Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh năm 2026

Bộ Nội vụ vừa thông báo chính thức 9 ngày nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 (từ ngày 14/2/2026 - 22/2/2026) đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Dịp lễ Quốc khánh năm 2026 được nghỉ 5 ngày.

Nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày liên tiếp

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 liên tiếp 9 ngày.

Bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần, từ ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định.

Đồng thời, các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Dịp lễ Quốc khánh được nghỉ 5 ngày

Cùng với đó, Bộ Nội vụ thông báo công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày dịp lễ Quốc khánh năm 2026.

Cụ thể, nghỉ hai ngày theo quy định gồm ngày 02/9/2026 Dương lịch và một ngày liền kề trước là ngày 01/9/2026 Dương lịch; Hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai ngày 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy ngày 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ Hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 22/8/2026).

Đối với người lao động, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 như sau:

Dịp Tết Âm lịch, lựa chọn nghỉ một ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc hai ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và hai ngày đầu năm Bính Ngọ.

Dịp lễ Quốc khánh, nghỉ thứ Tư ngày 02/9/2026 Dương lịch và lựa chọn nghỉ một trong hai ngày là thứ Ba ngày 01/9/2026 hoặc thứ Năm ngày 03/9/2026 Dương lịch.

Bộ Nội vụ yêu cầu, người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.