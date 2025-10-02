Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đề xuất nghỉ 9 ngày Tết Nguyên đán

  • Thứ năm, 2/10/2025 14:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hàng tuần.

Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán, Lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và người lao động thuộc khối doanh nghiệp.

Lich nghi Tet am lich anh 1

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp. Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hàng tuần.

Đối với người lao động, căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán phù hợp.

Theo Bộ Nội vụ, doanh nghiệp có thể lựa chọn một ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc hai ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và hai ngày đầu năm Bính Ngọ.

Bộ Nội vụ lưu ý, doanh nghiệp cần thông báo phương án nghỉ Tết cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, đồng thời cũng khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Dự thảo phương án đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026 được lấy ý kiến 13 bộ, cơ quan liên quan. Qua tổng hợp, 100% các, bộ, cơ quan gửi ý kiến đều thống nhất với phương án do Bộ Nội vụ đề xuất.

Xôn xao thông tin Tết Dương lịch 2026 được nghỉ 4 ngày

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết chính thức hưởng nguyên lương bao gồm Tết Dương lịch (1 ngày).

18:29 10/9/2025

Bộ trưởng Nội vụ được giao thông báo lịch nghỉ Tết, Quốc khánh 2/9

Theo nghị định của Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ có nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, tết hàng năm, trong đó là Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9.

18:35 13/6/2025

Lý do nữ sinh Bạc Liêu 'mất tích' bí ẩn sau nghỉ Tết

Liên quan vụ nữ sinh ở Bạc Liêu "mất tích" bí ẩn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, qua xác minh, nữ sinh 17 tuổi bỏ nhà đi do mâu thuẫn gia đình.

18:36 10/2/2025

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/de-xuat-nghi-9-ngay-tet-nguyen-dan-post1783274.tpo

Luân Dũng/Tiền Phong

Lịch nghỉ Tết âm lịch Nghỉ Tết Nguyên đán Lịch nghỉ Tết Lịch nghỉ Tết âm Lịch nghỉ Tết âm

    Đọc tiếp

    Nghi xuat hien ho trong rung o Phu Tho hinh anh

    Nghi xuất hiện hổ trong rừng ở Phú Thọ

    31 phút trước 15:00 2/10/2025

    0

    Người dân phát hiện một cá thể nghi là hổ xuất hiện ở khu vực xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn (tỉnh Phú Thọ) và báo tin với chính quyền địa phương.

    Thoi tiet TP.HCM thang 10 the nao? hinh anh

    Thời tiết TP.HCM tháng 10 thế nào?

    2 giờ trước 14:00 2/10/2025

    0

    Tổng lượng mưa tháng 10 tại TP.HCM ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm với số ngày mưa phổ biến từ 19-23 ngày.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý