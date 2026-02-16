Chơi gì nếu 3 ngày Tết không rời TP.HCM

Không cần đi xa trong dịp Tết, du khách vẫn có thể tận hưởng hành trình ngắn ngày giàu trải nghiệm ngay tại TP.HCM, từ dạo phố xuân, thưởng thức ẩm thực đến tắm khoáng nóng.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày, thời tiết miền Nam nắng đẹp, nền nhiệt dao động 22-34 độ C, thuận lợi cho các hoạt động du xuân của người dân thành phố và các tỉnh thành lân cận.

Với không gian mở rộng sau sáp nhập, TP.HCM giờ đây kéo dài trải nghiệm từ đô thị đến rừng và biển, mở ra loại trải nghiệm mới cho du khách. Tri Thức - Znews gửi đến bạn lịch trình gợi ý cho 3 ngày tận hưởng Tết trọn vẹn ở siêu đô thị đầu tiên của đất nước.

Mùng 1

▸ 8h: Tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Địa điểm gợi ý: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Mức giá: Miễn phí

Buổi sáng sớm là thời điểm dễ chịu nhất để ghé đường hoa Nguyễn Huệ, tránh nắng gắt và dòng người đông đúc vào buổi trưa. Sau hơn 20 năm tổ chức, nơi đây đã trở thành một biểu tượng quen thuộc mỗi dịp Tết của TP.HCM.

Năm nay, cổng chào gây ấn tượng với hình tượng linh vật ngựa bay trên lũy tre cách điệu cao 11 m, cùng đại cảnh "Ngựa chín hồng mao" lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, Lý ngựa ô và hình ảnh đèn kéo quân. Lần đầu tiên, đường hoa có hai phiên bản ngày - đêm, kết hợp công nghệ 3D và AR, mang đến trải nghiệm thị giác mới cho khách tham quan.

▸ 9h30: Xin chữ đầu năm

Địa điểm gợi ý: Đường Lê Lợi, phường Sài Gòn.

Mức giá: 50.000-200.000 đồng.

Từ phố đi bộ, chỉ cần đi bộ vài phút là đến Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Với nhiều người, mua một cuốn sách mới hay xin chữ đầu năm là cách mở đầu năm mới bằng sự bình an và tinh thần học hỏi. Độc giả có thể cho và nhận sách tự động tại trạm "ATM Sách Nghĩa tình" - nơi người dân thành phố, các nhà xuất bản và bạn đọc cùng nhau chia sẻ hành trang tri thức.

Đường sách năm nay còn có triển lãm "TP.HCM sau sáp nhập" ứng dụng công nghệ AR trên sa bàn thành phố, mang đến trải nghiệm tương tác cho người xem.

▸ 10h30: Cầu an tại chùa Ngọc Hoàng

Địa điểm gợi ý: 73 Mai Thị Lựu, phường Tân Định

Mức giá: Miễn phí

Nằm trên đường Mai Thị Lựu, chùa Ngọc Hoàng (chùa Phước Hải) là điểm đến quen thuộc của nhiều người dân và du khách mỗi dịp đầu năm. Ngôi chùa trăm năm tuổi với không gian cổ kính, ba khu điện thờ nối tiếp nhau, luôn tấp nập người đến cầu bình an.

Không gian không nhỏ nhưng mang cảm giác tĩnh lặng và linh thiêng. Nhiều người tìm đến đây đơn giản để thắp nhang, xin lộc, gửi gắm những lời cầu chúc đầu năm cho bản thân và gia đình.

▸ 11h30: Ăn trưa món Việt

Địa điểm gợi ý: HOME Saigon - HOME Vietnamese Restaurant, 216/4 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa

Mức giá: 300.000-500.000 đồng

Đây là một trong những địa chỉ ẩm thực Việt được nhiều thực khách lựa chọn trong dịp Tết nhờ không gian ấm cúng với chất liệu gỗ mộc mạc, phù hợp cho những buổi sum họp đầu năm.

Thực đơn tại đây thiên về món Việt quen thuộc mang phong vị miền Tây Nam Bộ như gỏi bưởi, tôm càng, cá kho, canh chua hay các món cuốn thanh nhẹ, được chế biến và trình bày chỉn chu, hiện đại, nhưng vẫn giữ hương vị truyền thống. Nhà hàng hoạt động xuyên Tết nên luôn là điểm dừng chân được nhiều thực khách lựa chọn.

▸ 14h: Ngắm Tết

Địa điểm gợi ý: Chillala - House of Art, 75 Xuân Thủy, phường An Khánh

Mức giá: Miễn phí

Buổi chiều bắt đầu với triển lãm tại Chillala. Không gian nghệ thuật rộng khoảng 1.000 m2 tái hiện không khí Tết Việt qua nghệ thuật sắp đặt, kết hợp tinh thần đương đại với chất liệu truyền thống. Gốm, mây tre, ánh sáng cùng các yếu tố thủ công Việt đan xen, tạo nên một không gian vừa gợi nhớ Tết xưa, vừa mang hơi thở hiện đại.

▸ 16h: Cà phê, gặp gỡ bạn bè

Địa điểm gợi ý: Faro Cafe - Thao Dien Villa, 81 Xuân Thủy, phường An Khánh

Mức giá: Từ 50.000 đồng/ly

Quán cà phê mang phong cách Hàn Quốc nổi bật với tone trắng kem tối giản và không gian sân vườn thoáng rộng. Đây là điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn trẻ nhờ không khí nhẹ nhàng, nhiều góc ngồi ngoài trời phù hợp để trò chuyện, chụp ảnh hoặc thư giãn. Thực đơn thiên về các loại trà thảo mộc, trà trái cây, nước ép tươi, nổi bật với những sự kết hợp như xoài - chanh leo hay kiwi - táo xanh.

▸ 19h: Trải nghiệm ẩm thực đa giác quan

Địa điểm gợi ý: VietCharm Culture & Dining Show, 108 Nguyễn Du, phường Bến Thành

Mức giá: 2 hạng vé 1,6 triệu đồng và 1,8 triệu đồng

Ra mắt dịp Tết Bính Ngọ, chương trình kết hợp ẩm thực và trải nghiệm văn hóa mang đến hành trình đa giác quan trong không gian lịch sử của khuôn viên Dinh Độc Lập. Thực khách sẽ được thưởng thức thực đơn fusion 8 món được phục vụ xen kẽ cùng 9 tiết mục trình diễn nghệ thuật. Âm thanh từ các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, tơ rưng, sáo, nhị, nguyệt, trống, chiêng hay tỳ bà hòa cùng những món ăn hiện đại lấy cảm hứng từ nguyên liệu Việt - từ sen, phở Kinh Kỳ đến cá tầm Tây Bắc - tạo nên trải nghiệm vừa thị giác, thính giác lẫn vị giác.

▸ 21h: Uống cocktail ngắm cầu Ba Son

Địa điểm gợi ý: Bar Son Saigon, 3C Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn

Mức giá: 200.000-500.000 đồng/người

Nằm ngay dưới chân cầu Ba Son, Bar Son Saigon là điểm dừng phù hợp để khép lại một ngày dài giữa nhịp sống sôi động của thành phố. Tọa lạc tại sảnh khách sạn Le Méridien, không gian quán mang phong cách hiện đại với ánh sáng dịu, ấm cúng. Thực đơn đồ uống đa dạng, cocktail được trình bày chỉn chu, phù hợp để vừa nhâm nhi vừa ngắm dòng xe và ánh đèn phố.

Mùng 2

▸ 9h: Khởi hành đến suối khoáng nóng Bình Châu, ăn trưa

Địa điểm gợi ý: Minera Hot Springs Binh Chau, xã Hồ Tràm

Mức giá: 2,5-4 triệu đồng, tùy hạng phòng

Cách TP.HCM khoảng 150 km, khu suối khoáng nóng nằm giữa rừng nguyên sinh, mang lại cảm giác tách biệt hẳn khỏi nhịp sống đô thị.

Sau khoảng ba giờ di chuyển, du khách có thể dùng bữa tại Zest Dining (khu Springs Casa) phục vụ buffet và thực đơn gọi món với phong cách Á - Âu đa dạng, phù hợp để nạp năng lượng trước khi bắt đầu hành trình nghỉ dưỡng.

▸ 14h: Thư giãn suối khoáng

Địa điểm gợi ý: Minera Hot Springs Binh Chau

Mức giá: 635.000/trẻ em, 835.000 đồng/người lớn

Du khách có thể ngâm khoáng nóng ngoài trời, luộc trứng với nước khoáng, tắm bùn, dạo bộ giữa những lối mòn rợp bóng cây, dạo quanh khu rừng Minera ngắm vườn hoa, cá sâu, chuồng ngựa hoặc đơn giản là ngồi yên tận hưởng không khí trong lành. Khu vực này thuộc vùng bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, nơi còn giữ hệ sinh thái rừng bán rụng lá hiếm gặp ở miền Nam.

▸ 17h: Ngắm hoàng hôn biển Hồ Cốc

Địa điểm gợi ý: Đường ven biển Hồ Cốc, xã Hồ Tràm

Mức giá: Miễn phí

Từ Bình Châu, du khách có thể chạy dọc cung đường biển lên Hồ Cốc để ngắm hoàng hôn buông xuống, tận hưởng khoảnh khắc yên bình đầu năm bên người thân.

▸ 19h: Ăn tối tại Hồ Tràm

Địa điểm gợi ý: Nhà hàng Lob Hồ Tràm, xã Hồ Tràm

Mức giá: 500.000 đồng/người

Nhà hàng ven biển với thực đơn tập trung vào hải sản tươi và món Việt. Những món như ốc nướng, lẩu hải sản hay món ăn đậm vị địa phương giúp bữa tối không cầu kỳ, tạo cảm giác thoải mái.

Mùng 3

▸ 9h: Thưởng thức bữa sáng và tận hưởng thiên nhiên

Địa điểm gợi ý: Minera Hot Springs Binh Chau, xã Hồ Tràm

Mức giá: Miễn phí

Sáng cuối cùng bắt đầu chậm rãi với bữa sáng tại khách sạn, đi dạo trong khuôn viên nhiều cây xanh, tận hưởng cảm giác thư giãn trước khi quay lại nhịp sống thường ngày

▸ 11h30: Ăn trưa giữa không gian nhiệt đới

Địa điểm gợi ý: Gecko Restaurant Hồ Tràm, xã Hồ Tràm

Mức giá: 300.000-500.000 đồng/người

Nằm trong khuôn viên Hồ Tràm Beach Boutique Resort & Spa, nhà hàng mang đến trải nghiệm ăn trưa thư thái giữa không gian nghỉ dưỡng gần biển. Thiết kế theo phong cách nhiệt đới phóng khoáng, kết hợp kiến trúc hiện đại với chất liệu địa phương như gỗ, tre, mái lá, tạo cảm giác gần gũi và thoáng đãng.

Thực đơn thiên về ẩm thực Việt, chú trọng nguyên liệu địa phương, trong đó hải sản như tôm, cua, ghẹ, cá, mực là điểm nhấn với nhiều cách chế biến như nướng, hấp hay rang muối.

▸ 11h30: Trải nghiệm cưỡi ngựa đầu năm

Địa điểm gợi ý: Cicada Ho Tram, xã Hồ Tràm

Mức giá: Từ 249.000/trẻ em - 690.000 đồng/người lớn khi cưỡi ngựa

Cicada Hồ Tràm thu hút du khách với mô hình trải nghiệm ngoài trời giữa không gian nhiều cây xanh, thoáng đãng. Nổi bật nhất là hoạt động cưỡi ngựa - lựa chọn được nhiều người yêu thích trong năm Ngựa.

Ngoài ra, nơi đây còn có các trải nghiệm như lái xe ATV băng rừng, workshop vẽ tranh, cắm trại qua đêm và nhiều hoạt động nhóm, phù hợp cho gia đình, nhóm bạn hay những ai muốn tìm cảm giác mới mẻ giữa thiên nhiên Hồ Tràm.

▸ 17h: Trở về TP.HCM, ăn tối

Địa điểm gợi ý: JW Café, phường Sài Gòn

Mức giá: Từ 1,6 triệu đồng/người

Xe lăn bánh về lại thành phố khi chiều xuống, khép lại hành trình ba ngày với những trải nghiệm thư giãn từ phố thị đến biển rừng. Buổi tối, du khách có thể dừng chân tại JW Café (JW Marriott Hotel & Suites Saigon) để kết thúc chuyến đi bằng bữa ăn nhẹ nhàng.

Nhà hàng phục vụ cả buffet và thực đơn gọi món theo phong cách quốc tế, kết hợp ẩm thực Á - Âu với các lựa chọn quen thuộc như salad, soup, pasta, hải sản và các món chính từ thịt.