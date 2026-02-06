Tỷ lệ cứ 1 người dân lại có 118 du khách tại Phuket

Theo nghiên cứu mới nhất của MoneyTransfers.com, Phuket (Thái Lan) chính thức trở thành điểm đến đông đúc nhất thế giới, với tỷ lệ 118 du khách trên mỗi người dân địa phương.

Bãi biển Kata Phuket (Thái Lan) chật kín khách tắm nắng, tắm biển. Ảnh: Encircle Photos.

Nghiên cứu mới công bố của MoneyTransfers.com hé lộ hàng loạt "điểm nóng" du lịch đang rơi vào tình trạng báo động đỏ vì mật độ du khách quá cao.

Kết quả nghiên cứu cho thấy Phuket của Thái Lan chính là điểm đến "nghẹt thở" nhất hành tinh hiện nay. Thiên đường nghỉ dưỡng của xứ sở Chùa Vàng ghi nhận tỷ lệ lên tới 118 du khách trên mỗi cư dân địa phương, The Mirror đưa tin.

Vốn là điểm nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu Thái Lan, Phuket sở hữu nhiều bãi biển đẹp bậc nhất thế giới như Kata hay Karon. Thế nhưng, vào mùa cao điểm, những bãi biển "thiên đường" này không ít lần khiến du khách vỡ mộng khi những bãi cát trắng trở nên chật kín người, gần như không còn khoảng thở.

Không chỉ Phuket, Thái Lan còn áp đảo bảng xếp hạng khi Pattaya và Krabi cùng góp mặt trong top 10 điểm đến đông đúc nhất thế giới.

Pattaya là điểm đến quen thuộc đối với khách Việt khi đi tour du lịch Thái Lan. Ảnh: Klook.

Theo sau là Mugla và Hurghada (Thổ Nhĩ Kỳ), lần lượt giữ vị trí thứ 4 và 5. Macau (Trung Quốc) xếp thứ 6 trong danh sách.

Tại châu Âu, Heraklion - một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Hy Lạp - đứng thứ 7 với tỷ lệ 22 du khách trên mỗi người dân địa phương. Venice (Italy) cũng góp mặt trong bảng xếp hạng ở vị trí thứ 8, ghi nhận 21 du khách trên mỗi cư dân. Thành phố kênh đào của Italy đang cân nhắc áp dụng phí du lịch như một giải pháp nhằm giảm tải áp lực từ dòng khách quá đông.

Rhodes (Hy Lạp) cũng góp mặt trong nhóm các điểm đến quá tải, với hơn 20 du khách cho mỗi người dân địa phương. Khép lại bảng xếp hạng là Miami (Mỹ), nơi ghi nhận 18 du khách trên mỗi cư dân.