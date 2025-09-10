Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xôn xao thông tin Tết Dương lịch 2026 được nghỉ 4 ngày

  • Thứ tư, 10/9/2025 18:29 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết chính thức hưởng nguyên lương bao gồm Tết Dương lịch (1 ngày).

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin Tết Dương lịch 2026 có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp gây xôn xao.

Nghi Tet 2026 4 ngay anh 1

Mạng xã hội xuất hiện thông tin Tết Dương lịch 2026 có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp gây xôn xao.

Theo tìm hiểu của PV, Bộ luật Lao động 2019 quy định, trong năm người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết chính thức hưởng nguyên lương bao gồm Tết Dương lịch (1 ngày), Tết âm lịch (5 ngày), giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Quốc tế lao động 1/5 (1 ngày) và Quốc khánh 2/9 (2 ngày).

Nếu có ngày nghỉ lễ, tết nào trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì người lao động sẽ được nghỉ bù để đảm bảo có 11 ngày nghỉ lễ, Tết.

Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ Năm (ngày 1/1), người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019.

Theo Nghị định số 128 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ, thi hành từ 1/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9 để áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Bộ trưởng Nội vụ được giao thông báo lịch nghỉ Tết, Quốc khánh 2/9

Theo nghị định của Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ có nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, tết hàng năm, trong đó là Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9.

18:35 13/6/2025

Lý do nữ sinh Bạc Liêu 'mất tích' bí ẩn sau nghỉ Tết

Liên quan vụ nữ sinh ở Bạc Liêu "mất tích" bí ẩn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, qua xác minh, nữ sinh 17 tuổi bỏ nhà đi do mâu thuẫn gia đình.

18:36 10/2/2025

Nữ sinh Bạc Liêu ‘mất tích’ bí ẩn sau kỳ nghỉ Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nữ sinh lớp 8 quê Bạc Liêu 'mất tích' bí ẩn nhiều ngày. Cơ quan chức năng địa phương và gia đình đang tích cực tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.

06:45 10/2/2025

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/xon-xao-thong-tin-tet-duong-lich-2026-duoc-nghi-4-ngay-post1777062.tpo

Phan Thiên/Tiền Phong

Nghỉ Tết 2026 4 ngày Nghỉ Tết Dương 2026 Nghỉ Tết 2026 Nghỉ Tết 4 ngày

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý