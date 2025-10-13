Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết âm lịch từ thứ Bảy 14/2/2026 (27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật 22/2/2026 (mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Ngày 13/10, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9859/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Văn bản nêu rõ: Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại văn bản số 8764/BNV-CVL ngày 1/10/2025 về phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ tại văn bản nêu trên về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có văn số 8764/BNV-CVL ngày 1/10/2025 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Như vậy kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức nghỉ ngày 2/9/2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026; hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai (ngày 31/8/2026) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy (ngày 22/8/2026).

Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 từ thứ Bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026 Dương lịch.

Như vậy, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày được hoán đổi với ngày nghỉ hàng tuần)...