Linh vật 'Bát mã truy phong' gây chú ý bên vịnh Hạ Long

Cụm linh vật "bát mã truy phong" cao 4,4-5,7 m được dựng lên ven bờ vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Cụm linh vật "bát mã" ven vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ngày 10/2. Ảnh: Sở VH,TT-DL cung cấp.

Chiều 10/2, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết cụm linh vật "bát mã" với hình tượng 8 con ngựa vừa được hoàn thiện và lộ diện tại quảng trường 30/10, khu vực ven vịnh Hạ Long.

Cụm linh vật được giới thiệu "mang biểu tượng sức mạnh, tài lộc và thành công trong năm mới". Trong đó, 8 linh vật ngựa có chiều cao 4,4-5,7 m, chiều dài thân lên tới 7,4 m, được bố trí trên sàn trưng bày rộng khoảng 95 m2. Không gian được kết hợp cùng các mô hình sóng nước, cành mai và cành đào khổng lồ cao từ 6-8 m.

"Chúng tôi hi vọng cụm linh vật 'bát mã' sẽ trở thành điểm check-in thu hút người dân và du khách trong dịp Tết năm nay", vị đại diện nói.

"Bát mã truy phong" là một phần của Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan, với chủ đề "Quảng Ninh - Xuân di sản, kỳ quan số". Sự kiện diễn ra ngày 15-22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Thuyền buồm đỏ 3 vách chạy ven vịnh Hạ Long. Ảnh: Nam Hoàng/Quảng Ninh Trending.

Dọc tuyến đại lộ, các cụm đại cảnh và hạng mục trang trí được bố trí liên hoàn. Mỗi cụm mang một thông điệp riêng nhưng thống nhất trong chủ đề chung.

Sau khi kết thúc, các đại cảnh trung tâm, linh vật ngựa, bộ chữ nghệ thuật chủ đề và hệ giá trị của tỉnh sẽ tiếp tục được trưng bày, phục vụ người dân và du khách đến hết tháng 3.

Bên cạnh "bát mã" tại Quảng Ninh, các linh vật ngựa trên khắp cả nước dần lộ diện với nhiều thiết kế sáng tạo và độc đáo, từ ngựa công nghệ, ngựa tre đến vó ngựa miền Đông.

Năm 2025, Quảng Ninh đón 21,28 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,5 triệu lượt, khách nội địa gần 16,8 triệu lượt. Vịnh Hạ Long tiếp tục là điểm đến được lựa chọn nhiều nhất, chiếm 31,3%, tiếp theo là Yên Tử với 17,5%.

Theo kế hoạch của ngành du lịch trong năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó 5,2 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch khoảng 65.000 tỷ đồng .

Nhiều sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác, như thuyền buồm đỏ 3 vách hay du lịch tàu biển với các dòng tàu hạng sang. Dịp Tết Nguyên đán, vịnh Hạ Long sẽ đón liên tiếp 6 chuyến tàu biển cao cấp, đưa du khách từ châu Âu và Hong Kong (Trung Quốc) đến tham quan, trải nghiệm.

Tận mắt thuyền buồm 3 vách trên vịnh Hạ Long Ba chiếc thuyền buồm nổi bật với 2 cánh buồm màu đỏ trên mặt biển vịnh Hạ Long, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.