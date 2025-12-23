Có gì ở cánh đồng rau cải thành điểm check-in gây sốt ở Hà Nội?

Những ngày qua, cánh đồng hoa cải trải dọc bên bờ sông Đuống ở thôn Chi Đông, xã Thuận An, TP. Hà Nội (xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm cũ) trở thành địa điểm check-in gây sốt. Nhiều nhiếp ảnh gia, du khách đồng loạt chia sẻ khoảnh khắc bình yên khi đứng giữa cánh đồng.

Lần đầu đến vườn hoa cải Lệ Chi, Phạm Tú (31 tuổi, Hà Nội) ấn tượng khung cảnh từng ruộng hoa cải nở rộ vàng ươm giữa cánh đồng. Đây là hoa cải vàng, hay còn gọi cải dầu, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Mưa lớn kéo dài có thể làm cây ngập úng, kém phát triển.

Cây cao khoảng 40-70 cm, hoa nhỏ màu vàng tươi, mọc thành từng chùm dày. Khi gió nhẹ thổi qua, cả thảm hoa chuyển động như những dải lụa, nổi bật giữa không gian thoáng đãng của vùng bãi ven sông Đuống.

Người dân địa phương trồng cải vàng để thu hoạch hạt giống và che phủ đất trong mùa đông. Họ cũng trồng xen canh các loại hoa màu. Những năm gần đây, nhờ hình ảnh cánh đồng cải nở rộ xuất hiện trên mạng xã hội, bà con tận dụng diện tích hoa đón du khách đến chụp ảnh, không thu phí.

Theo Phạm Tú, vườn hoa cải vàng cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km, thu hút đông du khách dịp cuối tuần. "So với các vườn hoa khác, nơi đây không quá xô bồ hay "du lịch hóa", đơn thuần là ruộng vườn của người dân canh tác. Từng ruộng hoa tạo thành cảnh quan nên thơ, rất đỗi bình dị", anh nói với Tri Thức - Znews.

Nam du khách cho biết thời gian hoa cải bung nở đẹp nhất là dịp cuối năm, từ cuối tháng 11 đến hết tháng 12.

Tại Lệ Chi, dù diện tích không lớn như trước, sắc vàng của những luống cải còn lại vẫn đủ tạo nên một mùa hoa ấn tượng.

Phạm Tú khuyên du khách nên ghé cánh đồng hoa cải vàng vào ngày có nắng, chọn các khung giờ như buổi sáng (9-10h) hoặc buổi chiều (15-16h) để có trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Do vườn hoa không thu phí, nếu tới đây và gặp bà con nông dân đang canh tác, du khách nên chủ động xin phép để được vào trải nghiệm thoải mái.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình