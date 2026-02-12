Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Du lịch

Hà Nội miễn phí xe buýt và metro trong 9 ngày nghỉ Tết

  • Thứ năm, 12/2/2026 17:15 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Hà Nội sẽ miễn phí 100% vé xe buýt và đường sắt đô thị (metro) trong 9 ngày dịp Tết Nguyên đán.

Du khách ghi lại hình ảnh đường phố Hà Nội trên đoàn tàu Nhổn - Ga Hà Nội, tháng 8/2024. Ảnh: Việt Linh.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, chính sách miễn vé được triển khai để đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Việc miễn phí áp dụng trên 128 tuyến buýt có trợ giá hai tuyến đường sắt đô thị (metro) gồm tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy.

Thời gian áp dụng trong 9 ngày, từ 14/2 đến hết 22/2 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 Tết).

Đối với xe buýt, hành khách mua vé lượt được phát vé theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết với đường sắt đô thị, hành khách đi vé lượt sẽ được phát vé 0 đồng tại quầy hoặc có thể nhận vé 0 đồng qua các ứng dụng của Hà Nội Metro. Hành khách sử dụng vé tháng (loại thường và ưu tiên) hoặc diện miễn phí bằng thẻ cứng, thẻ ảo vẫn xuất trình thẻ khi qua kiểm soát.

Ha Noi anh 1

Du khách trải nghiệm đoàn tàu Nhổn - Ga Hà Nội, tháng 8/2024. Ảnh: Việt Linh.

Trong dịp Tết, hai tuyến metro hoạt động xuyên suốt. Thời gian và tần suất vận hành được điều chỉnh để phù hợp nhu cầu đi lại trong từng ngày.

  • Đêm Giao thừa (29 Tết), tàu chạy từ 5h30 ngày hôm trước đến 2h sáng hôm sau
  • Mùng 1 Tết, thời gian hoạt động từ 10h-18h
  • Mùng 2 Tết, thời gian hoạt động từ 8h-19h
  • Mùng 3 Tết, thời gian hoạt động từ 6h-20h
  • Các ngày mùng 4, 5 và 6 Tết, tàu chạy từ 5h30-22h.

Đây không phải lần đầu Hà Nội miễn phí vé phương tiện công cộng dịp lễ, Tết. Trước đó, trong kỳ nghỉ 2/9 năm ngoái, UBND TP. Hà Nội cũng quyết định miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân và du khách.

