Tour du lịch chỉ dành cho phụ nữ Tây khám phá Việt Nam

Trước nhu cầu du lịch an toàn, theo nhóm nhỏ dành riêng cho phụ nữ, 17 du khách đã cùng công ty AdventureWomen (Mỹ) thực hiện hành trình xuyên Việt.

Đoàn du khách tập thái cực quyền trên du thuyền ở vịnh Bái Tử Long.

Nước lũ màu nâu nhạt tràn sát lối vào Vy's - một nhà hàng, khu chợ và trường dạy nấu ăn ở Hội An. Nước từ con sông gần đó tiếp tục dâng cao trong lúc cả đoàn dành buổi chiều tại điểm du lịch nổi tiếng này để học làm nem cuốn và bánh xèo - món bánh được tráng trên chảo nóng "xèo xèo".

Khi lớp học kết thúc, những con phố ở khu phố cổ Hội An, Di sản thế giới được UNESCO công nhận, trông như phủ một lớp cà phê sữa đá. Cả đoàn buộc phải rời nhà hàng bằng thuyền.

"Đây đúng là một cuộc phiêu lưu", Cheryl nói trên Tribune News Service khi cả nhóm thận trọng bước lên chiếc thuyền gỗ trang trí bằng đèn lồng lụa và hoa giả.

"Giao thông ở Việt Nam là lấp chỗ trống"

Lori Rackl và Cheryl, cùng 15 người khác, tham gia chuyến du lịch Việt Nam do AdventureWomen tổ chức. Công ty có trụ sở tại Mỹ, là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực du lịch chỉ dành cho phụ nữ, đã tổ chức các tour chuyên biệt từ năm 1982.

"Tôi thích cảm giác đồng hành khi đi du lịch cùng những người phụ nữ khác", Peggy, người từng tham gia hai chuyến AdventureWomen trước đó, chia sẻ.

Nhóm của Lori có độ tuổi từ 45 đến 72, cùng một nhân viên trẻ của AdventureWomen là Emily, phụ trách điều phối để chuyến đi diễn ra suôn sẻ. Tùy từng điểm đến, các tour thường do hướng dẫn viên nữ địa phương dẫn đoàn. Tuy nhiên, chuyến đi này có một hướng dẫn viên nam tên Nam.

Người cha hai con này luôn điềm tĩnh, chăm sóc cả đoàn như con cái nhưng vẫn tôn trọng mọi người như những người trưởng thành.

Dòng xe máy ken đặc trên các con phố Hà Nội khiến người đi bộ gặp nhiều khó khăn khi băng qua đường.

"Các chị em đi sát nhau như nếp dẻo nhé", anh nói khi dẫn đoàn băng qua những con phố đông đúc của Hà Nội, nơi dòng xe máy và ôtô có thể khiến ngay cả những người đi bộ dạn dày cũng phải e ngại.

"Giao thông ở Việt Nam không phải là xếp hàng, mà là lấp chỗ trống", anh nói thêm.

Hà Nội là điểm khởi đầu cho hành trình 11 ngày, kết hợp di chuyển bằng máy bay, xe khách và tàu thuyền để khám phá nhiều vùng miền Việt Nam.

Một cốc cà phê trứng - đặc sản nổi tiếng của Hà Nội - giúp xua tan phần nào cảm giác mệt mỏi vì lệch múi giờ, trước khi anh Nam dẫn đoàn dạo quanh khu phố cổ. Hai bên những con phố đông đúc là các cửa hàng bán đủ loại mặt hàng, từ bánh cưới đến bia mộ.

Trên vỉa hè, người dân ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp, thưởng thức xôi đậu xanh và phở - món ăn "quốc hồn quốc túy" của Việt Nam. Xe máy lao vun vút, tiếng còi xe trở thành một phần quen thuộc của âm thanh đô thị.

Cảm giác ồn ào ấy lắng xuống vào ngày hôm sau, khi cả đoàn đạp xe khoảng 21 km qua những cánh đồng lúa gần đó. Những phụ nữ đang làm việc trên ruộng tạm đặt dao liềm xuống, tiến lại chào hỏi và mời cả đoàn đồ ăn nhẹ cùng trà.

Vịnh Bái Tử Long là lựa chọn ít đông đúc hơn so với vịnh Hạ Long nổi tiếng.

Sự náo nhiệt của Hà Nội tiếp tục mờ dần khi cả đoàn lên con tàu riêng tại vịnh Hạ Long. Di sản UNESCO này đã trở thành điểm hút du khách với những chuyến tàu tham quan trong ngày.

Tuy nhiên, chuyến du ngoạn hai đêm của đoàn rẽ sang vịnh Bái Tử Long, yên tĩnh hơn nhưng không kém phần hùng vĩ, nơi mọi người chèo kayak, ngắm hoàng hôn và trò chuyện trong những giờ thư giãn trên tàu.

Một số phụ nữ trong đoàn vốn là bạn bè từ trước, nhưng phần lớn chưa từng gặp nhau. Với con tàu 12 cabin dành riêng cho cả nhóm, mọi người nhanh chóng trở nên thân thiết.

Ngày bắt đầu bằng các buổi tập thái cực quyền buổi sáng trên boong tàu và kết thúc bằng việc câu những con mực nhỏ phía sau tàu, dưới bầu trời đầy sao.

Lắng nghe câu chuyện của phụ nữ

Trở lại đất liền, đoàn men theo dải ven biển tiến về phía Nam, ghé thăm những điểm đến nổi bật như Hoàng thành Huế và Hội An.

Hội An nổi tiếng với đèn lồng rực rỡ, thuyền hoa đăng và hàng loạt cửa hàng lụa nhận may đo nhanh. Những buổi mua sắm chung diễn ra sôi nổi khi các thành viên tư vấn thời trang cho nhau.

Tại Huế, cả đoàn dùng bữa tối tại nhà tiến sĩ Phan Thuận Thảo, nơi hàng trăm cuốn sách được xếp cao trên kệ sát trần để tránh nước ngập. Chúng được giữ nguyên vì những cơn bão mới vẫn đang chờ phía trước.

Việc tiếp cận cuộc sống và lắng nghe câu chuyện của phụ nữ địa phương mang lại chiều sâu đặc biệt cho các chuyến du lịch chỉ dành cho nữ giới.

Tiến sĩ Phan Thuận Thảo (bên trái) phục vụ món rau và bún Việt Nam do mẹ bà nấu tại nhà riêng ở Huế.

Tại lớp học nấu ăn ở Hội An, cô giáo Lulu chia sẻ về những khó khăn khi nuôi dạy con gái tuổi teen và áp lực đối mặt với các trận lũ lớn.

Khi cả đoàn đến đây, nước bên ngoài đã ngập đến mắt cá chân. Anh Nam mua dép nhựa cho mọi người tại chợ để tránh làm hỏng giày. Trên phòng học nấu ăn ở tầng trên, nơi vẫn khô ráo, Lulu hướng dẫn từng bước làm gỏi xoài tôm.

Hướng dẫn viên du lịch tên Nam (bên phải) đưa nhóm AdventureWomen lên những chiếc thuyền băng qua các tuyến phố bị ngập ở Hội An.

Nữ đầu bếp 45 tuổi kể về hành trình rời ngôi làng nghèo trên núi để đến Hội An năm 13 tuổi. Bà Trịnh Diễm Vy, tác giả sách dạy nấu ăn và chủ nhà hàng, đã cưu mang Lulu, cho cô công việc, rồi sau này còn tặng cô một căn nhà khi cô lập gia đình.

"Bà ấy đã cứu tôi", Lulu nói, giọng nghẹn lại. Sau đó, cô nhanh chóng trở lại với công việc, mời cả lớp tiến lên phía trước để quan sát kỹ hơn cách chuẩn bị và đổ bột cho món bánh xèo nóng hổi.