Khách ngoại bất ngờ vì 'Việt Nam không giống Thái Lan'

Từ những định kiến mơ hồ về một điểm đến “na ná Thái Lan”, du khách đến từ Nam Phi đã có chuyến xuyên Việt kéo dài một tháng và rời đi với nhận thức hoàn toàn khác.

Georgia cùng chồng khám phá hang Voi (Quảng Bình).

Georgia Carter, nhà văn - nhiếp ảnh gia tự do đến từ Nam Phi, từng nghĩ Việt Nam chỉ là một điểm đến Đông Nam Á “na ná Thái Lan”. Nhưng sau một tháng xuyên Việt cùng chồng, cô thừa nhận nhận thức ấy đã thay đổi.

Với cô, Việt Nam không phải bản sao của bất kỳ quốc gia nào, mà là một thế giới riêng, nơi thiên nhiên, lịch sử và đời sống thường nhật đan cài.

Georgia kể Hà Nội là nơi đầu tiên khiến cô “giật mình” vì khác xa tưởng tượng. Phố cổ đón cô bằng hơi nóng ẩm đặc trưng và dòng xe máy dày đặc như nước chảy. Giao thông tưởng hỗn loạn lại vận hành theo một quy luật ngầm, nơi sự dứt khoát quan trọng hơn do dự.

Thủ đô hiện lên như sự pha trộn giữa cổ kính và hiện đại: đền chùa, dấu ấn Nho - Phật giáo xen giữa quán cà phê thời thượng, ghế nhựa vỉa hè và những ly cà phê trứng béo mịn.

“Ở đây, mọi thứ đều chuyển động, nhưng theo một cách rất có trật tự riêng”, cô mô tả.

Người dân địa phương bán nông sản tươi từ xe đạp trên đường phố Hà Nội.

Rời Hà Nội, Georgia cùng bạn đời đến vịnh Hạ Long. Những khối đá vôi phủ xanh cây cối vươn lên từ mặt nước ngọc lục bảo khiến cô choáng ngợp. Những ngày ở du thuyền, chèo kayak vào hang động, đi bộ xuyên rừng tre mở ra một Việt Nam thiên nhiên hùng vĩ.

Bên trong các hang lớn, hệ sinh thái tồn tại trong bóng tối, từng là nơi trú ẩn thời chiến. Sự giao thoa giữa kỳ quan địa chất và dấu vết lịch sử khiến trải nghiệm “vừa đẹp đến nghẹt thở, vừa khiến người ta phải lặng lại”, cô chia sẻ.

Tại Sa Pa, mưa kéo dài khiến kế hoạch trekking bị hủy, nhưng đổi lại là những buổi ngồi quán nhỏ, nhấp cà phê phin, làm ấm bằng trà gừng và trò chuyện với người dân giữa ruộng bậc thang mờ sương.

Tràng An, Ninh Bình, Việt Nam. Ảnh: Rowan Heuvel, Bapt.

Ở Phong Nha, cô bơi vào hang, đội đèn pin soi nhũ đá, đi dọc vách đá hẹp trong Hang Voi. Dấu tích bom đạn và nơi trú ẩn của người dân thời chiến vẫn còn đó, nhắc rằng lịch sử ở Việt Nam không chỉ nằm trong sách, mà hiện diện giữa lòng thiên nhiên.

Miền Trung mang đến một lát cắt khác. Từ Huế, hai người chạy xe máy qua đèo Hải Vân, một bên là biển xanh, một bên là rừng núi. Cảnh đồng lúa, sông nước, nón lá và những thị trấn ven đường khiến Georgia nhận ra Việt Nam không thể gói gọn trong một hình dung đơn giản.

Hội An lại mang nhịp sống chậm, với phố cổ, thợ thủ công, đèn lồng rực rỡ khi đêm xuống, chợ đêm và quán cà phê san sát. Đây là nơi cô dừng lại lâu nhất, như để “thở” giữa hành trình dày đặc trải nghiệm.

Các nhà hàng, quán bar ven bờ biển Hội An.

TP.HCM, điểm cuối của chuyến đi, cho Georgia thấy một Việt Nam hiện đại, sôi động. Cao ốc, thời trang, biển xe máy và nhịp sống nhanh tạo nên bức tranh khác hẳn Hà Nội. Bảo tàng Chứng tích chiến tranh gợi nhớ quá khứ, nhưng ngay bên ngoài, công viên đầy người tập thể dục, chơi cầu lông, nuôi chim. Sự đối lập ấy khiến cô hiểu rằng chiến tranh là ký ức, không phải bản chất của đất nước này.

Theo Georgia, du khách nên dành ít nhất 2 tuần, lý tưởng khoảng một tháng để cảm nhận hết sự đa dạng của Việt Nam. Hành trình có thể bắt đầu ở bất kỳ thành phố lớn nào, nhưng nếu đi lại, cô sẽ chọn cung Nam - Bắc để thấy rõ sự chuyển đổi của khí hậu, cảnh quan và nhịp sống.

TP.HCM về đêm.

Georgia cũng khuyến khích đi tự túc, di chuyển liên tỉnh bằng xe máy để chủ động và “chạm” gần hơn vào đời sống địa phương. Riêng các hoạt động leo núi, khám phá hang động nên đi cùng hướng dẫn viên để đảm bảo an toàn và hiểu thêm về điểm đến.