Có gì ở cánh đồng rau cải thành điểm check-in gây sốt ở Hà Nội?

  • Thứ ba, 23/12/2025 06:40 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Trời vào đông, một thôn nhỏ ở Hà Nội đón mùa hoa cải nở rộ, nhuộm vàng bãi bồi ven sông. Nông dân vẫn miệt mài canh tác, bên cạnh du khách tham quan, chụp ảnh.

cai, hoa cai, rau cai anh 1

Những ngày qua, cánh đồng hoa cải trải dọc bên bờ sông Đuống ở thôn Chi Đông, xã Thuận An, TP. Hà Nội (xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm cũ) trở thành địa điểm check-in gây sốt. Nhiều nhiếp ảnh gia, du khách đồng loạt chia sẻ khoảnh khắc bình yên khi đứng giữa cánh đồng.

cai, hoa cai, rau cai anh 2

Lần đầu đến vườn hoa cải Lệ Chi, Phạm Tú (31 tuổi, Hà Nội) ấn tượng khung cảnh từng ruộng hoa cải nở rộ vàng ươm giữa cánh đồng. Đây là hoa cải vàng, hay còn gọi cải dầu, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Mưa lớn kéo dài có thể làm cây ngập úng, kém phát triển.
cai, hoa cai, rau cai anh 3cai, hoa cai, rau cai anh 4

Cây cao khoảng 40-70 cm, hoa nhỏ màu vàng tươi, mọc thành từng chùm dày. Khi gió nhẹ thổi qua, cả thảm hoa chuyển động như những dải lụa, nổi bật giữa không gian thoáng đãng của vùng bãi ven sông Đuống.

cai, hoa cai, rau cai anh 5

Người dân địa phương trồng cải vàng để thu hoạch hạt giống và che phủ đất trong mùa đông. Họ cũng trồng xen canh các loại hoa màu. Những năm gần đây, nhờ hình ảnh cánh đồng cải nở rộ xuất hiện trên mạng xã hội, bà con tận dụng diện tích hoa đón du khách đến chụp ảnh, không thu phí.

cai, hoa cai, rau cai anh 6

Theo Phạm Tú, vườn hoa cải vàng cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km, thu hút đông du khách dịp cuối tuần. "So với các vườn hoa khác, nơi đây không quá xô bồ hay "du lịch hóa", đơn thuần là ruộng vườn của người dân canh tác. Từng ruộng hoa tạo thành cảnh quan nên thơ, rất đỗi bình dị", anh nói với Tri Thức - Znews.
cai, hoa cai, rau cai anh 7

Nam du khách cho biết thời gian hoa cải bung nở đẹp nhất là dịp cuối năm, từ cuối tháng 11 đến hết tháng 12.

cai, hoa cai, rau cai anh 8

Tại Lệ Chi, dù diện tích không lớn như trước, sắc vàng của những luống cải còn lại vẫn đủ tạo nên một mùa hoa ấn tượng.

cai, hoa cai, rau cai anh 9

Những người nông dân vẫn miệt mài canh tác, bên cạnh du khách tham quan check-in tại vườn hoa.

cai, hoa cai, rau cai anh 10

Phạm Tú khuyên du khách nên ghé cánh đồng hoa cải vàng vào ngày có nắng, chọn các khung giờ như buổi sáng (9-10h) hoặc buổi chiều (15-16h) để có trải nghiệm trọn vẹn nhất.
cai, hoa cai, rau cai anh 11

Do vườn hoa không thu phí, nếu tới đây và gặp bà con nông dân đang canh tác, du khách nên chủ động xin phép để được vào trải nghiệm thoải mái.

Châu Sa

Ảnh: Phạm Tú

