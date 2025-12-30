Chơi gì nếu tối giao thừa không rời Hồ Gươm?

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, mang đến cho người dân và du khách nhiều lựa chọn trải nghiệm chào đón năm mới 2026.

Chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng sẽ diễn ra tại trung tâm Hà Nội và các xã, phường trong dịp chào đón năm mới 2026.

Tri Thức - Znews gợi ý một số hoạt động và lịch trình trải nghiệm tại Hà Nội dành cho du khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày.

Hà Nội bắn pháo hoa tại Hồ Gươm kết hợp ánh sáng laser đón chào năm mới Ất Tỵ 2025. Ảnh: Việt Linh.

6 trận địa pháo hoa

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại các phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông.

Cụ thể, hai trận địa được bố trí tại phường Hoàn Kiếm, gồm khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội.

Các điểm còn lại gồm đảo dừa Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Quy mô hoành tráng với 4.000 quả pháo hoa tầm cao, 360 giàn pháo hoa tầm thấp cùng nhiều hiệu ứng hỏa thuật đặc sắc.

Hà Nội trình diễn 3D mapping tại khu vực Tháp Rùa (Hồ Gươm) mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm

Không gian chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa sẽ được trình chiếu vào các buổi tối, liên tục từ ngày 24/12/2025 đến 4/1/2026, phục vụ miễn phí người dân và du khách trong và ngoài nước.

Không gian chiếu sáng nghệ thuật được tổ chức với mục tiêu phục vụ cộng đồng, tạo thêm điểm đến văn hóa - nghệ thuật về đêm trong dịp lễ cuối năm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao trải nghiệm tham quan tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Phương án chiếu sáng được xây dựng theo tinh thần hiện đại, phù hợp với không khí lễ hội. Toàn bộ giải pháp ánh sáng được nghiên cứu kỹ lưỡng về màu sắc, cường độ và chuyển động, nhằm bảo đảm sự hài hòa với không gian văn hóa - lịch sử đặc biệt của Hồ Gươm và Tháp Rùa.

Theo ban tổ chức, việc thiết kế chiếu sáng đặt mục tiêu giữ trọn giá trị biểu tượng và chiều sâu văn hóa của khu vực trung tâm thủ đô, đồng thời gợi mở sự kết nối giữa lịch sử, hiện tại và đời sống đương đại.

Du khách chi hàng chục triệu đồng để có chỗ ngồi VIP tại rooftop bar xem pháo hoa Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Apricot.

Countdown

Hà Nội tổ chức chương trình chào năm mới 2026 (Countdown 2026) với chủ đề "Mở kết nối thật 2", diễn ra lúc 19-24h ngày 31/12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Theo kế hoạch, chương trình được xây dựng với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tổng hợp, kết hợp sân khấu ngoài trời, âm nhạc hiện đại và hiệu ứng ánh sáng, mang đến trải nghiệm giải trí hấp dẫn trong đêm giao thừa Tết Dương lịch.

"Hà Nội Countdown 2026" quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu trong nước và quốc tế, đại diện cho nhiều màu sắc âm nhạc như: MC Goku, Đông Hùng, Hà Lê, Văn Mai Hương, Bùi Công Nam, Quân AP, LowG, tlinh, Wean Le, Karik, Hòa Minzy, AlanWalker.

Hà Nội ra mắt không gian triển lãm số tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, tối 26/12. Ảnh: UBND TP. Hà Nội.

Triển lãm 3D mapping

Tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm), không gian triển lãm số "Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản" chính thức mở cửa miễn phí đón công chúng.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu của Hà Nội trong chuỗi chương trình chào đón Tết Dương lịch 2026, phục vụ người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Triển lãm được tổ chức với mục tiêu giới thiệu di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội thông qua ngôn ngữ công nghệ số và nghệ thuật đương đại.

Các giải pháp trình chiếu số, ánh sáng, tương tác và công nghệ đa phương tiện được ứng dụng nhằm kể lại những câu chuyện về lịch sử, ký ức và đời sống văn hóa Hà Nội một cách trực quan, sinh động và giàu cảm xúc.

Khác với hình thức trưng bày truyền thống, không gian triển lãm được xây dựng theo tinh thần "di sản sống", nơi công chúng không chỉ tham quan mà còn trực tiếp tham gia, tương tác và trải nghiệm.

Đây là lần đầu tiên lịch sử và di sản văn hóa Hà Nội được kể trong một triển lãm ứng dụng các công nghệ số hiện đại như 3D mapping immersive, LED kinetic, wall interactive, VR.