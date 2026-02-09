Đi bộ 13.000 km trong 518 ngày từ Pháp đến Trung Quốc

Sau gần một năm rưỡi băng qua 16 quốc gia, hai nhà thám hiểm người Pháp đã đặt chân đến Thượng Hải (Trung Quốc), khép lại chuyến đi bộ dài gần 13.000 km.

Loïc Voisot và Benjamin Humblot khởi hành từ cảng Petit Port d'Annecy-le-Vieux (Pháp), bắt đầu chuyến đi bộ đến Trung Quốc, ngày 7/9/2024. Ảnh: Annecy.

Ngày 5/2, Loïc Voisot và Benjamin Humblot, hai nhà thám hiểm người Pháp, đặt chân đến Thượng Hải (Trung Quốc), hoàn thành hành trình đi bộ kéo dài gần 18 tháng từ quê nhà Annecy, Đông Nam nước Pháp.

Cả hai ôm chầm lấy nhau bên bờ sông tại khu Bund (Bến Thượng Hải), trong khung cảnh đường chân trời rực sáng của trung tâm tài chính Trung Quốc.

Voisot, 26 tuổi, và Humblot, 27 tuổi, khởi hành vào tháng 9/2024 với mong muốn thực hiện một "cuộc phiêu lưu lớn". Họ chọn đi bộ đến Trung Quốc để góp phần giảm tác động tiêu cực đến môi trường từ ngành hàng không.

"Chúng tôi vẫn rất khó tin đây là sự thật, rằng mình đã đi bộ suốt chặng đường dài như vậy và cuối cùng cũng đến được Thượng Hải, nơi chúng tôi đã nghĩ đến suốt thời gian qua", Voisot chia sẻ với AFP. Anh cho biết cả hai tự hào vì đã dám bắt đầu hành trình, dù không chắc có thể hoàn thành.

Loic Voisot và Benjamin Humblot ôm chầm lấy nhau bên bờ sông trên bến Thượng Hải, đánh dấu kết thúc chuyến đi bộ phi thường từ Pháp đến Trung Quốc. Ảnh: HK01.

Trong 518 ngày, họ vượt qua quãng đường khoảng 12.850 km, trung bình 45 km mỗi ngày và nghỉ ngơi sau mỗi 5-7 ngày. Ngoại lệ duy nhất là một chặng ngắn đi xe buýt qua Nga vì vấn đề an toàn và hậu cần.

Ở chặng cuối dài 10 km, khoảng 50 người đã tập trung để chào đón hai nhà thám hiểm, trong đó có nhiều người dân địa phương theo dõi hành trình của họ qua mạng xã hội.

Đoàn người ngày càng đông khi giới truyền thông, cộng đồng người Pháp tại Thượng Hải và người dân địa phương cùng nhập đoàn. Tiếng reo hò vang lên khi Voisot và Humblot tuyên bố hành trình kết thúc.

Ý tưởng về chuyến đi nảy sinh từ một buổi trò chuyện sau giờ làm ở Paris, khi họ tự hỏi sẽ làm gì nếu được toàn tâm theo đuổi điều mình thực sự mong muốn. Theo Humblot, Trung Quốc sớm được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng, trước khi cả hai nảy ra ý định thực hiện hành trình bằng cách đi bộ.

Chi phí chuyến đi được trang trải nhờ kêu ủng hộ từ cộng đồng và tài trợ từ các doanh nghiệp. Trong suốt hành trình, lượng người theo dõi họ ngày càng tăng. Nhiều người dân Thượng Hải đã đến chào đón, xin chữ ký và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nỗ lực của hai nhà thám hiểm.

Hai nhà thám hiểm đi bộ gần 13.000 km trong 518 ngày. Ảnh: @mode_avion_adventures.

Trong suốt chặng đường, họ đối mặt không ít khó khăn, từ mùa đông khắc nghiệt đến việc băng qua sa mạc ở Uzbekistan. Voisot cho biết điều khiến anh tự hào nhất là "ý chí để luôn tiếp tục bước đi". Dù ăn uống khá đầy đủ, cả hai thừa nhận họ nhớ nhất phô mai Pháp.

Khi được hỏi về kế hoạch tiếp theo, Voisot và Humblot cho hay thành tựu vừa đạt được vẫn chưa thực sự "ngấm". Họ thậm chí cân nhắc tiếp tục cuộc phiêu lưu, có thể đi tàu vượt đại dương sang Mỹ, băng qua Bắc Mỹ rồi quay về Pháp, khép lại một vòng tròn hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, trước mắt, mong muốn giản dị nhất của Voisot sau khi kết thúc hành trình là "ngủ thật nhiều".