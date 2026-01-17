Vì sao ngày càng nhiều khách Ấn Độ đến Việt Nam?

Lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đạt khoảng 750.000 lượt trong năm 2025, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ hợp tác song phương.

Du khách Ấn Độ tại TP.HCM, tháng 7/2024. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 17/1, tại Hội chợ Ấn Độ 2026, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh cho biết trước năm 2016, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam chỉ khoảng 100.000 lượt. Đến năm 2019, con số này tăng lên gần 200.000 lượt khách.

Sau đại dịch Covid-19, nhờ việc mở rộng các đường bay thẳng, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng mạnh, đạt khoảng 750.000 lượt vào năm 2025, gấp 4,5 lần so với năm 2019. Hiện Ấn Độ là một trong 10 thị trường gửi khách trọng điểm của du lịch Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, lượng khách Việt Nam đi du lịch Ấn Độ cũng duy trì mức tăng trưởng trung bình 17-20% mỗi năm.

LƯỢNG KHÁCH ẤN ĐỘ ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 65600 85100 109500 132400 169000 20984 130000 137900 392000 507000 750000

Theo Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, những con số này cho thấy đà tăng trưởng tích cực của thị trường, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam như một điểm đến được du khách Ấn Độ yêu mến và lựa chọn cho các hành trình nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa.

Ông nhấn mạnh trên nền tảng quan hệ song phương, du lịch đang phát huy vai trò là cầu nối sinh động giữa hai nước, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người. Thông qua những trải nghiệm trực tiếp và ký ức tích cực của du khách, du lịch góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đến gần nhau hơn.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh. Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội.

Đại sứ Ấn Độ Tshering W. Sherpa bày tỏ vui mừng trước sự gia tăng mạnh mẽ của lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam, coi đây là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hữu nghị và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Ông đánh giá Việt Nam là hình mẫu thành công trong phát triển du lịch và cho rằng Ấn Độ có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm từ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Từ góc độ hạ tầng, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhận định việc mở rộng kết nối hàng không giữ vai trò then chốt trong thúc đẩy trao đổi khách giữa hai nước. Tuy nhiên, hiện tần suất bay giữa các thành phố lớn vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường.

Một số điểm đến được du khách Ấn Độ ưa chuộng, như Đà Nẵng, hiện chưa có đường bay thương mại, do đó cần tăng cường trao đổi để điều chỉnh hiệp định hàng không song phương, mở rộng mạng lưới đường bay.

Trong bối cảnh đó, hãng hàng không Indigo vừa khai trương đường bay thẳng Hà Nội - New Delhi và kỳ vọng sớm mở thêm các đường bay kết nối nhiều thành phố của Việt Nam và Ấn Độ.

Đại sứ Ấn Độ Tshering W. Sherpa. Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội.

Bên cạnh hàng không, hai nước cũng có nhiều thuận lợi về chính sách thị thực, bao gồm việc áp dụng thị thực điện tử và gia hạn thời gian lưu trú lên 90 ngày, cho phép nhập cảnh nhiều lần.

Tuy vậy, theo Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, mỗi năm có khoảng 18 triệu lượt khách Ấn Độ du lịch tại khu vực Đông Nam Á, trong khi lượng khách đến Việt Nam hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ hợp tác song phương.

Do đó, ông đề xuất hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch tham gia các hội chợ, roadshow và hội thảo tại mỗi nước.

