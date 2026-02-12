Du khách bị thách thức 'Anh có biết tôi là ai không?' tại Malaysia

Bộ trưởng Du lịch Malaysia phê phán thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên đối với du khách quốc tế lẫn người dân trong nước.

Liew Jia Soon, một chủ trang trại sầu riêng tại Malaysia. Ảnh: New York Times.

Theo Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Tiong King Sing, một bộ phận nhân viên khu vực công và tư cần thay đổi thái độ nếu chiến dịch Visit Malaysia 2026 (VM2026) muốn đạt mục tiêu đề ra.

Phát biểu trong buổi ra mắt chiến dịch ngày 12/2, ông Tiong cho biết đã nhận được nhiều khiếu nại từ du khách nước ngoài lẫn nội địa về cách ứng xử thiếu thân thiện khi họ đến hỏi thông tin.

"Một số cán bộ nghĩ rằng họ có rất nhiều quyền lực. Khi người dân không hiểu vấn đề nào đó, chúng ta phải giải thích. Thay vào đó, có người lại cố thể hiện quyền lực, thậm chí hỏi 'Anh có biết tôi là ai không?'. Chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc vấn đề này", ông Tiong nói trên The Star.

Theo ông, không chỉ du khách quốc tế, ngay cả người dân Malaysia từ vùng nông thôn cũng bị một số cán bộ và nhân viên bán lẻ tỏ thái độ coi thường. Khi họ đặt câu hỏi, câu trả lời nhận được không thiện chí.

Bộ trưởng cho biết sẽ làm việc với ban quản lý các trung tâm thương mại về vấn đề này sau Tết Nguyên đán. Ông nhấn mạnh không để xảy ra sự cố trong thời gian diễn ra VM2026, mong muốn chiến dịch thành công tốt đẹp.

Nhóm du khách Malaysia check-in đường Độc Lập, đối diện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội, ngày 2/8/2025. Ảnh: Châu Sa.

Bộ trưởng Tiong cho rằng mọi người dân Malaysia đều có vai trò trong việc gìn giữ hình ảnh quốc gia và cần cư xử lịch thiệp với cả du khách quốc tế lẫn nội địa.

"Đừng để người ta nghĩ đây không phải là một đất nước thân thiện. Tôi không muốn nghe du khách nói rằng khi họ mua hàng, cảm giác như thể họ đã nợ nhân viên bán lẻ 10 năm", ông nói.

Ông cũng đề cập đến dịch vụ xe buýt hop-on-hop-off, khi một số hành khách phản ánh bị quát mắng và bị yêu cầu "tự đi bộ" nếu không hiểu cách sử dụng dịch vụ.

Trong khuôn khổ lễ phát động, ban tổ chức đã trao bảng ghi nhận cho các cơ quan chính phủ và đối tác chiến lược trong ngành nhằm ghi nhận sự cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ hiếu khách. Chiến dịch tập trung cải thiện cách phục vụ của lực lượng tuyến đầu, bao gồm các lĩnh vực vận tải, khách sạn, hàng không và du lịch.

Du khách ngắm nhìn đường chân trời của Kuala Lumpur từ đài quan sát ở thủ đô Malaysia. Ảnh: Reuters.

Trong thông cáo đi kèm sự kiện, Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia nhấn mạnh thế mạnh của nước này không chỉ nằm ở sự đa dạng văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống, cảnh quan thiên nhiên hay hệ thống giao thông thuận tiện.

"Điều quan trọng nhất chính là con người Malaysia nổi tiếng thân thiện, lịch sự và luôn sẵn sàng giúp đỡ", thông cáo nêu.

Bộ cho biết những giá trị này là một phần bản sắc quốc gia và đang được củng cố thông qua chiến dịch nhằm bảo đảm du khách rời đi với trải nghiệm tích cực. Tại sự kiện, đại diện nhiều lĩnh vực cũng được trao huy hiệu Mesra Malaysia như biểu tượng cam kết thực hành dịch vụ thân thiện trong thực tế.

Năm 2025, Malaysia đón 42,2 triệu lượt khách, tạo nền tảng để hướng tới mục tiêu 47 triệu lượt khách trong năm nay, theo kế hoạch VM2026.