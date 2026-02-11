Khoa Pug đi đâu trước khi tuyên bố phá sản?

Tối 10/2, Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa, 34 tuổi, quê Nha Trang) đăng tải video với nội dung tuyên bố "trắng tay". Nam YouTuber cho biết bản thân rơi vào khủng hoảng tài chính sau những quyết định đầu tư không hiệu quả. Trước đó, nhiều người dùng mạng phát hiện anh có loạt động thái bất thường trên các tài khoản cá nhân, tự xóa hoặc ẩn số lượng lớn video . Sau đó, anh công bố đổi tên hệ thống kênh mạng xã hội thành "Solo Trip".

Trước khi tuyên bố phá sản, Khoa Pug được biết đến là YouTuber chuyên về ẩm thực và du lịch, nổi tiếng với các video trải nghiệm dịch vụ cao cấp tại nhiều quốc gia. Cuối năm 2025, anh thực hiện series du lịch Trung Quốc , ghi lại hành trình chinh phục ngọn núi được giới thiệu là đẹp nhất nước này, khám phá Vũ Hán và Trùng Khánh - nơi anh gọi là "thành phố đến từ tương lai", tham quan Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành và trải nghiệm tàu cao tốc.

Trước đó, Khoa Pug thực hiện hành trình xuyên Việt và tập trung vào các nội dung trải nghiệm ẩm thực tại nhiều địa phương. Tháng 11/2025, anh quay lại Lô Lô Chải (Hà Giang, nay là Tuyên Quang), ghé thăm dinh thự Vua Mèo và ăn sáng dưới chân Cột cờ Lũng Cú.

Trong hành trình này, Khoa Pug cũng dừng chân tại Cao Bằng , trải nghiệm ẩm thực địa phương với món bánh cuốn và tham quan thác Bản Giốc, suối Lê Nin.

Trong hành trình du lịch châu Âu vào tháng 9-10/2024, Khoa Pug chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tận mắt chiêm ngưỡng những công trình và tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới trong bảo tàng Louvre (Paris, Pháp). Tại đây, anh cũng tham quan các điểm đến biểu tượng như tháp Eiffel, dạo quanh sông Seine, Khải Hoàn Môn.

Từ Pháp, Khoa Pug tiếp tục hành trình tại Thụy Sỹ, ghé thăm hồ Brienz từng xuất hiện trong bộ phim Hạ cánh nơi anh của Hàn Quốc. Đây được coi là một trong những cảnh nổi tiếng và lãng mạn nhất phim, thu hút đông đảo du khách. Sau đó, giới chức làng đã cho lắp hai cửa quay chắn ở lối lên và nhà vệ sinh công cộng gần đó. Khách muốn chụp ảnh phải trả 5 franc (hơn 130.000 đồng) và 1 franc (hơn 26.000 đồng) nếu dùng nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, không ít video của Khoa Pug gây tranh cãi. Trong chuyến đi Nhật Bản tháng 6/2025, anh giới thiệu một nhà hàng tại Tokyo không có thực đơn và không niêm yết giá, theo hình thức "ăn gì tính đó". Nam YouTuber cho biết bữa ăn có giá khoảng 11 triệu đồng và thừa nhận mức chi này khá "chát". Dù vậy, một số ý kiến cho rằng trải nghiệm trở nên đặc biệt khi anh dùng bữa cùng diễn viên Natalie Portman - người từng giành 2 giải Quả cầu Vàng và một giải Oscar.

Một số vlog của Khoa cũng từng bị chỉ trích liên quan cách đặt tiêu đề và ứng xử khi ghi hình ở nước ngoài. Tại Nhật Bản năm 2019, anh bị cho là diễn giải chưa chính xác phản ứng của nhân viên nhà hàng khi quay phim, bị từ chối chụp ảnh tại một quán ramen ở Osaka. Trong chuyến đi Ai Cập cùng năm, anh gặp rắc rối khi quay lực lượng an ninh và gây tranh luận vì phát ngôn tự nhận là "YouTuber Việt Nam đầu tiên" chi tiền để leo lên đỉnh Kim Tự Tháp. Ngoài ra, vụ việc review một resort ở Mũi Né với những cáo buộc gay gắt cũng từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

