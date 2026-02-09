Thuyền buồm hiếm thấy trên vịnh Hạ Long

Những chiếc thuyền gỗ với cánh buồm màu đỏ nổi bật xuất hiện trên vịnh Hạ Long thời gian gần đây thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Tận mắt thuyền buồm 3 vách trên vịnh Hạ Long Ba chiếc thuyền buồm nổi bật với 2 cánh buồm màu đỏ trên mặt biển vịnh Hạ Long, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 9/2, đại diện Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết những chiếc thuyền buồm là sản phẩm du lịch mới do doanh nghiệp đầu tư và đã được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp phép hoạt động.

Đây là thuyền buồm 3 vách truyền thống, có khả năng chạy ngược gió - một kiểu thuyền hiếm gặp. Thuyền được đóng bằng gỗ, sơn màu nâu, nổi bật với hai cánh buồm đỏ tạo nên sắc thái đối lập trên mặt biển vịnh Hạ Long.

Bước đầu, 3 chiếc thuyền hoạt động ven bờ, góp phần tạo cảnh quan cho Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh Hạ Long, diễn ra từ ngày 14-22/2 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Trong thời gian tới, đơn vị đầu tư dự kiến đóng thêm 7 chiếc, hướng tới hình thành đội thuyền buồm du lịch hoạt động thường xuyên trên vịnh Hạ Long.

Thuyền buồm màu đỏ xuất hiện nổi bật trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nam Hoàng/Quảng Ninh Trending.

Thuyền buồm 3 vách từng là phương tiện quen thuộc của ngư dân các làng chài cổ trên vịnh Hạ Long. Đây là kiểu thuyền độc đáo, có thể vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện gió. Hiện nay, mẫu thuyền này chủ yếu được trưng bày tại Bảo tàng Quảng Ninh, nơi thu hút đông du khách, nhất là khách quốc tế.

Theo các tư liệu, khi thuyền chạy xuôi gió, buồm được giương theo kiểu cánh tiên; khi chạy ngang gió, cột buồm được chằng pha; còn lúc chạy ngược gió, ngược nước, hai cột buồm được vát và điều chỉnh linh hoạt.

Người lái phải gò sát dây lèo buồm sau để buồm căng, tạo lực đẩy giúp thuyền tiến lên theo đường chữ "Chi". Đây được xem là một trong những kiểu thuyền buồm độc đáo bậc nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.

Trong hành trình tìm hiểu về những con tàu gỗ có buồm đang dần mai một tại Việt Nam vào năm 2023, Ian Lloyd Neubauer, phóng viên báo Nikkei Asia (Nhật Bản), đã đến Hạ Long gặp Nguyễn Văn Cường, chủ một đội tàu gỗ đang hoạt động trên vịnh.

Sau khi vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1994, ông Cường dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để đóng con tàu dài 27 m, gồm 4 cabin khép kín và 2 cánh buồm dài 12 m.

3 chiếc thuyền buồm trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nam Hoàng/Quảng Ninh Trending.

Đến năm 2019, khi Việt Nam đón kỷ lục 18 triệu lượt khách quốc tế, đội tàu của ông Cường tăng quy mô gấp bốn. Dù chịu tác động của đại dịch, hoạt động kinh doanh dần phục hồi khi du lịch mở cửa trở lại.

Theo Ian Lloyd Neubauer, việc thuyền buồm gỗ ngày càng hiếm không chỉ thu hẹp lựa chọn trải nghiệm của du khách mà còn khiến cảnh quan trên biển trở nên đơn điệu. Cùng quan điểm, chủ đội tàu cho rằng những con tàu này không chỉ phục vụ du lịch mà còn là một phần của lịch sử và văn hóa địa phương.

Từng trải nghiệm thuyền gỗ tại Maldives, Indonesia, Tasmania (Australia) và New Zealand, Ian cho biết chưa từng thấy nơi nào có sự kết hợp giữa gỗ và nước "ăn ảnh" như thuyền buồm trên vịnh Hạ Long.

Năm 2025, vịnh Hạ Long đón hơn 3,4 triệu lượt khách, gồm hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế và gần 1,2 triệu lượt khách trong nước. Những tháng cuối năm, mỗi ngày vịnh đón 12.000-13.000 khách, trong đó trên 10.000 là khách quốc tế.