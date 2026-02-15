Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 sẵn sàng cho khai mạc

  • Chủ nhật, 15/2/2026 07:19 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, và kiến trúc sư Khương Văn Mười, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật Thành phố, tổng duyệt Đường sách Tết vào chiều 14/2.

duong sach Tet anh 1

Sau 12 ngày thi công, tính đến chiều 14/2, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 đã gần như hoàn thiện các hạng mục như triển lãm, trưng bày sách, báo xuân, các gian hàng... Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, và kiến trúc sư Khương Văn Mười, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật Thành phố, có buổi tổng duyệt chương trình lễ hội.
duong sach Tet anh 2

Linh vật "Bính Ngọ vươn mình" đã xuất hiện tại Đường sách Tết với điểm nhấn là áo giáp sắt và dây cương tre, tượng trưng cho sự giao hòa giữa hiện đại và truyền thống. Tư thế phi nước đại và hành trang sách của linh vật cũng đại diện cho tinh thần dựa vào tri thức để "vươn mình" của TP.HCM.
duong sach Tet anh 3

Chia sẻ về thông điệp của Lễ hội Đường sách Tết 2026, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, nhấn mạnh: “Lễ hội Đường sách Tết nằm trong chuỗi các hoạt động kéo dài suốt năm với mục tiêu chính là khuyến đọc và phát triển văn hóa đọc. Khuyến đọc là gì? Là thu hút mọi người đến để tìm hiểu và hình thành nên văn hóa đọc. Chúng tôi cũng dành riêng không gian cho thiếu niên, nhi đồng với các hoạt động như sân chơi, cà phê sách".
duong sach Tet anh 4

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh là điểm nhấn đồng thời là điểm tựa di sản của sự kiện. Khu vực này trưng bày nhiều tấm phướn dọc trích dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều ấn phẩm quý của Bác. Bao phủ không gian này là chủ đề "Rừng tre kể chuyện", lấy cảm hứng từ ngôi nhà của bác ở làng Kim Liên (Nghệ An). Du khách đến tham quan có thể trải nghiệm công nghệ trình chiếu 360 độ nhằm tăng tính tương tác, cảm nhận chân thực về cuộc đời và tư tưởng của Người.
duong sach Tet anh 5

Triển lãm ấn phẩm báo xuân và sách được đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia 2025 là một trong những khu vực đầu tiên của Đường sách Tết.
duong sach Tet anh 6

Điểm nhấn tiếp theo của Đường sách Tết là sa bàn TP.HCM sau sáp nhập. Không gian trưng bày mang chủ đề “TP.HCM - Thành phố đô thị đáng sống”, giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa và chính trị của Thành phố sau giai đoạn sáp nhập các đơn vị hành chính.
duong sach Tet anh 7

Tại khu C, một trong những điểm nhấn quan trọng là khu vực ATM Sách, thể hiện tinh thần nghĩa tình, sẻ chia tri thức của TP.HCM. Đánh giá về không gian Lễ hội Đường sách Tết, ông Khương Văn Mười cho biết: "Đường sách năm nay đã thể hiện rất rõ nhiệm vụ xây dựng một thành phố trí thức, một đô thị 4.0 thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và tài liệu số. Khán giả không chỉ dừng lại ở việc đọc đơn thuần mà được tiếp cận với những cuốn sách thực thụ trong một không gian văn minh và hiện đại".
duong sach Tet anh 8

Khi Đường sách Tết chính thức đi vào hoạt động, mỗi du khách đến ATM Sách có thể nhận được một quyển sách như một phần "lì xì tri thức" ngày đầu năm. Đây là một trong những hoạt động nổi bật được TP.HCM duy trì từ năm 2024.
duong sach Tet anh 9

Sách trong ATM do nhiều đơn vị đóng góp, từ các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, thư viện. Du khách, người dân cũng có thể góp phần sẻ chia tri thức, lan tỏa văn hóa đọc ở TP.HCM khi mang sách đến tặng ở khu vực này.
duong sach Tet anh 10

Cũng theo ông Khương Văn Mười, sau khi tham quan cả ba phân khu, ông cảm thấy yên tâm khi nhiệm vụ phục vụ nhân dân của Thành phố và ngành văn hóa đã được hiện thực hóa hiệu quả: "Đội ngũ thực hiện đã phát huy tốt chức năng nhiệm vụ dựa trên một bố cục chung chặt chẽ, dẫn dắt du khách tiếp cận tri thức và thỏa mãn mọi nhu cầu tìm hiểu của người dân. Đặc biệt, việc bố trí các quầy thông tin để hỗ trợ trẻ em và người cao tuổi là điểm cộng lớn, đảm bảo an toàn tối đa cho du khách giữa không gian lễ hội đông đúc".

