ngày 5/2, Christian Weizenegger (31 tuổi, quốc tịch Đức) đến cắt tóc tại một tiệm chuyên tóc nam trên đường Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa, TP.HCM), chuẩn bị để dáng vẻ gọn gàng đón Tết. Trong những lần lái xe một mình, anh đã phát hiện ra tiệm tóc này.

Christian chi 13 USD (khoảng 340.000 đồng) cho gói dịch vụ gồm cắt tóc, gội đầu, massage và tạo kiểu.

Christian trước và sau khi sử dụng dịch vụ cắt tóc tại salon. Ảnh: Christian Weizenegger.

Trên kênh TikTok 120.000 lượt theo dõi, Christian khen dịch vụ cắt tóc và massage ở Việt Nam tốt bậc nhất thế giới, chỉ sau Thổ Nhĩ Kỳ - nơi có truyền thống lâu đời trong nghề này. Giá phải chăng, thái độ và dịch vụ tốt, tay nghề của thợ là 4 yếu tố không dễ tìm thấy ở các nước khác.

"Thợ tóc Việt Nam rất giỏi, nhưng chưa được nhìn nhận đúng năng lực. Tôi chỉ cần ngồi xuống ghế với một ý tưởng, họ sẽ thực hiện hóa nó. Khi bước ra khỏi tiệm sẽ có một kiểu tóc mới mẻ, phù hợp gương mặt", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Mê cắt tóc ở Việt Nam

Đến TP.HCM từ tháng 5/2025, Christian từng thử cắt tóc nhiều lần, từ quầy ven đường đến salon chuyên nghiệp, lần nào cũng hài lòng. Christian thừa nhận dịch vụ cắt tóc, massage là điều anh không quá mong đợi khi đến Việt Nam, nhưng những người thợ đã khiến anh thay đổi suy nghĩ, phải đi chăm sóc tóc thường xuyên.

Christian kể rằng thợ tóc tại tiệm nêu trên dành nhiều thời gian để cắt tỉa từng nhóm tóc, thao tác tỉ mỉ đến khi tổng thể trở nên hoàn hảo. Tại đây chỉ sử dụng sản phẩm chất lượng cao để bảo vệ tóc. Sau khi cắt sẽ có nhân viên gội đầu, tạo kiểu và massage vai thư giãn.

"Kiểu tóc được làm phù hợp với cuộc sống của tôi ở TP.HCM, nhìn có chút nét của người Việt Nam. Họ giúp tôi trẻ đi vài tuổi khi cạo râu và chọn màu nhuộm tone trung tính", anh nói.

Ở Việt Nam, nam du khách được trải nghiệm nhiều dịch vụ đi kèm trong gói cắt tóc. Ảnh: Christian Weizenegger.

Theo anh, lợi thế cạnh tranh của dịch vụ cắt tóc tại Việt Nam là cảm giác nhân viên chào đón tận cửa và nhiều dịch vụ đi kèm. Ở Đức và một số nước không có điều này, chỉ cắt tóc đơn thuần.

Mức giá dịch vụ cũng rẻ hơn 10 lần so với Đức, chỉ khoảng 60.000-70.000 đồng, trong khi ở Đức khoảng 20 euro (tương đương 600.000 đồng). Dù giá rẻ, cách phục vụ tại Việt Nam vẫn rất chuyên nghiệp.

"Khi bước vào các salon tóc ở Việt Nam, tôi cảm giác thật sự thư giãn và làm đẹp đúng nghĩa. Cắt tóc, massage, gội đầu ở Việt Nam gần như không có bản sao ở bất kỳ nước nào. Những du khách khác cũng sẽ sẵn sàng chi cho dịch vụ này như tôi", Christian nhấn mạnh.

Triển vọng về du lịch làm đẹp, thư giãn

Thời gian gần đây, dịch vụ gội đầu ở Việt Nam bất ngờ trở thành trào lưu trên mạng xã hội Trung Quốc. Người dân nước này nhận xét một khi đã gội đầu ở Việt Nam, tiêu chuẩn sẽ thay đổi, khó lòng tự gội ở nhà. Dầu gội của Việt Nam rất thần kỳ, không cần dầu xả nhưng tóc vẫn mềm mượt khó tin.

Một số người cho rằng mức giá hợp lý của dịch vụ gội đầu là yếu tố khiến họ sẵn sàng quay lại Việt Nam nhiều lần. Gói gội đầu thường chỉ có giá 50.000-100.000 đồng/suất, các gói gội đầu dưỡng sinh kéo dài 30-90 phút khoảng 100.000-400.000 đồng/suất.

Salon tóc tại phường Tân Định (TP.HCM) kín khách cận Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Khương Nguyễn.

Các gói gội đầu đều kết hợp massage thư giãn và liệu pháp thảo dược (nếu có nhu cầu). So với các liệu trình spa tại nhiều nước, mức giá này được phần lớn du khách Trung Quốc đánh giá là đáng tiền.

Trước đó, nhiều du khách nước ngoài cũng đổ xô sang Việt Nam làm tóc vì giá rẻ. Một nữ du khách đến từ Singapore chia sẻ trên mạng xã hội rằng chi phí làm tóc ở TP.HCM rẻ hơn 3-4 lần so với quê nhà, trong khi chất lượng dịch vụ tương đồng. Song, cô cho biết khác biệt ngôn ngữ là rào cản lớn nhất khi trao đổi về kiểu tóc.

Theo nhìn nhận từ Giám đốc Điều hành thị trường Việt Nam của Klook, nền tảng thương mại điện tử về du lịch và trải nghiệm, xu hướng du khách đến TP.HCM làm đẹp ngày càng tăng, mở ra khả năng thu hút thêm chi tiêu và tăng doanh thu du lịch.

Các dịch vụ này tại TP.HCM có dư địa để phát triển tiệm cận với các trung tâm làm đẹp ở Hàn Quốc hay Thái Lan. Chất lượng dịch vụ, tay nghề tốt hơn nhiều so với giá cả. Đặc biệt, do lợi thế chênh lệch tỷ giá, các dịch vụ làm đẹp (spa, nail, nha khoa, tóc...) thường rẻ hơn gấp 3-4 lần so với Singapore, Australia hay Hàn Quốc.

Không gian spa trên đường Ngô Đức Kế (phường Sài Gòn, TP.HCM) . Ảnh: Linh Huỳnh.

Song, để khai thác dịch vụ làm đẹp, thư giãn thành sản phẩm du lịch, các cơ sở kinh doanh cần hoạt động theo hệ thống ở các đô thị lớn, du khách sẽ dễ tiếp cận. Ở Thái Lan, các chuỗi làm tóc, spa, massage có mặt khắp các thành phố du lịch và OTA. Ngoài ra, sản phẩm cũng nên thiết kế chuyên biệt cho từng đối tượng, chẳng hạn spa chuyên phục vụ cho khách Trung Quốc hoặc Hàn Quốc.

Khi đó, những dịch vụ quen thuộc, bình dân có thể trở thành sản phẩm du lịch có điểm nhấn với du khách nước ngoài.