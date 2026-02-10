12 kg sừng tê giác trong hành lý khách Việt bị bắt ở sân bay Thái Lan

Thái Lan bắt giữ một du khách Việt Nam tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi sau khi phát hiện gần 12 kg sừng tê giác được giấu trong hành lý ký gửi.

Gần 12 kg sừng tê giác được phát hiện trong hành lý ký gửi của một du khách Việt Nam tại sân bay Thái Lan. Ảnh: Khaosod.

Ngày 10/2, nhà chức trách Thái Lan bắt giữ một du khách Việt Nam tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok), thu giữ 11,75 kg sừng tê giác. Đây là "mắt xích" trong đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên biên giới, tờ Khaosod của Thái Lan đưa tin.

Ông Komkrit Pinsai, Trưởng trạm kiểm soát động vật hoang dã tại sân bay Suvarnabhumi, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 9/2, sau khi lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường trong hình ảnh X-Quang của một thùng xốp được ký gửi trong khoang hành lý của máy bay.

Tổ công tác liên ngành gồm lực lượng kiểm soát động vật hoang dã tại sân bay, hải quan, xuất nhập cảnh (Division 2) và cảnh sát môi trường đã tiến hành kiểm tra và xác định hành lý thuộc về một du khách 36 tuổi người Việt Nam.

Người này khởi hành từ thành phố Lubumbashi (Cộng hòa Dân chủ Congo), quá cảnh tại Ethiopia và Thái Lan, trước khi dự kiến bay tới Vientiane, Lào trên chuyến bay TG574 của Thai Airways.

Bên trong sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Thaiger.

Khám xét hành lý, lực lượng chức năng thu giữ 6 khúc sừng tê giác được chia thành 3 gói, tổng trọng lượng 11,75 kg. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện 3 mảnh da động vật nặng khoảng 12 kg được sử dụng để che giấu số sừng, cùng một chiếc điện thoại bị nghi liên quan đến hành vi phạm tội.

Nhà chức trách cho biết nghi phạm không xuất trình được bất kỳ giấy phép nào liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu hoặc quá cảnh các sản phẩm từ động vật hoang dã.

Người này bị truy tố theo 3 đạo luật của Thái Lan, gồm: Luật Bảo tồn và Bảo vệ Động vật hoang dã năm 2019 về hành vi quá cảnh trái phép; Luật Hải quan năm 2017 liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa bị hạn chế; và Luật Phòng chống Dịch bệnh Động vật năm 2015.

Nghi phạm cùng toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho cơ quan điều tra tại đồn cảnh sát sân bay Suvarnabhumi để xử lý theo quy định pháp luật. Các mẫu vật thu giữ được chuyển tới Trung tâm Khoa học Pháp y Động vật hoang dã để giám định chủng loài, phục vụ công tác điều tra và truy tố.

Một cá thể kỳ đà bên trong hành lý của du khách tại sân bay Suvarnabhumi. Ảnh: The Nation.

Trước đó, ngày 2/2, cũng tại sân bay Suvarnabhumi, chính quyền Thái Lan bắt giữ một hành khách quốc tịch Thái Lan nhập cảnh từ Philippines. Qua kiểm tra hành lý, cơ quan chức năng phát hiện một cá thể kỳ đà và một cá thể chuột rừng khổng lồ.

Số động vật bị thu giữ có tổng giá trị ước tính khoảng 1.450 USD (50.000 baht). Nghi phạm lập tức bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Bà Santanee Phairattanakorn, Giám đốc văn phòng hải quan kiểm soát hành khách tại sân bay Suvarnabhumi, cho biết các hoạt động này thường liên quan những đường dây xuyên quốc gia quy mô lớn, gây tổn hại nghiêm trọng và lâu dài đối với hệ sinh thái toàn cầu, ảnh hưởng hình ảnh của Thái Lan trên trường quốc tế.

Cục Hải quan Thái Lan cam kết tăng tần suất soi chiếu hành lý và siết chặt giám sát đối với các tuyến đường được xác định là "nguy cơ cao".

Giới chức nước này cũng tái khẳng định cam kết thực thi Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), tăng cường phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm triệt phá các mạng lưới trục lợi từ việc khai thác và buôn bán thiên nhiên trái phép.