Khoảnh khắc đẹp nhất năm 2025 nhìn từ trên cao

Khoảnh khắc cựu nghệ sĩ xiếc Krystian Kaulis bơi cùng Mrs. Meyer, một con cá sấu Mỹ, trong bể bơi ngoài trời tại Elmenhorst, Đức, ngày 1/8. Mrs. Meyer đã gắn bó với gia đình ông hơn 40 năm và từng theo các đoàn xiếc lưu diễn khắp thế giới cho đến năm 2016. Ở tuổi 45, cá sấu cái này được xem là đang ở giai đoạn sung sức, trong khi nhiều ước tính cho thấy cá sấu Mỹ có thể sống tới khoảng 100 năm nếu được nuôi nhốt và chăm sóc đúng cách. Con vật hiện sống trong một container cách nhiệt được cải tạo, trang bị sưởi sàn và đèn sưởi. Khẩu phần ăn của Mrs. Meyer khá ít, mỗi bữa chỉ cần vài đùi gà, tim bò, cá hồi hoặc đôi khi là một con chuột, và thường chỉ ăn khoảng một lần mỗi tuần. Vào mùa đông, lượng thức ăn còn giảm hơn nữa. Ảnh: Lisi Niesne/Reuters.

Một người đi trên cầu Ali Pasha (Ura e Ali Pashës) bắc qua thung lũng Vjosa, khu vực vừa được UNESCO chính thức công nhận là khu dự trữ sinh quyển, gần Tepelene ở miền nam Albania vào ngày 8/10. Cây cầu nhỏ bắc nổi bật bởi vị trí nằm giữa một trong những cảnh quan sông nước hoang sơ hiếm hoi còn sót lại ở châu Âu. Từ trên cầu, có thể nhìn trọn dòng Vjosa uốn lượn giữa núi non và thảm thực vật tự nhiên gần như nguyên vẹn, yếu tố khiến khu vực này vừa được UNESCO công nhận nhờ giá trị sinh thái và cảnh quan đặc biệt. Ảnh: Florion Goga/Reuters.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tay đua Seth Quintero cùng tay lái phụ Dennis Zenz của đội Toyota Gazoo Racing vượt qua địa hình khắc nghiệt ở chặng 11 giải Dakar Rally tại Saudi Arabia, ngày 16/1. Ảnh: Hamad I Mohammed/Reuters.

Ảnh chụp từ máy bay không người lái ghi lại cảnh một buổi tập bóng đá diễn ra trên sân cỏ bị hư hại bởi xe máy tại Gateshead, Anh, ngày 29/11. Ảnh: Lee Smith/Reuters.

Ảnh chụp từ trên cao, ghi lại khoảnh khắc các vận động viên lần lượt nhảy xuống thác nước ngay khu phố cổ Jajce, Bosnia và Herzegovina, trong khuôn khổ cuộc thi nhảy thác quốc tế thường niên diễn ra ngày 9/8. Khung cảnh thác nước nằm sát khu trung tâm lịch sử khiến Jajce trở thành điểm dừng chân nổi bật cho du khách yêu các thị trấn cổ và cảnh quan thiên nhiên. Ảnh: Amel Emric/Reuters.

Ảnh chụp trên cao ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển ván buồm lướt trên mặt hồ Kierskie đang đóng băng tại Kiekrz, Ba Lan, ngày 24/2. Ảnh: Piotr Skornicki/Agencja Wyborcza.

Cảnh hoa anh đào nở rộ, phủ hồng lối đi trong công viên The Stray ở Harrogate, Anh, ngày 28/4. Hình ảnh từ trên cao càng ghi nhận rõ nét hơn vòm hoa trải dài như một dải màu mềm mại, với bóng người tản bộ nhỏ lại giữa mùa hoa. Ảnh: Phil Noble/Reuters.

Khung cảnh nhộn nhịp khi hàng nghìn người tham gia lễ hội Fontanka SUP, cùng chèo ván đứng trên sông Fontanka ở Saint Petersburg, Nga, ngày 2/8. Ảnh: Anton Vaganov/Reuters.

Đàn bò thịt túm tụm ăn cỏ dự trữ trên bãi chăn thả khô cằn sau nhiều tháng nắng nóng và hạn hán, tại Middle Duntisbourne gần Cirencester, Anh, ngày 26/8. Ảnh: Toby Melville/Reuters.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình