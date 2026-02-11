Sao mãi tranh cãi Tết ở nhà hay đi du lịch?

Theo chuyên gia, những người chọn xa nhà để du lịch Tết không phải quay lưng với truyền thống. Tuy nhiên, việc kết nối gia đình cần thực hiện hài hòa để văn hóa cổ truyền không đứt gãy.

Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Văn hóa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, Tết của người Việt hiện nay tồn tại song song hai xu hướng.

Một mặt là xu hướng gắn bó với truyền thống. Người dân sum họp gia đình, về quê hương, làng xóm, thực hiện các nghi lễ như đón Giao thừa, "mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy". Đây vẫn là xu hướng chủ đạo, chiếm số đông trong xã hội.

Mặt khác, khoảng 10 năm trở lại, đặc biệt trong 2-3 năm gần đây, xuất hiện rõ nét xu hướng đón Tết hiện đại. Một số gia đình trẻ chủ động lo liệu Tết sớm, sau đó đặt vé máy bay, tàu xe để đi du lịch xuyên Tết, cả trong và ngoài nước.

"Xu hướng này không phải hiện tượng riêng của Việt Nam mà từng diễn ra ở các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc trong quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa và số hóa", ông Trung nói.

Người dân, du khách đứng kín đường phố, chụp ảnh hoa mai anh đào nở rộ ở Đà Lạt, ngày 31/1. Ảnh: Sam Sam.

Vì sao du lịch dịp Tết?

Chuyên gia nhận định sự phát triển kinh tế, phương tiện giao thông và công nghệ thông tin đã tạo điều kiện để người Việt thực hiện những nhu cầu mới trong dịp lễ truyền thống.

Ngoài ra, sự thay đổi của nhịp sống và cường độ lao động hiện đại cũng là nguyên nhân quan trọng khiến nhiều người không còn "mặn mà" về quê đón Tết.

Nếu như trước đây, xã hội nông nghiệp khiến Tết gắn liền với thời gian nông nhàn, "ăn chơi" kéo dài hàng tháng, thì ngày nay, giới trẻ làm việc trong môi trường áp lực cao, ít thời gian nghỉ ngơi.

Việc trở về quê, tham gia dày đặc các sinh hoạt dòng họ, ăn uống, thăm hỏi đôi khi trở thành "gánh nặng" hơn là sự thư giãn. Nhiều người chọn rời xa những buổi gặp mặt để tránh các câu hỏi riêng tư kiểu vô duyên như "Bao giờ lấy chồng?", "Lương tháng bao nhiêu?"...

Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Sa Pa là những điểm đến thu hút du khách nội địa vào các dịp nghỉ lễ. Hình ảnh được ghi nhận tại Phú Quốc tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong bối cảnh đó, một bộ phận người lao động xem kỳ nghỉ Tết là cơ hội để nghỉ ngơi đúng nghĩa, tái tạo năng lượng thông qua du lịch.

Không ít gia đình trẻ coi việc cùng nhau đi du lịch đầu năm là cách tăng gắn kết và tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ. Họ chấp nhận không thực hiện đầy đủ các nghi thức Tết truyền thống, hoặc chỉ thực hiện một phần.

"Tuy nhiên, việc không có mặt trực tiếp trong dịp Tết không đồng nghĩa với việc cắt đứt sự kết nối gia đình. Công nghệ hiện nay cho phép những người đang đi du lịch trong và ngoài nước vẫn có thể gọi điện, nhắn tin, chúc Tết người thân qua các nền tảng trực tuyến", ông Trung cho hay.

Không đồng nghĩa với "bỏ Tết"

Từ góc nhìn văn hóa, PGS.TS Phạm Ngọc Trung nhấn mạnh du lịch xuyên Tết không nên bị hiểu là quay lưng với truyền thống. Vấn đề cốt lõi nằm ở cách ứng xử và sự chuẩn bị tâm lý.

Theo ông, những người lựa chọn đi du lịch dịp Tết có thể thực hiện các nghi lễ tâm linh cần thiết trước đó theo truyền thống và trao đổi rõ ràng với gia đình.

Việc "âm thầm" mua vé, đến sát Tết mới thông báo hoặc chỉ báo tin khi đã ra nước ngoài có thể gây mâu thuẫn, làm mất đi không khí sum vầy vốn là giá trị cốt lõi của Tết.

Không khí Tết Nguyên đán tràn ngập đường phố TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ông đề xuất giải pháp dung hòa được nhiều người lựa chọn là dành thời gian bên gia đình đến hết Giao thừa, mùng 1, sau đó khởi hành du lịch từ mùng 2 hoặc mùng 3 với các tour ngắn 5-7 ngày trong khu vực châu Á.

Theo chuyên gia, các xu hướng văn hóa mới cần thời gian để xã hội thích nghi. Điều quan trọng là tránh cực đoan, người dân không nên coi việc đi du lịch xuyên Tết là biểu hiện của sự hiện đại hay thành đạt, cũng không nên cho rằng chỉ những ai về quê sum họp mới là người yêu văn hóa Việt.

"Hai xu hướng đón Tết sẽ tiếp tục song song tồn tại trong nhiều năm nữa. Vấn đề nằm ở việc lựa chọn cách ứng xử hài hòa, tránh thái độ phủ nhận truyền thống hoàn toàn, bởi điều đó có thể dẫn tới nguy cơ đứt gãy văn hóa trong các thế hệ sau", ông nhấn mạnh.