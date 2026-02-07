Vì sao khách Campuchia đến Việt Nam tăng đột biến?

Campuchia vươn lên top 3 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, phản ánh hiệu quả của hợp tác du lịch song phương, lợi thế địa lý và kết nối giao thông.

Du khách tên Pey (Campuchia) du lịch TP.HCM, tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong tháng 1, Việt Nam đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, mức cao kỷ lục từ trước đến nay, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, trong nhóm các thị trường gửi khách lớn nhất, Campuchia ghi nhận mức tăng gấp 3 lần so với tháng 12/2025 và gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này tạo ra biến động lớn trong cơ cấu thị trường khách quốc tế đến Việt Nam. Sự bứt phá đưa Campuchia từ vị trí quen thuộc trong nhóm 6-10 vươn lên top 3 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam ngay trong tháng đầu năm.

Cục Du lịch Quốc gia nhận định xu hướng trên phản ánh rõ hiệu quả của các chương trình hợp tác du lịch nội khối ASEAN, cho thấy lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý và sự thuận tiện trong kết nối giao thông giữa hai quốc gia láng giềng.

LƯỢNG KHÁCH CAMPUCHIA ĐẾN VIỆT NAM THEO THÁNG NĂM 2025 VÀ THÁNG 1/2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tháng 1/2025 Tháng 2/2025 Tháng 3/2025 Tháng 4/2025 Tháng 5/2025 Tháng 6/2025 Tháng 7/2025 Tháng 8/2025 Tháng 9/2025 Tháng 10/2025 Tháng 11/2025 Tháng 12/2025 Tháng 1/2026 Lượt khách Lượt khách 100.15 41.916 91.845 45.626 44.981 35.753 41.151 43.211 45.237 59.784 64.601 72.877 223.025

Dòng khách hai chiều tăng trưởng rõ nét

Trên thực tế, dòng khách hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục tăng trưởng mạnh. Năm 2025, Việt Nam là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Campuchia, với khoảng 1,11 triệu lượt, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu cho thấy bất chấp xu hướng sụt giảm chung của du lịch khu vực, du khách Việt Nam vẫn giữ vị thế dẫn đầu về lượng khách quốc tế đến Campuchia.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhận định du lịch Việt Nam và Campuchia đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong những năm gần đây, nhờ kết nối giao thông thuận lợi cả về đường hàng không lẫn đường bộ.

Hai bên đã duy trì cơ chế Nhóm công tác du lịch chung Việt Nam - Campuchia giữa các cơ quan phụ trách du lịch cấp Cục. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thống nhất chủ trương, kế hoạch và định hướng hành động cho ngành du lịch hai nước.

LƯỢNG KHÁCH CAMPUCHIA ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Năm 2019 Năm 2020 (Covid-19) Năm 2021 (Covid-19) Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Lượt khách Lượt khách 227.91 0 0 200.907 402.062 474.58 687.132

Việt Nam và Campuchia có đường biên giới chung, tạo thuận lợi lớn cho giao thông đi lại. Hai nước đã miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch.

Hệ thống giao thông đường bộ, đường sông, đường biển và đường hàng không kết nối trực tiếp các thành phố lớn giúp việc tổ chức tour trở nên linh hoạt.

Campuchia gần đây ưu tiên đầu tư mạnh vào hạ tầng hàng không nhằm gia tăng khả năng thu hút khách quốc tế. Tiêu biểu là việc khánh thành sân bay quốc tế Techo tại Phnom Penh vào tháng 9/2025. Cùng với sân bay quốc tế Siem Reap - Angkor, đây là hai đầu mối quan trọng phục vụ du lịch văn hóa và di sản của Campuchia.

Việc mở rộng hạ tầng không chỉ nâng cao năng lực tiếp nhận chuyến bay quốc tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các đường bay kết nối trực tiếp từ Việt Nam. Với khoảng cách địa lý gần và nhiều lựa chọn bay thẳng từ Hà Nội, TP.HCM đến Phnom Penh và Siem Reap, hành trình của du khách Việt trở nên ngắn và tối ưu hơn.

Toàn cảnh sân bay quốc tế Techo trị giá 2 tỷ USD của Campuchia. Ảnh: Arch Daily, Reuters.

Song song đó, các hãng hàng không trong khu vực tăng cường mở đường bay, đặc biệt là các hãng giá rẻ và chuyến charter kết nối TP.HCM với Phnom Penh và Siem Reap.

Hãng hàng không Air Cambodia vận hành khoảng 10 chuyến bay mỗi ngày từ Campuchia đến Việt Nam và mở thêm các đường bay từ Phnom Penh đến Cam Ranh (Khánh Hòa), Đà Nẵng và Phú Quốc.

Từ giữa tháng 1, hãng đã khôi phục đường bay thẳng Phnom Penh - Đà Nẵng với tần suất 3 chuyến mỗi tuần. Đơn vị cũng khai thác đường bay mới Phnom Penh - Cam Ranh với tần suất 2 chuyến mỗi tuần và dự kiến mở thêm đường bay Siem Reap - Cam Ranh từ giữa năm 2026.

Ngoài ra, các gói du lịch trọn gói giúp Campuchia trở thành lựa chọn phổ biến cho những chuyến đi ngắn ngày, nghỉ cuối tuần hoặc kết hợp mua sắm, khám phá văn hóa.

Các doanh nghiệp du lịch hai bên cũng tăng cường hợp tác, phát triển các sản phẩm như du lịch caravan, du lịch đường sông, đường biển và đường hàng không.

Du khách đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh, Campuchia, năm 2020. Ảnh: Reuters.

Tương lai

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Việt Nam và Campuchia có nhiều điểm tương đồng khi cùng phát huy giá trị văn hóa và di sản để phát triển du lịch.

Tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn nếu tiếp tục thúc đẩy các sản phẩm liên quốc gia, như du lịch caravan đường bộ, kết nối hành lang biển phía Nam và các tuyến di sản thế giới song phương.

Những sản phẩm này không chỉ phục vụ thị trường nội khối ASEAN mà còn có khả năng thu hút du khách từ các thị trường xa nhờ tính liên kết và trải nghiệm đa điểm đến.

Khách du lịch tạo dáng chụp ảnh tại quần thể đền Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak cho rằng công tác quảng bá du lịch song phương vẫn còn dư địa để mở rộng.

Ông kỳ vọng hai bên tăng cường hỗ trợ quảng bá, tổ chức các đoàn khảo sát, tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác mới nhằm tạo nền tảng pháp lý cho phát triển du lịch trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Huot Hak cũng đề xuất Campuchia có thể tham khảo mô hình du lịch nông thôn và du lịch cộng đồng của Việt Nam - lĩnh vực đã được quốc tế ghi nhận, trong khi Việt Nam có thể tiếp tục khai thác thế mạnh tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa quy mô lớn.

"Đồng thời, hai bên tăng cường khuyến khích doanh nghiệp mở rộng các sản phẩm du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe trong tương lai", Bộ trưởng Du lịch Campuchia nhấn mạnh.