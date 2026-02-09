Vì sao giới tỷ phú Ấn Độ đổ xô đến Việt Nam tổ chức đám cưới?

Ngày càng nhiều tỷ phú, triệu phú Ấn Độ chọn Hạ Long, Đà Nẵng hay Phú Quốc để tổ chức những lễ cưới xa hoa kéo dài nhiều ngày, với chi phí lên tới hàng triệu USD.

Cô dâu Shreya bước vào lễ cưới được tổ chức tại Đà Nẵng. Ảnh: @danangfantasticity.

Ngày 2-3/2, đám cưới của cô dâu Shreya và chú rể Ayush được tổ chức tại Đà Nẵng với hơn 250 khách mời.

Ngay sau đó, ngày 3-6/2, một cặp đôi tỷ phú Ấn Độ khác tổ chức đám cưới tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hạ Long. Sự kiện quy tụ khoảng 450 khách mời, chủ yếu là các thương gia và chủ doanh nghiệp lớn đến từ Ấn Độ và một số quốc gia Đông Nam Á.

"Nhóm khách siêu giàu Ấn Độ không thiếu lựa chọn điểm đến trên toàn cầu, song trong những năm gần đây, Việt Nam ngày càng được ưa chuộng. Hạ Long, Phú Quốc và Đà Nẵng liên tục xuất hiện trong danh sách các địa điểm tổ chức đám cưới của giới tỷ phú Ấn Độ", đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh nói với Tri Thức - Znews.

LƯỢNG KHÁCH ẤN ĐỘ ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 65600 85100 109500 132400 169000 20984 130000 137900 392000 507000 750000

"Đám cưới trong lòng di sản"

Sự bùng nổ của du lịch cưới gắn liền với đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường khách Ấn Độ.

Năm 2025, Việt Nam đón gần 750.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 49% so với năm trước, đưa quốc gia này vào nhóm 6 thị trường gửi khách lớn nhất. Riêng Đà Nẵng đón hơn 476.000 lượt khách Ấn Độ, chiếm 63% tổng lượng khách từ thị trường này đến Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nằm trong nhóm 4 thị trường có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế nhanh nhất của du lịch Ấn Độ giai đoạn 2019-2024.

Theo giới chuyên môn, ngoài du lịch thuần túy, giới nhà giàu Ấn Độ có xu hướng lựa chọn Việt Nam để tổ chức những đám cưới xa hoa.

Đám cưới là bữa tiệc đã đi vào từ điển của người Ấn với những nét rất đặc trưng như hoành tráng, toàn bộ tiền tích góp trong cuộc đời sẽ được tiêu vào đám cưới, thết đãi bạn bè thể hiện vị trí, vị thế xã hội của chủ nhân cũng như các mối quan hệ của họ.

Toàn cảnh đám cưới xa hoa của cô dâu Shreya và chú rể Ayush tại Đà Nẵng. Ảnh: @danangfantasticity.

Trước đây, Bangkok (Thái Lan) được xem là điểm đến "vừa túi tiền" cho các đám cưới của người Ấn Độ, trong khi các gia đình giàu có hơn thường chọn Trung Đông hoặc Italy.

Những năm gần đây, dòng khách này chuyển hướng sang Việt Nam, ưu tiên chọn Đà Nẵng, Hạ Long và Phú Quốc, sẵn sàng chi hàng tỷ đồng cho các gói dịch vụ cưới trọn gói.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, sức hấp dẫn của Việt Nam nằm ở trải nghiệm khác biệt. Tại vịnh Hạ Long, các cặp đôi không chỉ tổ chức một lễ cưới sang trọng, mà còn là "đám cưới trong lòng di sản".

Từ nay đến ngày 14/2, Quảng Ninh dự kiến đón thêm 2 đám cưới khác của các cặp đôi thuộc giới nhà giàu Ấn Độ, mỗi sự kiện kéo dài 3 ngày với khoảng 500 khách mời.

Các lễ cưới tiếp theo diễn ra từ ngày 7-9/2 và 10-12/2, vẫn được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hạ Long, kết hợp các hoạt động trải nghiệm trên du thuyền và trong hang động tại Cẩm Phả. Ngoài các buổi tiệc chính, khách mời còn tham quan vịnh Hạ Long, xem biểu diễn thực cảnh và trải nghiệm du thuyền cao cấp.

Khách mời nhảy múa trong đám cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ tại Hạ Long, Quảng Ninh, ngày 5/2. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Tại Đà Nẵng, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố đánh giá đám cưới của cô dâu Shreya và chú rể Ayush là "cú hích" mở màn cho du lịch cưới năm 2026.

Sự kiện không chỉ đánh dấu sự khởi động của mùa du lịch cưới mà còn cho thấy định hướng phát triển sản phẩm này theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và giàu trải nghiệm.

Trong năm nay, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch cưới, tập trung hỗ trợ các đoàn khách tổ chức lễ cưới, tuần trăng mật và các sự kiện liên quan nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Điểm mới của chương trình là điều chỉnh quy mô hỗ trợ linh hoạt hơn, mở rộng chiều sâu trải nghiệm, chú trọng yếu tố văn hóa bản địa và cá nhân hóa dịch vụ theo từng thị trường, trong đó pháo hoa không tiếng nổ được xem là điểm nhấn khác biệt.

Cô dâu Shreya và chú rể Ayush bày tỏ ấn tượng với sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của thành phố Đà Nẵng, cùng những món quà ý nghĩa góp phần tạo nên một lễ cưới đáng nhớ.

"Vẻ đẹp của điểm đến và chất lượng dịch vụ du lịch chuyên nghiệp đã để lại nhiều cảm xúc. Chúng tôi sẵn sàng giới thiệu Đà Nẵng tới bạn bè như một địa điểm lý tưởng để ghi dấu những khoảnh khắc quan trọng", Shreya nói.

Khách Ấn Độ xuất hiện dày đặc tại Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Để khách Ấn Độ mạnh tay chi tiền

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy, Việt Nam đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho du khách Ấn Độ, từ thủ tục e-visa nhanh chóng, thời hạn lưu trú lên đến 90 ngày, đến mạng lưới hàng không ngày càng mở rộng kết nối trực tiếp các thành phố lớn của hai nước.

Bên cạnh đó, môi trường an toàn, thân thiện và người dân mến khách cũng góp phần mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhóm khách siêu giàu Ấn Độ chưa sử dụng trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ trong nước. Trong đám cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ tại Hạ Long vào ngày 3-6/2, nhiều nguyên liệu phục vụ tiệc cưới được đưa trực tiếp từ quê nhà, cùng đội ngũ khoảng 600 nhân sự gồm nhạc công, vũ công, đầu bếp và bộ phận phục vụ.

Một số đơn vị từng phục vụ các đoàn khách Ấn Độ tại Hà Nội, Hạ Long, Phú Quốc và Đà Nẵng cho biết các đoàn này luôn có đội ngũ đầu bếp chuyên biệt và khâu điều hành lễ cưới phải thông qua công ty Ấn Độ.

Điều này cho thấy du khách đánh giá cao cảnh quan và điểm đến của Việt Nam, nhưng vẫn còn dè dặt về chất lượng ẩm thực và năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Đoàn du khách Ấn Độ tham quan Di tích Nhà tù Hỏa Lò và Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), ngày 27/8/2024. Ảnh: Việt Linh.

Theo các chuyên gia, để khai thác sâu hơn phân khúc khách chịu chi này, ngành du lịch Việt Nam cần củng cố niềm tin bằng việc nâng cao năng lực tổ chức, đào tạo nhân lực chuyên biệt, đồng thời bổ sung các chứng chỉ tiêu chuẩn phù hợp để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao việc tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch tại Ấn Độ, nhất là trong bối cảnh các đường bay thẳng giữa hai nước được các hãng hàng không khai thác từ tháng 5/2025.

Theo ông, Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất thế giới, tầng lớp trung lưu tăng nhanh và nhu cầu du lịch nước ngoài lớn. Việt Nam đang nổi lên như điểm đến phù hợp với nhiều loại hình, từ du lịch cưới, tổ chức sự kiện đến nghỉ dưỡng cao cấp và khám phá thiên nhiên.

Để gia tăng lượng khách Ấn Độ, Đại sứ cho rằng cần tiếp tục mở thêm các đường bay thẳng, tăng cường hợp tác giữa các công ty lữ hành hai nước trong việc thiết kế sản phẩm chuyên biệt.

"Chúng ta cũng nên thu hút các đoàn làm phim Ấn Độ đến quay phim tại Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến", ông Nguyễn Thanh Hải nhận định.

Cô dâu Saloni và chú rể Poojan nhảy bài Despacito chiêu đãi quan khách tại tiệc cưới trên vịnh Hạ Long Tối 21/1, đám cưới xa hoa của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ được tổ chức trên du thuyền 5 sao tại Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) thu hút sự chú ý của dư luận.