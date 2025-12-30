Nơi ngắm hoa anh đào 'trốn ồn ào' dịp Tết Dương lịch ở Điện Biên

Những ngày cuối tháng 12, hoa anh đào tại hồ Pá Khoang, xã Mường Phăng (Điện Biên) bắt đầu nở rộ, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh ngay sát thềm Tết Dương lịch.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào cuối tháng 12, hàng chục nghìn cây hoa anh đào tại khu vực hồ Pá Khoang, xã Mường Phăng (Điện Biên) đã bắt đầu nở. Khu vực trồng hoa nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa lòng hồ, cách trung tâm tỉnh khoảng 20 km, thường được người dân và du khách gọi là "đảo hoa" của Điện Biên.

Do mới đầu mùa, lượng khách chưa đông. Tuy vậy, không ít du khách vẫn tranh thủ thời điểm yên tĩnh để chụp ảnh, dạo vườn. Một số nhóm đi đông người còn chọn nơi đây làm điểm picnic. Hiện vé tham quan vườn hoa là 50.000 đồng/lượt.

Du khách check-in tại "đảo hoa" anh đào ở Điện Biên. Ảnh: Phan Thành.

Ông Phan Thành, đại diện Công ty Du lịch Điện Biên Cùng Thổ Địa, cho rằng thời điểm hoa nở năm nay sớm hơn so với năm ngoái.

Theo ông, tùy điều kiện thời tiết, thời gian nở mỗi năm có thể khác nhau, song hoa thường nở rộ trong khoảng 20 ngày. Vào thời điểm hoa nở rộ, khu vực Pá Khoang thường thu hút đông du khách đến tham quan, chụp ảnh, đặc biệt là trong dịp lễ hội hoa.

Là người vừa có chuyến tham quan đảo hoa, travel blogger Vinh Gấu cho biết nhiều cây hoa anh đào tại Mường Phăng đang nở dày, màu hồng đậm, cánh khỏe và tương đối đồng đều. Theo anh, điều này cho thấy cây hoa thích nghi tốt với khí hậu và thổ nhưỡng địa phương.

"Chỉ tiếc là hôm tôi đến trời hơi âm u và ít nắng, tôi nghe nói nếu đến vào ngày nắng, khu vườn sẽ còn rực rỡ và có khi còn 'ảo diệu' hơn khi mặt hồ Pa Khoang yên ả phản chiếu bầu trời trong xanh", anh nói.

Tại khu vườn, mỗi cây hoa anh đào đều được đánh số và gắn mã QR để du khách quét, tra cứu thông tin. Ảnh: Liên Phạm.

Từng có cơ hội ngắm hoa anh đào ở nhiều nơi, anh cho rằng không gian hoa tại Mường Phăng gợi liên tưởng đến các vùng ngoại ô của Nhật Bản, đặc biệt là tỉnh Fukushima, nơi hoa anh đào phân bố rộng và chưa bị du lịch hóa mạnh.

Theo anh, Mường Phăng có nét tương đồng ở sự yên tĩnh, không khí trong lành và cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở bối cảnh núi rừng Tây Bắc và đời sống bản địa xung quanh, tạo nên một trải nghiệm riêng. Từ khu vực vườn hoa có thể nhìn thấy núi Pu Tó Cọ, nơi từng là đài quan sát trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Theo travel blogger Vinh Gấu, không gian hoa tại Mường Phăng gợi liên tưởng đến các vùng ngoại ô của Nhật Bản, đặc biệt là tỉnh Fukushima. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Tiến sĩ Trần Lệ, chủ khu vườn, cho biết giống hoa anh đào ở đây được ông mang về từ Nhật Bản. Ban đầu, ông mang về 10 hạt giống hoa anh đào quý Edohigan Sakura từ đảo Kyushu (Nhật Bản). Sau quá trình chăm sóc, 9 cây được ươm thành công, trong đó 4 cây được trồng trên hòn đảo hoang giữa hồ Pá Khoang. Đến năm 2009, những bông hoa đầu tiên bắt đầu nở.

Sau gần 20 năm chăm sóc, lai tạo và nhân giống, khu vực đảo hoa hiện có khoảng 120.000 cây, bao gồm cả cây lớn và cây nhỏ. Trong đó, cây nhỏ vẫn đang được ươm tại vườn ươm, còn những cây trồng ngoài đất khoảng 6-7 năm đều đã cho hoa.

Ngoài ra, trong vườn còn có nhiều giống anh đào khác nhau do bạn bè Nhật Bản tặng, gồm các giống đến từ Kyushu, Tokyo...

Hoa mai anh đào nở rộ khắp khu vườn gần hồ Pá Khoang trong mùa hoa năm ngoái. Ảnh: Phan Thành.

Theo ông Trần Lệ, bên cạnh phục vụ tham quan, các cây hoa anh đào tại vườn còn được các đơn vị trong nước và tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam mua để trồng. Những cây được lựa chọn thường cao khoảng 1 m và sau khi trồng từ 2-3 năm sẽ bắt đầu ra hoa.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết vào ngày 9-11/1/2026 tới đây, tại đây sẽ diễn ra Lễ hội Hoa Anh Đào. Sự kiện này được tổ chức thường niên với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa các dân tộc, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm địa phương và không gian lễ nghi Nhật Bản.

Lễ hội cũng bao gồm các chương trình nghệ thuật, trưng bày sản phẩm OCOP, trò chơi dân gian và hoạt động trồng cây hoa anh đào nhằm phát triển điểm đến du lịch đặc trưng của vùng.