Nghề review du lịch như Khoa Pug có dễ làm giàu?

Tuyên bố phá sản của Khoa Pug khiến nhiều người nghi ngờ danh xưng "YouTuber giàu nhất Việt Nam" của anh. Thực tế, travel blogger không đơn thuần "chỉ đi chơi rồi kiếm tiền".

Khoa Pug trong chuyến du lịch Qatar năm 2022.

Từng nổi bật với hình ảnh "đại gia tự thân", chi hàng trăm triệu đồng cho mỗi bữa ăn, trải nghiệm thịt bò dát vàng, khách sạn 7 sao hay đầu tư nhà hàng tiền tỷ tại Mỹ, Khoa Pug mới đây gây chú ý khi "tuyên bố phá sản".

Anh còn âm thầm thay đổi phần giới thiệu kênh YouTube, tự gọi mình là "YouTuber du lịch nghèo nhất Việt Nam, nhưng giàu trải nghiệm".

Cách định vị mới trái ngược với phong cách trước đây vốn tập trung vào các vlog du lịch sang trọng, đắt tiền. Có thời điểm, anh được biết đến với danh xưng YouTuber giàu nhất Việt Nam".

Khoa Pug cho rằng sai lầm lớn nhất là sự "tự cao tự đại" và tâm lý háo thắng của tuổi trẻ, thừa nhận bản thân dồn nguồn lực lớn vào một hướng đầu tư. Theo chia sẻ, chỉ trong một đêm, số tiền tích lũy nhiều năm gần như "bay sạch".

Thu nhập của blogger du lịch ra sao?

Khoa Pug từng gây chú ý khi lần đầu công khai chia sẻ về doanh thu từ YouTube cũng như những tính toán tài chính cá nhân trong một vlog trên kênh YouTube có hơn 4,7 triệu người đăng ký. Trong video, anh thừa nhận việc phải cân nhắc chi tiêu, khác với hình ảnh "chịu chơi" trước đây.

Theo dữ liệu cập nhật tháng 8/2024, blogger du lịch tại Mỹ có thu nhập trung bình khoảng 29,94 USD mỗi giờ, theo Forbes.

Nguồn tiền đến từ bài viết tài trợ, tiếp thị liên kết, quảng cáo hiển thị và đánh giá điểm đến. Tuy nhiên, mức thu nhập dao động lớn, phụ thuộc quy mô độc giả, thị trường ngách và chiến lược kiếm tiền.

Những chuyến du lịch châu Âu sang chảnh trước đây của Khoa Pug.

Thu nhập phổ biến của một blog du lịch được ghi nhận trong khoảng 20.000 - 100.000 USD mỗi năm. Sự chênh lệch đến từ quy mô truy cập, mức độ tương tác, khả năng đa dạng hóa nguồn thu và cách vận hành.

Các nguồn thu chính gồm:

Tiếp thị liên kết (affiliate marketing): Nhận hoa hồng khi độc giả đặt dịch vụ qua đường link, có thể mang lại 5.000 - 30.000 USD /năm.

Nhận hoa hồng khi độc giả đặt dịch vụ qua đường link, có thể mang lại 5.000 - /năm. Bài viết tài trợ (sponsored posts): Thương hiệu trả tiền để giới thiệu sản phẩm, phổ biến 100 - 1.000 USD /bài, cao hơn với blog lớn.

Thương hiệu trả tiền để giới thiệu sản phẩm, phổ biến 100 - /bài, cao hơn với blog lớn. Quảng cáo hiển thị (display ads): Tùy lưu lượng truy cập, doanh thu khoảng 1.000 - 10.000 USD /năm.

Tùy lưu lượng truy cập, doanh thu khoảng 1.000 - /năm. Bán sản phẩm riêng: E-book, khóa học, hướng dẫn du lịch… đem lại 500 - 20.000 USD /năm.

Một blogger có lượng theo dõi ổn định có thể kiếm 3.000 USD mỗi tháng từ affiliate và thêm 500 USD từ bài tài trợ, tương đương khoảng 36.000 USD mỗi năm chỉ từ hai nguồn này.

Blog chuyên về du lịch cao cấp thường có khả năng ký hợp đồng tài trợ lớn hơn blog du lịch tiết kiệm. Một số blogger mảng luxury có thể nhận 5.000 - 20.000 USD cho một bài tài trợ.

Trong khi đó, blog có trên 10.000 lượt truy cập mỗi tháng thường có thể kiếm 500 - 2.500 USD /tháng từ quảng cáo. Các blog tập trung vào thị trường ngách như du lịch mạo hiểm, du lịch gia đình, eco-tourism… được ghi nhận có khả năng tạo doanh thu cao hơn blog tổng hợp nhờ nhắm trúng nhóm độc giả cụ thể.

Những yếu tố ảnh hưởng thu nhập

Giới chuyên môn chỉ ra 5 yếu tố chính ảnh hưởng thu nhập của những người chuyên review du lịch - ẩm thực:

Chất lượng nội dung: Nội dung chuyên sâu, hữu ích và có tính kể chuyện giúp tăng thời gian đọc, tỷ lệ quay lại và cải thiện thứ hạng tìm kiếm.

Nội dung chuyên sâu, hữu ích và có tính kể chuyện giúp tăng thời gian đọc, tỷ lệ quay lại và cải thiện thứ hạng tìm kiếm. Quy mô, mức độ gắn kết của độc giả: Cộng đồng trung thành giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi affiliate và thu hút thương hiệu.

Cộng đồng trung thành giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi affiliate và thu hút thương hiệu. Tối ưu SEO: Khoảng 75% lượt nhấp tìm kiếm thuộc về các trang ở trang đầu Google, tạo lợi thế lớn cho blog được tối ưu tốt.

Khoảng 75% lượt nhấp tìm kiếm thuộc về các trang ở trang đầu Google, tạo lợi thế lớn cho blog được tối ưu tốt. Đa dạng nguồn thu: Blogger thành công thường kết hợp affiliate, quảng cáo, tài trợ, sản phẩm số, email marketing, tổ chức tour… Email marketing được đánh giá có tỷ suất lợi nhuận cao, trung bình 42 USD cho mỗi 1 USD chi ra.

Blogger thành công thường kết hợp affiliate, quảng cáo, tài trợ, sản phẩm số, email marketing, tổ chức tour… Email marketing được đánh giá có tỷ suất lợi nhuận cao, trung bình cho mỗi chi ra. Xu hướng và mùa vụ: Lưu lượng truy cập tăng mạnh vào mùa hè, dịp lễ hoặc khi xuất hiện xu hướng mới như du lịch nội địa, staycation.

Khoa Pug khác lạ trong series du lịch Trung Quốc cuối năm 2025.

Không phải chỉ "đi chơi rồi kiếm tiền"

Một số travel blogger quốc tế được nhắc đến với mức thu nhập đáng kể như Nomadic Matt (khoảng 1 triệu USD mỗi năm), The Blonde Abroad (khoảng 100.000 USD mỗi năm) hay Expert Vagabond (khoảng 90.000 USD mỗi năm).

Các con số cho thấy du lịch có thể trở thành nghề sinh lợi nếu được xây dựng bài bản. Tuy nhiên, thời gian phổ biến để bắt đầu có thu nhập thường kéo dài từ 6 tháng đến 2 năm.

Một blog thường được xem là bắt đầu sinh doanh thu khi đạt khoảng 10.000 lượt truy cập mỗi tháng, 1.000 người đăng ký email, có hợp đồng tài trợ đầu tiên và doanh thu affiliate ổn định.

Trong nhiều năm, blog du lịch từng được xem là "giấc mơ tự do" của thế hệ trẻ: vừa đi khắp thế giới, vừa kiếm tiền online.

Khoa Pug trong chuyến du lịch Hà Giang, tháng 11/2025.

Nhưng theo Alyson Clarke, blogger đứng sau trang World Travel Family, thực tế năm 2025 khắc nghiệt hơn nhiều so với thập kỷ trước.

"Không phải ai cũng kiếm được tiền. Rất nhiều blog từng thành công nay thu nhập về 0 sau các bản cập nhật của Google", Clarke chia sẻ. Tuy vậy, cô cho rằng nghề này vẫn chưa "chết", vấn đề nằm ở cách làm.

Clarke chỉ ra blog du lịch có thể mang lại thu nhập từ vài nghìn đến hàng trăm nghìn USD mỗi năm. Song đây không phải công việc "chỉ đi chơi rồi kiếm tiền". Thành công phụ thuộc vào chiến lược nội dung, khả năng vận hành như một doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, theo cô, storytelling (kể chuyện) kết hợp marketing bài bản được xem là yếu tố quyết định để blogger tồn tại và tăng trưởng dài hạn.

Khoa Pug: 'Tôi tự cao tự đại' Tối 11/2, Khoa Pug thẳng thắn thừa nhận sự hiếu thắng của tuổi trẻ, "tự cao tự đại" khiến anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn về mặt tài chính như hiện tại.