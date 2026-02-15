Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 sẵn sàng cho khai mạc

Tại khu C, một trong những điểm nhấn quan trọng là khu vực ATM Sách, thể hiện tinh thần nghĩa tình, sẻ chia tri thức của TP.HCM. Đánh giá về không gian Lễ hội Đường sách Tết, ông Khương Văn Mười cho biết: "Đường sách năm nay đã thể hiện rất rõ nhiệm vụ xây dựng một thành phố trí thức, một đô thị 4.0 thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và tài liệu số. Khán giả không chỉ dừng lại ở việc đọc đơn thuần mà được tiếp cận với những cuốn sách thực thụ trong một không gian văn minh và hiện đại".