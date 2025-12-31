Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ

Ngày 31/12, linh vật ngựa mang tên "Ngựa Vui Vẻ" tại Bắc Ninh bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đây là linh vật ngựa đầu tiên xuất hiện trong mùa Tết năm nay , do anh Bùi Văn Quân (33 tuổi), ở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh (khu vực Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ) thực hiện.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Quân cho biết ý tưởng về linh vật ngựa đã được ấp ủ từ khoảng 5-6 tháng trước. Ban đầu, anh chỉ dự định thực hiện một linh vật phục vụ Tết Âm lịch, nhưng khi Tết Dương lịch cận kề, anh quyết định làm thêm một phiên bản khác.

Linh vật ngựa được tạo hình với tông màu đỏ chủ đạo, cao khoảng 4 m và nặng gần 6 tấn. Theo anh Quân, màu đỏ là gam màu truyền thống, mang tính biểu trưng của Tết cổ truyền Việt Nam và cũng phù hợp với hình tượng con ngựa.

Thời gian hoàn thiện linh vật ngựa kéo dài hơn một tháng. Các linh vật do anh thực hiện đều được đặt tên theo tinh thần tích cực, năm trước là "Rắn Vui Vẻ", năm nay là "Ngựa Vui Vẻ". Anh dự kiến ra mắt thêm linh vật "Ngựa Hạnh Phúc" vào dịp Tết Âm lịch.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, anh trưng bày linh vật tại "Vườn Hạnh Phúc" trong khuôn viên gia đình, mở cửa miễn phí để người dân và du khách tới tham quan, chụp ảnh.

Anh Quân cho biết mong muốn tạo một điểm đến để mọi người, đặc biệt là trẻ em, có thể tới tham quan và vui chơi trong những ngày đầu năm mới.

Trong dịp Tết năm ngoái, anh Quân từng gây chú ý khi ra mắt linh vật "Rắn Hạnh Phúc". Tác phẩm được anh ấp ủ từ tháng 6, hoàn thiện sau hơn 80 ngày, cao 5,1 m, nặng khoảng 7 tấn, làm từ xi măng và cốt thép. Linh vật được tạo hình cách điệu, thân thiện, không giống rắn ngoài đời nhằm giúp trẻ em bớt sợ hãi. Với tông màu xanh chủ đạo, "Rắn hạnh phúc" mang thông điệp về sức sống mới và lời chào đón một năm mới bình an.

Dịp Tết 2024, anh Quân cho ra mắt linh vật "Rồng Mầm Non", cao 4,5 m (tính cả bệ), nặng khoảng 10-12 tấn, sơn màu cam - biểu trưng cho sự hòa trộn giữa màu đỏ và vàng trên lá cờ Tổ quốc.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình