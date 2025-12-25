Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc công chức, viên chức được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục từ ngày 1 tới 4/1/2026.

Tết Dương lịch 2026 liên tiếp 4 ngày thay vì 1 ngày như quy định.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 12729 thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Văn bản nêu rõ, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, nghỉ ngày 1/1/2026 dương lịch theo quy định; hoán đổi từ ngày làm việc thứ sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy (ngày 10/1/2026).

Như vậy dịp tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ năm ngày 1/1/2026 đến hết chủ nhật ngày 4/1/2026. Trong đó, có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Phó thủ tướng giao Bộ trưởng Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã ban hành thông báo về lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.

Dịp Tết Bính Ngọ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 5 ngày. Gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết từ thứ hai 16/2/2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu ngày 20/02/2026 (tức ngày 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Cùng với 5 ngày nghỉ Tết, cán bộ, công chức được nghỉ nối tiếp 4 ngày nghỉ hàng tuần. Như vậy, khối cơ quan khu vực công có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày liên tiếp.

Còn dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức nghỉ 5 ngày, từ thứ Bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026. Cụ thể, nghỉ ngày 2/9 và một ngày liền kề, đồng thời hoán đổi ngày làm việc 31/8 sang thứ Bảy 22/8.

Với người lao động khu vực ngoài công lập, Bộ Nội vụ định hướng người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 như sau:

Dịp tết Âm lịch: lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Dịp lễ Quốc khánh: nghỉ thứ Tư ngày 2/9/2026 và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày: thứ Ba ngày 1/9/2026 hoặc thứ Năm ngày 3/9/2026.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức. Nhà nước cũng khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.