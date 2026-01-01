Rộ tour du lịch xem hổ ở Ấn Độ

Du lịch ngắm hổ tại Ấn Độ đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong nhiều thập niên, khi số lượng hổ hoang dã phục hồi mạnh mẽ và hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp mọc lên.

Du khách phát hiện một con hổ tại Vườn quốc gia Bandhavgarh sau nhiều giờ lần theo dấu vết.

Trong ánh bình minh xuyên qua tán rừng tại Vườn quốc gia Bandhavgarh, bang Madhya Pradesh (miền Trung Ấn Độ), những đoàn xe safari mui trần lăn bánh trên đường đất, đưa du khách đi tìm dấu chân hổ còn in rõ trên cát.

Những năm gần đây, cơ hội bắt gặp "chúa sơn lâm" tại Ấn Độ cao hơn bao giờ hết, nhất là trong mùa cao điểm từ tháng 11 đến tháng 2, khi thảm thực vật thưa hơn và thú săn mồi dễ lộ diện, theo Bloomberg.

Theo thống kê mới nhất năm 2022, Ấn Độ hiện có khoảng 3.682 cá thể hổ hoang dã, chiếm hơn 2/3 tổng số hổ trên toàn cầu. Con số này đánh dấu sự phục hồi ngoạn mục so với mức đáy 1.411 cá thể ghi nhận năm 2006, sau nhiều thập niên suy giảm vì săn bắn, phá rừng và con người xâm lấn sinh cảnh.

Sự hồi sinh của hổ kéo theo sự bùng nổ của du lịch safari. Riêng Vườn quốc gia Ranthambore (bang Rajasthan) đã đón hơn 727.000 lượt khách trong mùa 2024-2025, mang về hơn 8,2 triệu USD doanh thu, tăng khoảng 20% so với năm trước.

Cùng với tầng lớp trung lưu ngày càng chi tiêu mạnh cho du lịch, quy mô thị trường safari tại Ấn Độ được dự báo đạt 5,3 tỷ USD vào năm 2035.

Du khách không phải lúc nào cũng dễ dàng nhìn thấy hổ, nhưng chúng luôn để lại dấu vết về sự hiện diện của mình.

"Du lịch nội địa tăng vọt", bà Nicola Shepherd, nhà sáng lập công ty lữ hành Explorations Co., cho biết lượng đặt tour safari cao cấp đã tăng khoảng 50% so với thời điểm trước đại dịch.

Tuy nhiên, việc xin được giấy phép vào rừng - điều kiện bắt buộc để tham gia safari - lại trở thành thách thức lớn, khi vé thường được đặt hết chỉ trong vài phút ngay sau khi mở bán trực tuyến trước 90 ngày.

Theo Shepherd, du khách nên lên kế hoạch trước ít nhất một năm. Trong mùa cao điểm, một số khu bảo tồn có thể đông đúc với hàng loạt xe jeep tập trung quanh điểm phát hiện hổ.

Cơn sốt hổ cũng thu hút làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào lưu trú cao cấp. Các thương hiệu lớn như Taj, Oberoi hay Leela liên tục khai trương hoặc chuẩn bị mở khách sạn, trại lều sang trọng quanh Ranthambore, Bandhavgarh và Panna. Nhiều khu nghỉ có mức giá từ vài trăm đến hơn 2.000 USD mỗi đêm, đưa du lịch xem hổ vào phân khúc xa xỉ.

Một chiếc xe jeep trên bờ hồ trong Vườn quốc gia Bandhavgarh đưa du khách "đi tìm hổ".

Nguồn tiền từ du lịch góp phần tài trợ cho công tác chống săn trộm và phục hồi sinh cảnh. Tuy vậy, một số nhà bảo tồn cho rằng du lịch chưa đóng góp tương xứng vào việc mở rộng quần thể hổ.

Theo nhà sinh học K. Ullas Karanth, Ấn Độ vẫn còn khoảng 400.000 km2 sinh cảnh tiềm năng chưa được khai thác, đủ khả năng nuôi thêm hàng chục nghìn cá thể hổ nếu được quản lý tốt.

Ông cũng cảnh báo sự mất cân bằng khi một số khu rừng phía Đông và Đông Bắc, con mồi bị săn bắt cạn kiệt. Còn tại các điểm du lịch đông khách, việc tạo hồ nước nhân tạo và đưa con mồi vào quá mức có thể khiến mật độ hổ tăng bất thường, làm gia tăng xung đột với con người.

"Đến nay, du lịch đóng góp rất ít cho việc phục hồi quần thể hổ", ông Karanth nhận định, cho rằng cần tầm nhìn dài hạn và mở rộng hoạt động ra ngoài phần diện tích nhỏ hiện được khai thác.

Khu nghỉ dưỡng Oberoi Vindhyavilas Wildlife Resort là một trong những địa điểm mới cung cấp chỗ ở cao cấp gần Bandhavgarh.

Tại Vườn quốc gia Bandhavgarh, sau nhiều giờ lần theo dấu vết, du khách Chris Schalkx cũng đợi được khoảnh khắc đáng giá. Một con hổ cái trẻ bước ra khỏi bụi tre, dừng lại trong giây lát nhìn về phía những chiếc xe rồi nhanh chóng biến mất vào rừng.

Theo Chris, cuộc chạm trán chỉ kéo dài chưa đầy một phút, nhưng đủ để lý giải vì sao du lịch xem hổ ở Ấn Độ đang trở thành trải nghiệm được săn đón bậc nhất hiện nay.