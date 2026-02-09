Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Đi bộ 13.000 km trong 518 ngày từ Pháp đến Trung Quốc

  • Thứ hai, 9/2/2026 07:22 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Sau gần một năm rưỡi băng qua 16 quốc gia, hai nhà thám hiểm người Pháp đã đặt chân đến Thượng Hải (Trung Quốc), khép lại chuyến đi bộ dài gần 13.000 km.

Loïc Voisot và Benjamin Humblot khởi hành từ cảng Petit Port d'Annecy-le-Vieux (Pháp), bắt đầu chuyến đi bộ đến Trung Quốc, ngày 7/9/2024. Ảnh: Annecy.

Ngày 5/2, Loïc Voisot và Benjamin Humblot, hai nhà thám hiểm người Pháp, đặt chân đến Thượng Hải (Trung Quốc), hoàn thành hành trình đi bộ kéo dài gần 18 tháng từ quê nhà Annecy, Đông Nam nước Pháp.

Cả hai ôm chầm lấy nhau bên bờ sông tại khu Bund (Bến Thượng Hải), trong khung cảnh đường chân trời rực sáng của trung tâm tài chính Trung Quốc.

Voisot, 26 tuổi, và Humblot, 27 tuổi, khởi hành vào tháng 9/2024 với mong muốn thực hiện một "cuộc phiêu lưu lớn". Họ chọn đi bộ đến Trung Quốc để góp phần giảm tác động tiêu cực đến môi trường từ ngành hàng không.

"Chúng tôi vẫn rất khó tin đây là sự thật, rằng mình đã đi bộ suốt chặng đường dài như vậy và cuối cùng cũng đến được Thượng Hải, nơi chúng tôi đã nghĩ đến suốt thời gian qua", Voisot chia sẻ với AFP. Anh cho biết cả hai tự hào vì đã dám bắt đầu hành trình, dù không chắc có thể hoàn thành.

Trung Quoc anh 1Trung Quoc anh 2

Loic Voisot và Benjamin Humblot ôm chầm lấy nhau bên bờ sông trên bến Thượng Hải, đánh dấu kết thúc chuyến đi bộ phi thường từ Pháp đến Trung Quốc. Ảnh: HK01.

Trong 518 ngày, họ vượt qua quãng đường khoảng 12.850 km, trung bình 45 km mỗi ngày và nghỉ ngơi sau mỗi 5-7 ngày. Ngoại lệ duy nhất là một chặng ngắn đi xe buýt qua Nga vì vấn đề an toàn và hậu cần.

Ở chặng cuối dài 10 km, khoảng 50 người đã tập trung để chào đón hai nhà thám hiểm, trong đó có nhiều người dân địa phương theo dõi hành trình của họ qua mạng xã hội.

Đoàn người ngày càng đông khi giới truyền thông, cộng đồng người Pháp tại Thượng Hải và người dân địa phương cùng nhập đoàn. Tiếng reo hò vang lên khi Voisot và Humblot tuyên bố hành trình kết thúc.

Ý tưởng về chuyến đi nảy sinh từ một buổi trò chuyện sau giờ làm ở Paris, khi họ tự hỏi sẽ làm gì nếu được toàn tâm theo đuổi điều mình thực sự mong muốn. Theo Humblot, Trung Quốc sớm được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng, trước khi cả hai nảy ra ý định thực hiện hành trình bằng cách đi bộ.

Chi phí chuyến đi được trang trải nhờ kêu ủng hộ từ cộng đồng và tài trợ từ các doanh nghiệp. Trong suốt hành trình, lượng người theo dõi họ ngày càng tăng. Nhiều người dân Thượng Hải đã đến chào đón, xin chữ ký và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nỗ lực của hai nhà thám hiểm.

Trung Quoc anh 3Trung Quoc anh 4

Hai nhà thám hiểm đi bộ gần 13.000 km trong 518 ngày. Ảnh: @mode_avion_adventures.

Trong suốt chặng đường, họ đối mặt không ít khó khăn, từ mùa đông khắc nghiệt đến việc băng qua sa mạc ở Uzbekistan. Voisot cho biết điều khiến anh tự hào nhất là "ý chí để luôn tiếp tục bước đi". Dù ăn uống khá đầy đủ, cả hai thừa nhận họ nhớ nhất phô mai Pháp.

Khi được hỏi về kế hoạch tiếp theo, Voisot và Humblot cho hay thành tựu vừa đạt được vẫn chưa thực sự "ngấm". Họ thậm chí cân nhắc tiếp tục cuộc phiêu lưu, có thể đi tàu vượt đại dương sang Mỹ, băng qua Bắc Mỹ rồi quay về Pháp, khép lại một vòng tròn hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, trước mắt, mong muốn giản dị nhất của Voisot sau khi kết thúc hành trình là "ngủ thật nhiều".

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Bên trong vali lớn của khách ngoại sang Trung Quốc 'săn' hàng Tết

Du khách quốc tế đổ xô đến Trung Quốc săn các mặt hàng truyền thống và sản phẩm công nghệ trong cao điểm Tết Nguyên đán.

24 giờ trước

Hình ảnh người 'đông như kiến' gây sửng sốt ở Trung Quốc

Hơn 100.000 người đổ về phố Trung Sơn, trung tâm thành phố Nam Xương (Trung Quốc), trong đêm giao thừa chào năm mới 2026 tạo nên cảnh tượng đông đúc hiếm thấy.

16:26 5/2/2026

Linh vật ngựa 'béo như heo' ở Trung Quốc

Linh vật ngựa khổng lồ với tạo hình tròn trịa ở Nam Kinh (Trung Quốc) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, được gọi vui "ngựa béo như heo" vì vẻ ngoài đáng yêu.

17:20 4/2/2026

Đan Châu

Trung Quốc Trung Quốc đi bộ 13.000 km 13.000 km hai nhà thám hiểm nhà thám hiểm Pháp Pháp 518 ngày Thượng Hải thám hiểm đi bộ hành trình đi bộ chuyến đi bộ

    Đọc tiếp

    'Xuong san xuat cong chua' ben Tu Cam Thanh hinh anh

    'Xưởng sản xuất công chúa' bên Tử Cấm Thành

    20 giờ trước 11:39 8/2/2026

    0

    Ngay cạnh Tử Cấm Thành, hàng trăm studio Hán phục biến một tòa nhà văn phòng thành “nhà máy công chúa”. Sau những bức ảnh cổ trang là cuộc đua giá rẻ và gu thẩm mỹ giới trẻ đang đổi khác.

    Moi du khach thai 1,2 kg nhua/ngay dem o Viet Nam hinh anh

    Mỗi du khách thải 1,2 kg nhựa/ngày đêm ở Việt Nam

    18 giờ trước 14:18 8/2/2026

    0

    Theo khảo sát của UNDP và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, mỗi du khách lưu trú phát sinh trung bình 1,2 kg rác mỗi ngày đêm, trong đó rác nhựa dùng một lần chiếm tỷ trọng đáng kể.

    Pho Tu Lun Au Trieu bi xu phat hinh anh

    Phở Tư Lùn Ấu Triệu bị xử phạt

    17 giờ trước 14:28 8/2/2026

    0

    Quán phở Tư Lùn trên phố Ấu Triệu bị UBND phường Hoàn Kiếm xử phạt 4 triệu đồng do "bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý