Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2026

  • Thứ tư, 24/12/2025 16:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ Nội vụ đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu liền kề để kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 có thể kéo dài 4 ngày liên tiếp.

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ ngày 1/1/2026 dương lịch (thứ năm) theo quy định và hoán đổi từ ngày làm viêc thứ Sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy (ngày 10/1/2026).

Nếu đề xuất này được thông qua, dịp tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 1/1/2026 dương lịch đến hết Chủ nhật ngày 4/1/2026 dương lịch. Trong đó, có hai ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và hai ngày nghỉ hàng tuần.

Bộ Nội Vụ cho biết, đề xuất này cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

"Việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp đảm bảo cho công chức, viên chức có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn vừa giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của công chức, viên chức", Bộ Nội vụ nêu rõ.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh năm 2026

Bộ Nội vụ vừa thông báo chính thức 9 ngày nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 (từ ngày 14/2/2026 - 22/2/2026) đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Dịp lễ Quốc khánh năm 2026 được nghỉ 5 ngày.

13:24 18/10/2025

Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết âm lịch từ thứ Bảy 14/2/2026 (27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật 22/2/2026 (mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

19:36 13/10/2025

https://vov.vn/xa-hoi/bo-noi-vu-de-xuat-hoan-doi-ngay-lam-viec-de-nghi-4-ngay-dip-tet-duong-lich-2026-post1256228.vov

Nguyễn Trang/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

